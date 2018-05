Niske temperature koje su neuobičajeno kasno, na samom kraju veljače i početkom ožujka, zavladale Splitom i Dalmacijom, uzele su svoj danak na biljkama, posebno oleandrima, koji su se gotovo svi na javnim zelenim površinama, ali i u privatnim vrtovima – smrznuli. Dakle, nije posrijedi nikakva bolest, nego vremenske (ne)prilike koje su rezultirale time da je, nažalost, stradalo 99 posto grmova.



Temperatura zraka tih se dana spuštala i do minus pet Celzijevih stupnjeva, što je očito bio preveliki šok za biljke, pogotovo ako uzmemo u obzir da je tom hladnom razdoblju prethodio topao period.



– Biljke su takve vremenske prilike "prepoznale" kao kraj zime; u njima su počeli kolati sokovi, odnosno događati se biokemijski procesi koji prethode početku vegetacije. Potom ih je pogodio mraz i dogodilo se njihovo smrzavanje – u nekim slučajevima cijelog nadzemnog dijela, a negdje samo djelomično. U svakom slučaju, sada je već vidljivo do koje se razine biljke dogodilo oštećenje, pa je te smrznute dijelove grana potrebno ukloniti do zdravih dijelova, odnosno do mjesta na kojima se vide novi, mladi listići.



Preporučljivo je oleandre okopati i prihraniti ih nekim od dušičnih gnojiva u preporučenim količinama te, ako je to moguće, tretirati ih kemijskim sredstvima na bazi bakra odmah nakon rezidbe, kako bi se smanjila mogućnost obolijevanja već načetih biljaka – savjetuje Gordan Tahirbegović, voditelj odjela održavanja gradskog zelenila u "Parkovima i nasadima", i dodaje kako će djelatnici ove tvrtke pristupiti orezivanju grana nakon blagdana sv. Dujma.



Također navodi da je potrebno više nego inače voditi računa o napadu raznoraznih insekata, osobito lisnih ušiju, te po potrebi reagirati nekim od insekticida koji se lako mogu nabaviti u poljoljekarnama.



Na području Splita, nastavlja naš sugovornik, pod grmovima je oko 130.000 kvadrata zelenih površina, od čega su oleandri na nekih 30.000 četvornih metara i ima ih oko 10.000.



Ipak, dobra je vijest da će se ovi prekrasni grmovi vrlo brzo obnoviti, što će se vidjeti već za 20-ak dana, premda se njihovo cvjetanje ne bi trebalo očekivati prije jeseni.