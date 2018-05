Naši reporteri u inspekciji: Gripe su uređeni kotar s malim problemima. Ali nikako da se riješe...

- Dio Ulice Vojka Krstulovića nema stupiće. Auti parkiraju na nogostupu. Morate hodati cestom. I, sad - imamo grupu opredijeljenu strogo protiv pregrada, jer se gubi sedam parkirališnih mjesta. Za stupiće se zalažu majke s kolicima. Što god da mi kao kotar odlučimo, završavamo u novine. Pisat će "Predsjednik kotara Gripe ukrao parkiralište" ili "Ante Cvitković ugrožava živote djece OŠ 'Lučac'". Protivnici parkiranja izjavljivat će da je cesta tu 50 godina, argumentirat će "nikad se zlo nije dogodilo", a majke će pitati "moramo li čekati da se dogodi?" Evo, biste li vi postavili stupiće? – pita nas potpuno sjedi dvadeset osmogodišnjak, najmlađi predsjednik nekog splitskog kotara.



Odgovor će mu dati kotarski vijećnici, odmah, najavljuje, nakon predstojećih izbora. Kandidirat će se Cvitković ponovno. Kaže, mora se izvagati da vidi je li dobro radio od svoje 24. godine.



Jesu li te sijede imale svrhu? Ne skriva da su produkt mandata, kao i hrpetina stupića po čitavim Gripama, jedno dječje igralište zbog kojeg je umalo dobio batine jer je zvao policiju kad su dva klipana radila zgibove na drvenoj ljuljački, ma, dokaz da se naradio su i dva besplatno iskamčena arhitektonska projekta u njegovoj ladici – jedno za novo dječje igralište, drugo za sanaciju Osječke ulice. I rukohvati koje su predlagali oporbenjaci, i lopte malonogometašima, i milijun malih dnevnih popravaka potrebnih da kotar ostane uredan.



Civtkovićevu radu svjedoči i čitava dokumentacija "slučaj Krstulovićeva" s arhiviranim obećanjima gradske vlasti da će se urediti taj, sada makadamski put.



Sjedimo u kotarskim prostorijama. Otvara taj registrator, lista papire, gledamo u proračun Grada za 2009. godinu u kojem piše da će se za sređivanje sporne ulice dati 2 milijuna i 400 tisuća kuna. Tu se ništa promijenilo nije.



Na vrata kuca neka žena, on se diže, "dobar dan", "dobar dan i vama", nudi savjete. Tajnica je na godišnjem.



Dalje nam priča, voli raditi, ali smeta mu što ljudi misle da je on plaćen da vodi kotar, a zapravo je volonter. Smetaju mu građani koji misle da je njihov problem najveći i koji ne žele sami pokazati inicijativu, samo bi pametovali. Mogu dati ruke kad organizira humanitarnu akciju ili eko-čistku, a ako vide pukotinu na stepenici koja se može sanirati s mrvicu cementa, da donesu iz garaže. Ne zna zašto je to ljudima ispod časti.



- Zašto nemaju građansku svijest? - pita nas.

Što mu sve smeta, slušamo i dok izlazimo iz kotarskog ureda, kaže, da vidimo aleju. Kraj stanice osamnaestice. Sad je proljeće i zelena površina je prekrasna. HDZ je počeo projekt sanacije, on, ponosni SDP-ovac, nastavio. Iz "Bobisa" mu neki čovjek dobacuje "Ante moj radišni, Bandić je za tebe pionir maleni" – pa pukne u smijeh. Priča nam Ante tko je taj čovjek bio, ali nismo zapamtili.



Dok se spuštamo kod lokalnog birca "Hazarder", govori da mu je užasno zasmetalo kad je pao snijeg, pa su on i momci iz kotara čistili prilaze, nosili sipinu, i na vrata stanovniku donijeli lopatu i materijal da sebi očisti dvorište, a ovaj je odgovorio da neće - jer je inženjer. Cvitkoviću smeta, kad smo kod toga, i civilna zaštita, kaže – funkcioniraju samo na papiru.



Zasmetalo mu je i kad su mu nekidan iz "Čistoće" dali nalog da kotar mora odrediti kojem susjedu će smeće smrdjeti pod prozorom:



- Rekli su nam da sami moramo locirati kontejnere, ili kako se to sad popularno naziva, zelene otoke. Ali, za što onda oni primaju plaću? – ispituje Ante, inače profesor geografije. Kažemo da ne znamo, ali da znamo sigurno da su i drugim kotarima tako naredili.



Smeta mu jako Osječka ulica, koju ćemo kasnije vidjeti. Onaj projekt iz ladice čak je na Gradskom vijeću prošao, ali je Grad kazao da je to državna imovina i da se ne smije ništa raditi.



Nabrajanje smetanja prekida neka gospođa, pozdravljaju se, "jesi mi vidio za ono"; "jesam, jesam, bit će" – kratko se rukuju. Svašta ljudima, kaže, treba, jer iako je ovo uređen kotar, problema ima. Idemo Mitničkom ulicom, i tu, kaže, treba stupića. Ili ne treba? Isti problem kao s dijelom Krstulovićeve na početku teksta.



Kasnije nam pokazuje dva metra širok prolaz među zgradama, govori:



- Uskočka i Mitnička spojene su nakon 40 godina. Ljudi su iz one zgrade blatnjavi u kuću ulazili.



Penjemo se, hodamo, smeta mu, neće kazati maćehinski, ali nepravedan odnos gradskih tvrtki. Naprave oni, ali treba vremena. "Parkovi i nasadi" su mu dragi.



Smeta mu zapušteni privatni vrt kraj kojeg upravo prolazimo, pokazuje rukom, govori "vanka bi se za ovo kaznu dobilo".

Sad smo u Radničkoj ulici. Gledamo sportsko igralište među zgradama, zapravo pola sportskog igrališta. Ali jako je lijepo uređeno, natjerali su nedavno gradske službe da ga dotjeraju.

- Šta me još smeta je pojava komunalnog populizma. Sad ćemo mi asfaltirati 50 kvadrata i onda ćemo se fotografirati. S druge strane, netko će vam snimiti 10 kila šuta i reć' kotar ne radi ništa. Je li to racionalno? – nastavlja s pitanjima Ante, i konačno, eto nas u Osječkoj.



Ali prije nego krenemo o njoj, smeta mu Koteks. Tu se ne može ništa, to je milijun vlasnika i država, ma tu ni Grad ne može ništa, kamoli kotar. Kad vidi da je trava tamo izrasla ko u savani, šalju dopise i molbe.



Smeta mu da Grad ne može dati 300 kuna godišnje za internetsku stranicu kotara, nego to moraju vijećnici volonteri plaćati.

Smetaju mu oni što rade megalomanske proslave Dana kotara.



Smeta mu, konačno, možda i najviše, ta Osječka. Od brojeva 32 do 40. Auti parkiraju u blato, treba im samo sanacija, malo asfalta.



Opet ga neka žena pozdravlja. Ovaj put smo pitali ime. Sandra Sviličić. Tu živi, taman je krenula u zgradu. Govori i nama i njemu da joj smeta što je parking takav kakav je.



- Kad je kiša ne može se s autom, sve je blatnjavo, a moglo bi se napraviti još mjesta. Mala mi ide u vrtić dole, i mogu vam reći, lijepo se sredilo to igralište – govori Sandra. Kaže da će izići na kotarske izbore jer želi da Ante ostane. Vjeruje da će moći srediti i taj parking. On ne vjeruje. Kaže da mrzi populiste i obećanja koja se ne mogu ispuniti.



Smetaju mu, kaže, statistike. Izračunao je da u svakoj zgradi imate dvoje koji će na sve imati komentar i po jednoga stanara koji će vam pokušati nešto servirati unatoč tome šta je ovo najniža razina političkog djelovanja.



Smeta ga da je on zapravo komunalac, samo neplaćeni.



- Što me drži u ovome? - pita Ante sam sebe. I odgovara:



- Kad nešto napravimo i kad tu prošetam, kad vidim da je komunalni problem nestao - baš je dobar osjećaj.Vidite onu lipu? Zasadili smo je na početku mandata. Ona će ostati. I tako neke stvari.