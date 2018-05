Splitska udruga za zaštitu životinja 'Sehaliah' ipak neće bankrotirati: 'Ljudi, kako da vam zahvalimo, spasili ste nas...'

Splitska udruga "Sehaliah", koja se brine o napuštenim, ozlijeđenim i zlostavljanim životinjama iz cijele Dalmacije, bila je pred bankrotom, ali nakon što smo objavili njihov apel za pomoć privremeno su se izvukli iz krize.



"Tako smo sretni, ponosni, zahvalni i zadivljeni da ne znamo što da uopće napišemo. Zahvaljujući vašim donacijama, mi smo danas uspjeli podmiriti čitav iznos duga, dakle 11.926 kuna + 2310 kuna za Romeove operacije. Ljudi, kako da vam zahvalimo, spasili ste nas. Bez vas 'Sehe' danas ne bi bilo i zato hvala vam svima! Hvala od srca. Hvala Slobodnoj Dalmaciji što je prenijela naš poziv u pomoć. A ogromno i najveće hvala i veterinarskoj ambulanti Delonga što su uvijek tu za nas i naše štićenike", napisale su volonterke iz te udruge.



Podsjetimo kako je došlo do skorog bankrota poznate udruge.



"Stalno spominjemo da smo u financijskoj banani, ali i dalje pomažemo napuštenima kada možemo, pa tako još dublje tonemo u dug. Našem splitskom veterinaru dužni smo gotovo 12.000 kuna. Uz taj dug, dugujemo i za sve Romeove operacije još dodatnih 2000 kuna (naplaćena nam je samo nabavna cijena titanskih pločica i vijaka koji su mu ugrađeni u lakat). Kastracija, zubi, pusti RTG pregledi i sve ostalo Romeo je dobio besplatno. Bez vaše pomoći 'Sehaliah' dalje ne može. Došli smo do zida.



I zato vas molimo da nam i ovaj put pomognete i uplatite koju kunu na naš račun. Pripremamo i aukciju kojom se nadamo pokriti barem dio duga. Nećemo vas lagati i govoriti kako nismo zabrinuti. Jesmo, jako, jer Ava, Niva, Bullet, Lola, Willa, Asia, a od danas i tri mačja dudaša ovise o nama", dio je apela koji su odaslali na više adresa.



U udruzi su nam objasnili da sve donacije koje prime odlaze za pokrivanje troškova s obzirom da im pod skrb dolaze uglavnom zanemareni, izgladnjeli, a nekad i bolesni psi, pa su im potrebni i veterinarska skrb i kvalitetnija prehrana. Svi njihovi štićenici su cijepljeni, čipirani, a ako su dovoljno stari, i kastrirani. Svi su očišćeni od unutarnjih nametnika i imaju odgovarajuću zaštitu protiv vanjskih nametnika. Iako su sada riješili dugovanje, zbog velikog broja napuštenih ljubimaca, posebice u nadolazećim ljetnim mjesecima, volonterima je stalno potrebna financijska i druga pomoć.



– Volim "Sehu" jer nekako osjećam da se u njoj baš sve radi iskreno i sa srcem! Ekipa je to kojoj je zaista stalo pomoći svakoj životinji na svaki mogući, pa i nemogući način, i koja svoje štićenike ne bira po udomljivosti, atraktivnosti, boji ili veličini. I ono što je u svijetu zaštitarstva postalo rijetko – do kraja su iskreni i prikazuju sve baš onako kako je, bez lažnog uljepšavanja! Kod njih mi se dodatno sviđa što ne kukaju konstantno, nego kad oni traže pomoć, onda znaš da su zaista u frci – kaže jedna podupirateljica udruge.

Rade besplatno

Iako su pokrili dug, udruzi konstantno treba pomoć jer im se svakodnevno javljaju ljudi koji su uočili zlostavljane i zanemarene životinje i oni izlaze na teren. Za svoj posao nisu plaćeni, dakle volontiraju.



Evo kako pomoći:

Žiroračun udruge SEHALIAH 2340009-1110524225

IBAN: HR2723400091110524225

primatelj: Udruga SEHALIAH OIB udruge: 61604222343



Možete se i učlaniti u udrugu, godišnja članarina iznosi 120 kuna, a poruku im možete poslati i preko Facebooka, potražite samo njihovu stranicu 'Udruga Sehaliah'.