Opara: Simple Minds otvaraju niz svjetskih događaja na Žnjanu; Gradonačelnik otkrio koliko bi trebao iznositi trošak organizacije

Više od 20 tisuća ljudi očekuje se na koncertu Simple Mindsa, koji na Žnjanu nastupaju u subotu, 5. svibnja, s početkom u 20 sati.



Uoči proslave Dana grada, Splićani i njihovi gosti uživat će u humanitarnom koncertu "Žnjan za sve", najpopularnijeg škotskog rock benda, kojima je to prvi nastup na otvorenom u sklopu svjetske turneje na kojoj promoviraju novi, hvaljeni album. Bit će to i prvo takvo događanje na žnjanskom platou, koji će poslije dva desetljeća dobiti novi izgled i koncept.



– Naziv koncerta govori ono što želimo da Žnjan bude – nova razglednica turizma, novi magnet za razvoj rekreacije i sporta, na korist građana. Dovođenjem vrhunskih rock atrakcija na početku sezone privući će se pozornost britanskog tržišta, ali i drugih. Želimo izazvati isti učinak koji je Ultra proizvela tijekom ljeta, jer je pozitivni marketinški efekt donio Splitu i Hrvatskoj više od 20 milijuna vrijednosti. Udahnut ćemo novi život Žnjanu ovim koncertom rokera koji nadahnjuju glazbenike širom svijeta – poručio je jučer Andro Krstulović Opara na predstavljanju skorašnjega koncerta. Najavio je nastavak takvih svjetskih glazbenih događaja na toj gradskoj plaži, za koju bi htio da bude naša Copacabana, te internacionalizaciju Sudamje.



Da Split ima potencijal postati svjetska destinacija, vjeruje suorganizator Joe Bašić, direktor tvrtke MPG Live i organizator Ultre Europe.



– Koraci koje Grad Split poduzima dobar su put prema tom cilju, a iskustva s Ultre potvrđuju da Split stvara sve potrebne preduvjete. Novi Žnjan sigurno će postati svjetski prepoznatljiva plaža sa sadržajima koji ispunjavaju očekivanja svih posjetitelja, a ovim međunarodnim koncertom građani Splita sami će se uvjeriti u kojem smjeru ta plaža ide u budućnosti i kako privući goste u predsezoni. Smatram da su Simple Minds izvrstan izbor za prvi koncert na otvorenom na Žnjanu uz veliku pozornicu i razglas, koji će kao takav ući u povijest. Taj bend uvijek daje sve od sebe na nastupima i to će splitska publika znati cijeniti – istaknuo je Bašić, sretan što može pridonijeti razvoju grada, dodajući kako su odani obožavatelji škotskih rokera već kupili dobar dio posebnih ulaznica, kao i da je predgrupa domaći bend Buđenje.



Direktorica gradske Turističke zajednice Alijana Vukšić pozdravila je to što se takav koncert održava u predsezoni, jer će to biti prilika da se popune svi smještajni i ugostiteljski kapaciteti. Istaknula je da u prva četiri mjeseca ove godine bilježimo porast od 11 posto u dolascima i noćenjima.



Gradonačelnik je podcrtao humanitarni karakter koncerta te je pozvao građane da svojim dolaskom i donacijama podrže tu cijelu priču. Građani će od danas na štandovima Crvenog križa na Rivi i u Marmontovoj, te na samom događaju na Žnjanu, moći donirati 30 kuna i dobiti narukvicu sa sloganom koncerta. Donacije se mogu uplatiti i na posebni račun koji je otvorio Gradski Crveni križ, te je objavljen na njihovim mrežnim stranicama.



Time će pomoći da se u KBC-u Split uspostavi služba dentalne medicine, prvenstveno za djecu s teškoćama u razvoju, ali i za odrasle s posebnim zdravstvenim potrebama.



– Bit će namijenjena svima kojima se usluge dentalne medicine moraju obavljati u operacijskoj dvorani. Radimo to sa Stomatološkom poliklinikom, sjajno surađujemo, a svakog se tjedna jednoga jutra pružaju usluge tim osobama. To je veliki napredak, ali da bi se ta djelatnost mogla redovito obavljati, moramo je registrirati, prvenstveno nabaviti još neke uređaje i opreme – objasnio je Julije Meštrović, zamjenik ravnatelja KBC-a Split, dodajući da im je za to potrebno minimalno 160 tisuća kuna.



Na novinarske upite na predstavljanju projekta hoće li kiša možda pokvariti doživljaj, gradonačelnik je odgovorio:



– Vjerojatno će biti kiše, ali ne za vrijeme koncerta. Nas ništa neće zaustaviti da proslavimo Žnjan i sjajan rock koncert. Mi smo rokeri, njima ništa ne smeta.

Trošak neće biti veći od 1,3 milijuna kuna

Gradonačelnik je izjavio kako trošak organizacije koncerta ne bi trebao premašiti 1,3 milijuna kuna.



– Budžet je otvoren. Poslije svih pristiglih sponzorskih i podupirateljskih sredstava, izvan onog humanitarnog dijela, razgovarat ćemo s organizatorom. U postupku javne nabave spominjali smo fakultativne cifre koje zvuče prilično ozbiljno, no zahvaljujući kvalitetnoj organizaciji tvrtke MPG i njihovu odricanju od zarade, to smo gotovo prepolovili. O tome ćemo kvalitetniju informaciju imati poslije samog događaja, posebno jer sponzori svakodnevno pristižu, a prihod od prodaje ulaznica, pića i slično utjecat će na konačan iznos iz proračunskih sredstava, koja neće biti prevelika. Ovaj događaj promatramo kao ozbiljno ulaganje – poručio je Krstulović Opara.