'Što je više trebalo od činjenice da su zaustavljeni na praznom brodu?': pomorac iz Splita osuđen na tri godine zatvora, samo je kuhar iz Gruzije oslobođen krivnje

Splitski pomorac Ivan Furčić osuđen je na tri godine zatvora zbog namjere šverca naftnih derivata iz Libije.

Presudu je izrekao sud u Tripoliju, a s istovjetnim zatvorskim kaznama kao 55-godišnji hrvatski državljanin prošla su još tri od ukupno pet članova posade na čelu sa zapovjednikom broda iz Egipta. Samo je kuhar, inače državljanin Gruzije, oslobođen svake krivnje.



Splićaninu sudili na Uskrs: nakon što je 2,5 godine proveo po libijskim zatvorima, Ivan Furčić napokon izveden pred sud



Splitski pomorac već dvije godine proživljava pravu dramu, a očajna obitelj više ne zna komu se obratiti: Nešto se čudno zbiva, spasite našeg Ivana!



Istražujemo: Furčić je nastradao zbog ranijih poslova gazda s Malte



Ivan Furčić bio je prvi časnik palube na brodu "Sovereign M" kada su koncem kolovoza, odnosno početkom rujna 2015. godine zaustavljeni ispred teritorijalnih libijskih voda od jedne od tamošnjih milicija. Iako su bili prazni, bez tereta, svi su članovi posade uhićeni i odvedeni u zatvor "Tajoura A", stotinjak kilometara udaljen od glavnog libijskog grada.



Neslužbena teorija govori da je "Sovereign M" zaustavljen jer se od ranije, i to zbog trgovanja i prometa ljudima i izbjeglicama iz Libije i Sirije u Italiju, nalazio na crnoj listi lokalnih vlasti. U tom trenutku plovio je za maltešku kompaniju "Golden Fleet" u vlasništvu obitelji Mizzi, istu onu kao i brod "Falkvaag" na kojem su u Cadizu uhićeni hrvatski pomorci Nikola Tolja i Ernest Pekar, koje se zajedno s ostalima teretilo za šverc pošiljke cigareta vrijedne 12 milijuna eura.



Problem za Furčića i ostale uhićene bio je sigurnosni i svaki drugi kaos u kojemu se nalazi Libija. Slučaj je u jednom trenutku iz Tripolija prebačen najprije u Al Ajaylat, a potom u Zawiju na sjeveru zemlje, ali godinama nije održano ni jedno ročište. Uvijek kada je zakazano bilo bi na sam dan održavanja i otkazano, s istim objašnjenjem da posada "ne može biti dovedena na sud zbog nereda i zatvorenih prometnica".



Slučaj se s mrtve točke počeo micati koncem prošle godine kada je ponovno vraćen na sud u Tripoli, a Furčić i ostali prebačeni u obližnji pritvor. Na prvo ročište čekalo se još četiri mjeseca, da bi ono bilo konačno održano početkom travnja, a presuda najavljena za posljednje dane istog mjeseca.



Vijest da mu je brat osuđen na tri godine zatvora stigla je i do Tome Furčića, također pomorca koji je alarmirao hrvatsku javnost i naše vlasti.



– U meni se miješaju dvostruki osjećaji. S jedne strane je jasno da ću brata vidjeti najkasnije za tri do četiri mjeseca, kada će isteći trogodišnja zatvorska kazna, ali s druge strane me muči da je ipak osuđen bez iti jednog dokaza. Što je više trebalo sudu od činjenice da su zaustavljeni na praznom brodu, i to izvan libijskih voda? Očito je da su nečime htjeli opravdati to što su ljude držali dvije godine i devet mjeseci bez suda – komentirao nam je Tomo Furčić.



Jučer smo razgovarali i s Furčićevim libijskim odvjetnikom Taherom Shtewijem.



– Svim osuđenima izrečena je minimalna kazna za vrstu djela za koju ih se tereti. U pozitivnim libijskim propisima nema kazne ispod tri godine za šverc nafte. Dokazi nisu izneseni, već sudac ima obvezu u roku od 30 dana dostaviti nam cjelovitu presudu. Mi nakon toga imamo još 30 dana za žalbu Visokom sudu Libije, što ćemo svakako učiniti – kazao nam je odvjetnik Shtewi.



Prema njegovim riječima, Ivan Furčić je presudu primio vrlo mirno. Najviše je razgovarao s Tomislavom Bošnjakom, hrvatskim veleposlanikom u Kairu, koji je zbog nepostojanja stalnog predstavništva u Tripoliju zadužen i za Libiju. Shtewi ne očekuje da će se državni tužitelj žaliti zbog kazne, a ostavlja otvorenom mogućnost da četvorica osuđenih budu pušteni i prije isteka tri godine kazne.



Na isto računaju i u Međunarodnom sindikatu pomoraca (ITF).



– Furčić i ostali od početka su se dobro ponašali, unatoč svim nevoljama koje su ih snašle nisu napravili niti jedan problem zatvorskim ili sudskim vlastima. Respektirajući sustav vlasti u Libiji, mi ćemo s naše strane učiniti sve da ti ljudi iziđu na slobodu prije isteka roka i napokon odu svojim kućama. Uvjeren sam da ćemo uspjeti – rekao nam je Paul Falzon, ITF-ov inspektor s Malte, koji je od prvog dana bio uključen u slučaj.