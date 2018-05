Marić: Gradu Splitu darovat će se 95 nekretnina i 11 zgrada vrijednih 128,2 milijuna kuna; Potpora Ultri do 2022. godine

Vlada u petak održava sjednicu u Splitu, što je peta njezina sjednica izvan Zagreba, a većinom će biti posvećena je razvoju Grada i Splitsko-dalmatinske županije, za što će kroz brojne projekte ukupno biti uloženo dvije milijarde kuna.



15:32 - Predstavnici radnika Dalmacijavina ušli su u Banovinu kako bi o svojoj višegodišnjoj agoniji razgovarali s premijerom Plenkovićem.

14:59 - Završene su točke vezane za Split i Županiju pa je sjednica nastavljena s ostalim redovnim točkama.

Prihvaćen je program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja branitelja i članova njihovih obitelji od 2018. do 2020. godine. Nakon toga, data je suglasnost Croatia Airlinesa za kreditno zaduženje kod HPB-a i Privredne banke Zagreb za financiranje održavanja zrakoplovnih motora u iznosu od 8,5 milijuna kuna s kamatom od 3,07 godišnje.

Prihvaćena je i uredba o načinu ustrojavanja, sadržaj i vođenje središnjeg registra razvojnih projekata, kao i odluka o pokretanju pregovora te izmjenu Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama te imenovanje pregovaračkog odbora Vlade.

Gradonačelnik je na kraju istaknuo kako želi utanačiti terminski plan za realizaciju svih točaka sa sjednice. Time je završio otvoreni dio sjednice.

Plenković se zahvalio na gostoprimstvu.

14:38 - Predrag Štromar, ministar graditeljstva i prostornog uređenja na samom početku se zahvalio gradonačelniku na rješavanju problema bespravnih objekata te je nastavio kako očekuje javne natječaje: Urbanistički plan uređenja naselja Podhumlje u Komiži, izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Solina, Starog Grada, Trilja, Trogira, Vrgorca, područja Dugopolje - Bani, Segeta, Šolte te Urbanističkog plana uređenja Općine Tučepi i groblja Osoje u Općini Dicmo.

Izglasana je i ​financijska ​potpora projektu "Ultra Europe" u razdoblju od 2018. do 2022. godine, u iznosu od 4,5 milijuna kuna.

Ministar turizma Gari Cappelli istakao je kako će danas biti potpisan ugovor izgradnje hotela "Marriott" sa 190 soba​, u zgradi pokraj tornja Splitske banke​

.

- Glazbeni festival se održava u Splitu od 2013. godine te je postao jedan od najvećih glazbenih događanja u Hrvatskoj. Pola milijarde kuna je potrošnja na festivalu, a osim direktnog financijskog priljeva ostvaruje se i promocija destinacije koja je procijenjena na najmanje 25 milijuna kuna te će se u razdoblju od 2018. do 2022. sufinancirati sukladno mogućnostima Vlade RH - kazao je ministar turizma.

14:20 - Marko Pavić, ministar rada i mirovinskog sustava izvještava o prijedlogu prodaje nekretnina na adresi Obala kneza Branimira 16 u vlasništvu HZMO i HZZO-a, što je usvojeno.

Opet je riječ uzeo ministar Marić jer se radi o darovanju zemljišta u Korešnici, te 1665 garažnih mjesta vrijednih 104,25 milijuna kuna, potom čestice za dogradnju škole Kamen-Šine. Vrijednost nekretnine je 2,85 milijuna kuna.

- Što se tiče hotela za samce u Vukovarskoj ulici, Ministarstvo će darovati zgradu Splitu. Nije moguće etažiranje i njezina prenamjena u stambenu građevinu. Ne mijenja se status korisnika - podvukao je Marić.

Darovat će se u Makarskoj dio nekretnine u komunalne svrhe vrijednu 1,65 milijuna kuna. Darovat će se i zemljište na Peškeri gdje su predviđeni javni sadžaji. U Baškoj Vodi daruje se 6 nekretnina koje se odnose na bivši kamenolom za potrebe deponija.

14:13 - Prihvaćen je prijedlog Ministarstva zdravstva o bržem i dostupnijem pružanju zdravstvene zaštite u hitnim slučajevima na otocima putem brzih brodica. Ministar Milan Kujundžić kazao je kako će se sklopiti sporazum o pripremi EU projekta.

Također, odlučeno je da Vlada podupire projekt gradnje i opremanja Objedinjenog bolničkog prijema KBC-a Split i županijskog Zavoda za hitnu medicinu na jednoj lokaciji vrijedan 100 milijuna kuna. Ministrastvo će pružiti stručnu pomoć.

Ministar obrane Damir Krstičević obrazlaže kako je Vlada zainteresirana za osiguranje vojnih stanova osobama s rasporedom službe na ovom području.

- 1500 je pripadnika vojske u Splitu, a neki žive i do 50 kilometara udaljeni od mjesta rada, zato je potrebno iznaći rješenje stambenog pitanja - kazao je ministar i dodao kako je ista situacija u Sinju.

Ministrica Dalić izvještava o Tehnološkom parku Dračevac.

- Na svaki način podržavano Grad u realizaciji. Podsjećamo da će za dva tjedna biti drugo čitanje o poreznim olakšicama za poduzetnike - kazala je.

Goran Marić, ministar državne imovine kazao je kako će se Gradu Splitu darovati 95 nekretnina i 11 zgrada vrijednih 128,2 milijuna kuna.

Također, u točki o darovanju nekretnina na Dračevcu Splitsko-makarskoj nadbiskupiji za potrbe katoličkog centra s dvoranom i dječjim igralištem i vrtićem za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Vrijednost darovanih nektretnina je 84,7 milijuna kuna.

13:59 - Sukladno Zakonu o vlasništvu sve što se nalazi ispod zemljišta knjžii se na nakretnini iznad, pa je zbog toga potrebno krenuti u izmjenu zakonske regulative - predložila je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek što je prihvaćeno. Vlada podupire inicijativu Grada za rješavanje pitanja vlasništva, očuvanja, obnove i upravljanje podrumima Dioklecijanove palače te se zadužuje Ministarstvo kulture i pravosuđa u suradnji s Gradom da nađu rješenje imovinsko-pravnih odnosa Podruma.

Usvojena je realizacija projekta Centra za mlade - Multimedijalnog kulturnog centra u Splitu na način da se on sufinancira iz poračuna putem prijave na natječaj Ministarstva za demografiju iz dijela prihoda od igara na sreću i proračuna za ovu godinu. Split se može prijaviti do 25. svibnja.

Ministrica Blaženka Divjak podupire program postakademskog zapošljavanja studenata. Zadužuje se Ministarstvo rada i gospodarstva da razmotre modele financiranja takvog zapošljavanja kroz EU fondove.

13:48 - Projekti vezani za Grad i Županiju druga su točka dnevnog reda sjednice Vlade.

Prva podtočka odnosi se na proglašenje strateškim projektima novi ulaz u Split - čvor Vučevica na A1-tunel Kozjak-čvor D8- Trajektna luka Split.

Vrijednost projekta je 871 milijuna kuna, s tiom da se za prometnicu do Trajektne luke radi prometno rješenje.

Gradit će se čvor Mravinci do mosta na Cetini kod Omiša u sklopu nove multimodalne platforme aglomeracije Solin-Stobreč-Dugi Rat-Omiš, kao i brza prigradska željeznica od kolodvora do Zračne luke, kao i izgradnja kolodvora u Kopilici.

Ministar financija Zdravko Marić izvještava o Spaladium centru.

- Nakon izgradnje dvorane izvođač je otišao u stečaj i od tada se bezuspješno traga za rješenjima kojeg treba tražiti u kontekstu arbitražnih odluka. Vlada će u roku od 30 dana imenovati radnu skupinu u kojoj će biti predstavnici Grada koja će izraditi analizu troškova i mogućih načina financiranja ovog projekta koji će se, nadamo, uspješno privesti kraju - kazao je Marić.

Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša izvijestitelj je za nekoliko točaka o sanaciji Karepovca - jedna se odnosi na darovanje zemljišta na Kamenu za nastavak projekta sanacije, te je usvojena točka kojom se podržava projekt sanacije Karepovca te izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici te se zadužuje Ministarstvo da u suradnji sa Fondom za zaštitu okolkiša poduzme sve aktivnosti kako bi se projekt prijavio na financiranje iz EU fondova za sve faze.

13:20 - Ministar uprave Lovro Kuščević upoznao je nazočne s projektom digitalizacije državne uprave vrijednog 500 milijuna kuna te istaknuo kako je sa splitskom gradskom upravom već potpisan ugovor. Još je predstavio projekt e- novorođenče te kazao kako su ove godine bili samo jedni izvanredni izbori i to u općini Muć.



Gabrijela Žalac, ministrica regionalnog razvoja i EU fondova istaknula je sve projekte koji se financiraju europskim novcem na području Grada i Županije. Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić kazao je kako je SDŽ rekorder jer je prijavila preko 550 projekata, što je trećina.



- Marjan je splitski i ostaje splitski - kazao je i dodao kako je na inicijativu gradonačelnika u novi Zakon o šumama uvršten dio o lokalnim šumama.



Ministrica gospodarstva poduzetnišva i obrta, Martina Dalić istakla je kako poduzetnici Splitsko-dalmatinske županije u velikoj mjeri koriste sredstva ministarstva gospodarstva.





- Do sada su poduzetnici Splitsko-dalmatinske županije i grada Splita povukli 235 milijuna kuna bespovratnih sredstava te 600 milijuna kuna različitih projektata. Tako se svrstavaju odmah iza Grada Zagreba po povlačenju sredstava. Naime, 36 poduzetnika sa područja Splita koristi EU-ova sredstva, ali pozivam poduzetnike da ih još više koriste.



Kako bi se potaklo zapošljavanje, ministarstvo je dodjelilo 35 stipendija za deficitarna zanimanja, a u tijeku je natječaj za iduću godinu i pozivam učenike da se prijave - kazala je Martina Dalić.

12:54 - Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je istaknuo intenzivnu suradnju s Gradom. Ministarstvo je pokrenulo niz projekata, od kojih je najvažniji premještanje zgrade prometne policje koja je u neadekvatnim uvjetima na zonu Dračevac.



U međuvremenu će prometna policija biti preseljena u zgradu Čistoće koja udovoljava uvjetima.



- Sa ŽUC-om sudjelujemo u sufinanciranju radova na opasnim mjestima u Podstrani u dužini od kilometra vrijednih osam milijuna kuna od čega MUP osigurava pet milijuna - kazao je i dodao kako je Split siguran grad bez obzira na izdvojene slučajeve kojima svjedočimo posljednjih dana.

12:42 - Počela je 94. sjednica Vlade koja se održava u Splitu. Prije prelaska na dnevni red, premijer Andrej Plenković pozdravio je sve nazočne i zahvalio se na lijepim riječima prilikom svečane sjednice Gradskog vijeća i čestitao nagrađenima nagradama Grada.



- Sve što radimo, radimo u duhu partnerstva, u duhu suradnje. Ovo je peta sjednica van Zagreba. Župan Blaženko Boban na početku sjednice predstavio je projektne važne za Splitsko-dalmatinsku županiju.



- Svim vatrogascima želim čestitati njihov rad, posebno vatrogscima herojima u povodu dana sv. Florijana. Neka ova sjednica bude poticaj svima na veći angažman i veće inicijative s terena.



Najnoviji podatak od državne uprave da je od početka do 30. travnja rođeno 88 djece više djece nego u istom razdoblju prošle godine, što me jako veseli - istaknuo je Boban i predstavio sve projekte koje ova jedinica regionalne uprave provodi - po pitanju turizma u Zagori i na otocima, socijalne skrbi, razvoja IT tehnologije, obrazovanja, cestogradnje...



Nemamo vertikalu povezanost zagore s priobaljem zato je nužna izgradnja tunela Kozjak, ceste Zagvozd-Imotski, tunelu Ravča- Drvenik, brze ceste Dugopolje-Sinj te brze ceste Solin-Omiš.



Gradonačelnik Andro krstulović Opara je istaknuo kako je ova sjednica točka preokreta u upravljanju.







- Ovo je prekretnica koji će dati motor razvoja hrvatskog Juga. Hvala na dosadašnjioj suradnji. Nadam se da će se do 2020. godine razviti ovaj prostor i da ćemo imati što pokazati europskim prijateljima.



Točke dnevnog reda su bile spominjanje i od mojih prethodnika. Što se u međuvremenu dogodilo? Nešto što smo odlučni nadoknaditi, a to se odnosi na činjenicu da su nam dva najjača čvorišta (Solin i Strožanac) u državi bez zaobilaznice, da lička pruga nije obnovljema, da Grad Split ima samo pet posto udjela u Zračne luke Split čiju izgradnju financiramo našim novcem. To su ti nesrazmjeri - istaknuo je poteštat.



Marija Pejčinović Burić, ministrica vanjskih poslova kazala je kako ćče za predsjedanje Europskom unijom uzeti u obzir potencijale Grada Splita.



- Održali smo ovdje niz diplomatskih sastanaka, prošlo ljeto su nam bili američki senatori, u lipnju će ovdje biti sastanak Srednjeeuropske inicijative.



Odavde je krenula trilaterala Albanija-Crna Gora-Hrvatska u zaštiti Jadrana od smeća. Imat ćemo sastanak sljedeće godine u Splitu ministarski sastanak s Italijom - kazala je.



12:20 - Pred sam početak sjednice Vlade Republike Hrvatske u Splitu, premijera Andreja Plenkovića i ministre Vlade RH dočekalo je pedesetak prosvjednika, odnosno bivših radnika "Dalmacijavina" i stanara zgrade Vukovarska 81, poznatije kao hotel za samce.



Bivši zaposlenici nekadašnjeg ginata od države, kao bivšeg poslodavca radnika, potražuje 64 milijuna kuna za plaće i otpremnine. Od Vlade zahtijevaju odštetu za zgradu u trajektnoj luci, tako da im isplati novac od prodaje tvrtke.

- Ovo je jedan u nizu prosvjeda. Tražimo otpremnine koje nam duguju od 2012. godine. Ali ne samo otpremnine, nego i plaće, uskrsnice, božićnice...One nevažne stvari dolaze na dnevni red, a važne kao što je pitanje ljudi, poštenja, ljudskosti i čovjeka, ne dolaze. Šta je nenormalno postalo je normalno – kazala nam je jedna od prosvjednica Đurđa Ađanski na što je druga nadodala.

- Kad bi mi naplatili naše kamate kao što to naplaćuje Fina, onda bi to išlo do nebesa. Mi njima nismo tako važni da bi trebali biti kao točka sjednice Vlade u Splitu. Znaju oni sve, bili smo u Zagrebu, dali smo glas za njih jer smo se nadali da će se boriti za nas – Anka Pazin koja je glasno prosvjedovala pred zgradom Banovine. Osim radnika "Dalmacijavina" pred Banovinom su digli glas i stanari zgrade na adresi Vukovarska 81, koji traže da im se omogući otkup stanova u kojima žive nekoliko desetljeća. Megafonom su istakli kako podržavaju i prosvjednike "Dalmacijavina".

- Ovo je slika Hrvatskoga društva. Narod je obespravljen, građani su dovedeni na najnižu točku – kazali su prosvjednici pred početak sjednice Vlade Republike Hrvatske. Pozvali su gradonačelnika Andru Krstulovića Oparu i premijera Andreja Plenkovića da ih pozdrave i jave se pred ulazak u Banovinu, što su mašući učinili.