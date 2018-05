Ova ekipa s FESB-a napravila je vrhunsku bespilotnu letjelicu koja je oduševila i Matu Rimca: pomagat će u gašenju požara, spašavanju ljudi i snimati - rojeve skakavaca!

Pred vama je još jedna priča o Hrvatskoj pameti i inovacijama, možda najkvalitetnijem domaćem izvoznom proizvodu koji materijalni aspekt nikada neće moći nadomjestiti.



Ovo je priča o entuzijastima koji su s bespilotnom letjelicom iz "kućne" radinosti ušli u prestižnih jedan posto svjetske konkurencije, a za manje od dva mjeseca, rame uz rame se bore sa studentima najcjenjenijih svjetskih fakulteta: Cambridgea, Oxforda, Stanforda, Massachusetts Institute of Technology (MIT-a) i drugima. Projekt je započeo kao diplomski rad Karla Bosiljevca, 24-godišnjaka te donedavnog studenta Fakulteta elektrotehnike strojarstva i brodogradnje (FESB), a sadašnjeg asistenta u nastavi na matičnom fakultetu.



– Došao sam profesoru Branku Klarinu kao student na njegovim predmetima Aerotehnika i Inovacije u tehnici te rekao da hoću napraviti bespilotnu letjelicu. Omogućio mi je pristup snažnom računalu i ustupio ključeve od laboratorija, dao savjete te neograničeno slobodno vrijeme od nastave. Malo po malo, od ideje smo stigli do konačnog proizvoda, što je bio cilj – govori o o začecima Bosiljevac, voditelj projekta "Flow Design".



Osnovna ideja bila je samostalno dizajnirati, proračunati i proizvesti bespilotnu letjelicu ukupne mase do pet kilograma, doleta do 100 kilometara i dvosatnog trajanja leta, te pripadajuće sustave za upravljanje letjelicom te sakupljanje i obradu podataka u letu. Ono što je drugačije nego kod komercijalno dostupnih letjelica je sposobnost izvršavanja unaprijed određenih zadataka te dulja autonomija leta.Kako se krenuo razvijati projekt, počelo je nedostajati ljudi i Karlo je krenuo u potragu za kolegama koji će mu pomoći u kreiranju potpuno drukčije letjelice. U rujnu 2016. prvi put se razradio koncept te se s projekta na papiru, prešlo na djela.– Svrha letjelice je da snima rojeve skakavaca, jer se u nekoliko afričkih država događa prevelika najezda tih kukaca koji uništavaju usjeve, pa zbog toga izgube velika financijska sredstva. Prva stvar na kojoj režu izgubljena sredstva je školstvo. Naša ideja je bila napraviti letjelicu s pravovremenom, odnosno "real time" dojavom o kretanju rojeva skakavaca, a sve to uz komunikaciju s našim dronom koji prenosi pesticide. Dakle, radilo se o kontroliranom trovanju i zaprašivanju određene vrste skakavaca – kaže nam, 20-godišnji student elektrotehnike na Sveučilišnom odjelu za stručne studije u Kopilici, ujedno i najmlađi u osmeročlanom timu koji još čine, 21-godišnji student informacijske tehnologije na FESB-u,, 22-godišnji student treće godine strojarstva te, studentica pete godine strojarstva.Uz studentski dio tima, budući doktorandsvojim znanjem iz modelarstva i aeronautike uvelike pridonosi razvoju domaće letjelice s FESB-a, posebne po širokom spektru primjene.– Može poslužiti za kontroliranje ili nadgledanje požara, traganje i spašavanje ljudi s HGSS-om, jer je jeftinije dignuti bespilotnu letjelicu nego helikopter, za snimanje usjeva i agrikulturu, jer se na nju može ugraditi kamera, a ako ti ne treba kamera, nego brzina, onda na nju staviš jači motor – pojašnjava Petra, jedina dama u timu.Uz osmijeh kaže kako je prvi avion napravljen od drva i malo aluminija, te se kao takav plasirao među 13 najboljih timova od 960 prijavljenih na svjetskom natjecanju "Ericsson Innovation Award - Food od Future" u Švedskoj. Time su postali ponosnih jedan posto svjetske konkurencije s prvim "VX-1" modelom takve letjelice. Tada se priča "zakotrljala" i nastala je kvalitetna suradnja mladog tima koji je krenuo s dizajnom naprednijih modela.– Učili smo na greškama i prošlu zimu smo uspjeli napraviti ovo što vidite na stolu – priča Karlo pokazujući rukom na novi model - "VX-2" čiji je raspon krila 2,2 metra i autonomnog sustava upravljanja s mogućnošću leta od preko dva sata i prosječnom brzinom krstarenja od 60 kilometara na sat, a maksimalnom čak 100 kilometara na sat.Letjelica "VX-2" nastala je zahvaljujući donaciji materijala tvrtke "Velum Nautica" i CNC izrađenog modela njemačkog "Gottingera". Upravo takav model predstavili su na informativnom letku koji su prvom prilikom u ruke "uvalili"Naravno, na ovako kvalitetan projekt, jedan od najpoznatijih hrvatskih inovatora reagirao je kako su samo mogli zamišljati.– Sada je došlo do toga da će nam upravo on na industrijskoj razini izraditi letjelicu – presretan je voditelj projekta jer će se tako ukloniti greške ručne izrade spomenute letjelice i dobiti novi, industrijski - "VX-3" model.Uz pomoć Rimca koji će im pružiti potrebne strojeve za industrijski dizajn, pomogle su im i lokalne tvrtke, od "Čistoće" do donacije čak i "Lovrinca", kako bi s usavršenom letjelicom stigli 12. lipnja na natjecanje u Washingtonu. Tako bi postali prvi Hrvati koji bi sudjelovali na "AUVSI SUAS" natjecanju koje je pokrenuto 2002. godine u SAD-u kako bi potaklo interes studenata za područje bespilotnih sustava, pratećih tehnologija te inženjerskih znanja i vještina.– Još uvijek smo u procesu prikupljanja novca za karte, smještaj i elektroniku, a trošak viza i konizacija za sudjelovanje na natjecanju je pokrivena – priča nam voditelj projekta, pozivajući tako tvrtke koje su u mogućnosti da pomognu u sudjelovanju inovativnog Hrvatskog proizvoda na svjetski najpoznatijem natjecanju.Jer je u ovom slučaju samo novac problem, a letjelica s kojim će se ova ekipa predstaviti u SAD-u, borit će se s konkurencijom proizvedenom na najprestižnijim svjetskim sveučilištima.– Smatramo da će natjecanje biti dobra odskočna daska za privatne vode i otvaranje start-up tvrtke, nadam se u Hrvatskoj, ako nas birokracija ne ubije – podvlači optimistični voditelj projekta koji se nada kako će njegov "dream team" imati priliku odmjeriti snage s najboljima.