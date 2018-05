Opara odlučio udariti kontru cajkama koje deru po gradu, poslušajte kako: Jedva čekan da ova rock verzija pisme 'Marjane, Marjane' zagrmi na Poljudu!

Dok po gradskim noćnim klubovima praše cajke, splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara udara kontru u namjeri da gradu vrati rokerski imidž.



U subotu dovodi "Simple Minds" na Žnjan, a na tom tragu upravo je na You Tube kanalu objavljena rokerska verzija čuvene pjesme "Marjane, Marjane", službene himne grada.



Rokerski aranžman splitske himne otpjevao je za ovu prigodu posebno okupljen bend "Manjinjorgo" u čijem su sastavu, od poznatijih imena, Tedi Spalato, Giuliano, Ivo Amulić, Tiho Orlić, Tomo Mrduljaš... a sve je to napravljeno na inicijativu splitskog gradonačelnika.



Ideju da se osuvremeni Tijardovićev aranžman tradicionalne pučke pjesme dobio je prilikom konstituirajuće sjednice splitskog Gradskog vijeća dok je slušao lošu snimku za vrijeme prisege vijećnika. To je neka stara usporena verzija koju nitko nije mogao pjevati...



Dodatno ga je nerviralo i to što je na You tube kanalu na vrhu bila tamburaška "Marjane, Marjane" u izvedbi "Zlatnih dukata"...

Svakako, sad smo dobili rockersku varijantu, koja je nastala u samo mjesec i pol dana.



- Dobro je ispalo. Jedva čekam da zagrmi na Poljudu na utakmici Hajduka, siguran sam da će se dobro primiti među navijačima - kazao nam je gradonačelnik.



Kako to izgleda i zvuči, provjerite sami...