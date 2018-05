Isplati li se još uvijek ulagati u apartmane u Splitu i može li nam se 'dogoditi Bangkok'? Svaki portun već ima iznajmljivača, stručnjakinja otkriva tko će profitirati, a tko najvjerojatnije propasti u poslu

Godinama se uzgajalo smilje, no kako je posao rastao, kako je onih koji se njime bave bilo sve više - u pitanje je došla prvo cijena, koja je iz godine u godinu padala, a onda i sam otkup. Cijela su se brda krčila da bi se posadilo "cmilje", a sad ga već na nekim mjestima čupaju jer, vele, ne isplati im se gnjaviti zbog loših, bolje rečeno nikakvih cijena, jer kad zbrojiš što si uložio, a što na kraju dobio, ostane ti - šipak.



Hoće li se isto dogoditi i s apartmanima koji niču brzinom svjetlosti, pitanje je koje muči one koji su se zbog gradnje kuća za odmor ili apartmana "zavaljali" u velike kredite, a ne znaju što ih čeka sutra?



Plaše se kreditne omče koja ih već sutra može ugušiti, a imovina završiti na bubnju. Vrijeme niskih kamata je iza nas, pa valja biti oprezan.



Gospodo, iznajmljivači, samo jedan krivi korak, samo jedno zalijetanje u kat ili apartman više koji će sutra ostati prazan - može vas odvesti u ambis.



Je li, dakle, moguće da u Splitu, gdje nema portuna bez jednog iznajmljivača, baš svatko nađe svoga gosta i popuni kapacitete barem u srpnju i kolovozu?



Dubrovčani iznajmljuju punih osam mjeseci godišnje, Split je već na nekih pola godine, no broj kapaciteta u privatnom smještaju raste takvom brzinom, tako neumjereno, da to utječe pozitivno na kvalitetu usluge, ali negativno na cijenu koja u predsezoni ili posezoni, kad je u pitanju prosječni smještaj - postaje ekonomski upitna.



Isplati li se, dakle, još ulagati u apartmane u Splitu ili je "prošla tetka s gramofonom"?

Stabilizacija tržišta

- Da, apartmana ima puno, ali oni koji su se već uzdigli na tržištu, čija je kvaliteta prepoznata, zbog dobrih komentara, domaćinstva, prijmjerenih cijena koje prate nivo usluge i tradicije koju su vrijedno gradili godinama, i ponajprije dobre lokacije - za njih nema straha.



Oni će raditi i dalje, oni će opstati, dapače, možda zvuči nerealno, ali ja vjerujem da će tek doživjeti pravi turistički bum i zasjeniti mnoge poznatije svjetske destinacije - uvjerena je Martina Nimac Kalzina, koja je vlasnica turističke agencije "Amabile", turistički vodič, i što je najvažnije za ovu priču - i sama vlasnica apartmana.



- Hotelijeri i neki drugi turistički radnici, tražili su da se zakonima i pravilnicima ograniči kapacitete u privatnom smještaju, međutim, tržište je to koje samo sebe regulira, i tu nema apsolutno nikakve dvojbe. Doći će do filtriranja tržišta.



Apartmani u centru Splita, na lijepim pozicijama uz more, s pogledom i sadržajima koji se traže, i dalje će se rentati gostima, a u ostale će se vratiti podstanari i studenti jer su njihovi vlasnici shvatili da ne prolaze na turističkom tržištu.



Prošle godine je već to bio slučaj, i mislim da će se u iduće dvije - tri godine te stvari u potpunosti iskristalizirati i stabilizirati. To se vidjelo po tome jer sam imala klijente koji su me samo zvali za savjetovanje, samo da me pitaju hoće li krenuti s turističkim iznajmljivanjem ili nastaviti izdavati stanove na mjesečnoj bazi.



To ranije nije bio slučaj. Svi su htjeli samo iznajmljivati, i svi su mislili da je sve moguće iznajmiti, bez obzira na lokaciju i infrastrukturu, no u međuvremenu se pokazalo da to i nije tako, i da treba uložiti silne napore da bi se došlo do gostiju i dobro poznavati cijeli posao da bi se njime ovladao. Jedno je reći, ja ću iznajmljivati, drugo imaš li za takav posao primjeren smještaj i umiješ li upravljati njime - objašnjava Martina Nimac-Kalcina.



Može li nam se dogoditi Bangkok, da se, zbog prevelikog broja turističkih postelja, noćenje plaća pet ili deset eura u srcu sezone.



- Nema šanse. Mi smo u svijetu postali prepoznati kao izuzetno atraktivno tržište. Dobivamo sjajne komentare. Mi nismo svjesni što smo postali, i kako nas ljudi vani vide. Gosti će sigurno ovdje dolaziti sve više i više - uvjerena je.

Igra daje gol. Puno je kod iznajmljivanja čimbenika koji se moraju posložiti, a da bi na kraju poslovne godine imali profit.



- Puno je do lokacije i dobro određene cijene, ali i toga kakav ste domaćin. Čistoća je jako, jako bitna. Prije su svi mislili da znaju sve, a danas se iznajmljivači obraćaju stručnjacima, pitaju, traže savjete što i kako im je raditi.



Mnogima sam, makar to nije u mome interesu - rekla da se ne upuštaju u iznajmljivanje već da iznajme podstanarima. I ljudi me poslušaju, iako se radi o krasnim stanovima; no nisu u strogom centru ili su im Bačvice ispred nosa, pa da se iznajmljuju bez problema.



Pogled, parking, starina, kamen, kulturna baština u blizini... Toliko je toga što odlučuje, da treba zaista dobro promisliti što vam je raditi. I nije vam taj rast broja privatnih kapaciteta ništa čudno. Isto je u Saint Tropezu, Nici, apartmani na najboljim lokacijama, u centru, ako se nude po pristojnim cijenama imaju svoje goste, i to je to - kaže naša sugovornica.



Punjenje privatnih kapaciteta je posao za koji danas treba diploma. A to se znanje onda stalno usavršava i specijalizira.



- S jedne strane se treba brinuti o objektu, a s druge baviti menadžmentom, a to često fizički nije moguće stići, pa sad da i imate znanja i volje za jedno i drugo - konstatira Nimac-Kalcina.



Puno je bitan i marketing. Naša sugovornica navodi Tirol kao jako dobar primjer.



"Oni su brendirali privatni turistički smještaj. Snimaju spotove kroz koji reklamiraju baš takav vid turizma i ponose se njime."

Nema radne snage

I na kraju pitanje svih pitanja - gdje se najbolje oglasiti?



- Notorna je činjenica da Booking.com više nitko ne može zaobići, kao ni Airbnb. Baš oni se sve jače probijaju na našem tržištu, ali Booking.com je pokupovao toliko tih internetskih platformi i servera, da što god vi upisali, uvijek će vam prva četiri pronađena dokumenta biti vezana uz Booking.com.



Što se tiče, dakle, malih iznajmljivača, svi već znaju koji su to prodajni kanali ili najvažnijih pet - šest, ali je poanta da se na tome velikom tržištu snađete, da se udruživanjem s drugima, zašto ne sa svojim najbližim susjedima, probijete do krajnjeg korisnika i dobijete i zadržite svoga gosta.



Iako je to kod nas jako teško osvijestiti, moguće je da punite jedan drugoga na način da popunjavate "rupe", ili se dogovorite s drugim ponuđačima u turizmu da bi upotpunili svoju ponudu.



Primjerice, s restoranom ili konobom u blizini da vam serviraju doručak za goste, što je danas vrlo traženo i velika prednost pred onima koji ne nude tu uslugu jer gosti su vam komodni, žele dobiti doručak na vrata ako se to nudi i spremni su ga platiti.



No, isto tako, premda je zakonskim dopunama ta usluga dozvoljena vlasnicima privatnog smještaja, samo treba imati ugovor s ugostiteljom.



Košara s domaćim proizvodima, kao što je nude iznajmljivači u Tirolu - je sjajna stvar. No, ako želite to raditi sami, realan je problem nedostatak radne snage koja bi se bavila serviranjem doručka, dok je vlasnik okupiran čišćenjem i primanjem gostiju.

Zahvaljujući gostima ne odlazimo u Irsku



To što se ljudi bune da više nitko ne živi u centru Splita, ne bih se sa tim složila. Istina, struktura stanovništva se mijenja, no je li bolje da Splićani odlaze živiti u Podstranu ili Solin, ili u Njemačku ili Irsku?



Svi se gradovi mijenjaju, ne možemo ostati živjeti u osamdesetima, sve se oko nas mijenja, ali glavno je da mi ostajemo ovdje i da imamo od čega živjeti.



Iznajmljivači su sa svojim investicijama, rekla bih osamdeset posto zaslužni što nam je grad ovako predivan. Get, Varoš, Manuš, sve se proljepšalo - napominje Nimac-Kalcina i dodaje da će se ljudi vratiti u svoje stanove.



- Pa i ja imam apartman u Radunici. I sad sam bila dolje, javila se svome susjedu, popričala, i stalno tamo dolazim, znači, Radunica živi, samo pulsira na jedan drugi način.



Split je ljepši od Nice



Iz obiteljskog smještaja niču mali, luksuzni hoteli. Oživjela je splitska gastronomska scena, rent a car i boat agencije, i sve je to zahvaljujući našim domaćinima koji vežu na svoje goste različite usluge.



Split danas uspoređuju s jednom Nicom, dapače, mnogi ga hvale da je i ljepši od te poznate turističke destinacije, a iznajmljivači su tome, vjerujte, najviše pridonijeli - kaže Martina Nimac Kalcina, vlasnica turističke agencije "Amabile" iz Splita.



Produljenje sezone treba dočekati spremno



Iako svi zazivaju produljenje sezone, pitanje je jesmo li u Splitu, konkretno, za takvo što spremni. Nedostaje radne snage; na sve se strane traže osobe koje bi dočekivale goste, čistile, pospremale i evidentirale one koji dolaze ili odlaze iz apartmana.



- I vlasnici brojnih restorana zatvore u veljači da bi napravili pauzu, da bi se pripremil i odmorili za nadolazeću sezonu. Naše su cijene smještaja zimi jako niske, i to možda daje prostora iznajmljivačima za predah; da se pozabave renoviranjem smještaja, marketingom, rezervacijama, komunikacijom sa starim gostima.



Pitanje je što bi bilo da sezona traje duže nego je to slučaj i koliko bi se iznajmljivača moglo nositi s time kako valja, jer za to treba biti profesioalac, a ne raditi na više mjesta, kao što to zna biti slučaj - objašnjava Martina Nimac Kalcina.