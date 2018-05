'Ovo je fešta za obični narod, penzionere, dicu i malo Splićana, baš je intimno, nema ni vlaji ni turisti': pogledajte kako je bilo na pučkoj zabavi u Varošu

- Ovo je perfektna fešta, prelipa, pučka! Za obični narod, penzionere, dicu i malo Splićana, baš je intimno da čovik može reć "a, među nama smo", nema ni vlaji ni turisti!



Entuzijastično će nam Blaženka Jardas, fetiva Raduničanka, baš kad se Klapa Sinj na Uvodića širini penjala na pozornicu da otpjeva himnu povodom tradicionalne fešte svetog Križa, zaštitnika Velog Varoša.



Na to će joj prijateljica Jagoda Pentić: Ma nemoj kontra furešti, nemoj govorit ludosti!



- Uvik san iskrena i ne dan se istirat – odgovori ona njoj.



Klapa je već namještala mikrofon, a onda je krenulo:



- Ne smimo dat da nas priplavu ti furešti – potiše će Blaženka, baš dok su se dvije Japanke s fotoaparatima na prozoru iznad namještale da čuju klapu kad počne, i nastavlja – samo mrvice male tribaju da se fešta ka šta je ova napravi, da se upozna čovik. Kad si jedan drugome stranac, to je grubo, problematično. Evo, bija ode maloprin poteštat naš, govorin mu sad kad smo uvatili lipoga gradonačelnika da se dogodi koja nevoja, a on govori da je na putu dobrome.



I mi smo vidjeli Oparu oko pozornice, u ćakuli s Varošanima.



- Ali on nije s Meja - pita netko u prolazu



- Ma kojih Meja! - spremno će gospođa, i objasni:



- Tamo su tada samo vrtli bili, on se rodija, u Varoš, pa di su Krstulovići?! - pita sada ona i nas, raširenih ruku, zapanjeno.



I tek što smo prozborili, a klapa otpjevala svoje, voditeljica je na pozornicu pozvala Vojka Bužolića, dopredsjednika GK Varoš, a on je pozdravio gradonačenika Andru Krstulovića Oparu. Kaže, drago mu je da je došao na domaći teren. Onda se i poteštat popeo na binu:



- Lipo mi govori šjor Vojko, da san na domaćen terenu. Puno je misti di san furešt, ali ćaća mi je iz Velog Varoša i pokojna mater ode iz Kamenite ulice. Ne mogu bit nego doma, bija bi ovod i da nisan gradonačelnik i sad vas pozdravljan kao sumještanin, Varošanin, a to se ćuti, to se ne triba govorit – kazao je Opara.



Ispričao je kako mu je netko kazao da kampanel u Varošu svijetli jače od Svetog Duje, a on će njemu "neka sviti, Varoš je uvik bija kontra, uvik je bija žešči i tija se pokazat".



I prije nego su zvijezde večeri, Trio Gušt, stali na tu istu binu, pred njom su plesale Mažoretkinje grada Splita.

Pilo se vino, komentirale se, masnih prstiju u zraku, svježe srdele.



Pripremila ih je ekipa "ST bara". Preko zadimljenih gradela pitali smo Roberta Ugrina, jesu li se dobro pripremili za toliko posjetitelja?



- Ispalo je ludio, 150 litara vina ide u dva dana, super je, treću godinu već radimo na ovoj fešti – užurbano će Ugrin, ruku punih plastičnih pjata.



Okreće ribu, dodaje fetivima repete.



Na binu su se kasnije popeli i članovi KUD-a Jedinstvo. To što njih i Varoš povezuje, ne može se ni sa čim mjeriti. Bar kako nam priča potpredsjednik KUD-a Emir Sarajlić:



- Rado se odazivamo na feštu svetog Križa, jer je Jedinstvo dite Varoša: 99 godina smo neprekidno povezani, naši članovi pohađali su školu "Varoš", sada "Marjan" i znali su već tada da im je logičan put bio put da završe u Jedinstvu. Ima čak anegdota jedna, kaže se ako ne završiš na ulici, znači da si u Jedinstvu – veselo će Sarajlić.



Usput kaže da se nada kako će im Grad riješiti prostor za djelovanje KUD-a, pa ga pitamo, u istom šaljivom tonu, gdje je on, s tim bosanskim prezimenom, u fetivoj varoškoj priči?



- Ćaća je Bosanac, ali san se rodio tu. Stara je Varoška. I nastupamo besplatno, za razliku od ostalih izvođača kroz oba dana, jer nismo ni htjeli drugačije – usput će Sarajlić.



A koliko je stara fešta zapravo, Vojko Bužolić, u ime Kotara, onaj što je s bine najavio poteštata, priča nam zamišljeno:



- Ovo je već 25. put da se slavi, zapravo je obnovljena jer su stari Varošani na ovaj datum slavili pobjedu nad kugom i kolerom i obranili se od Turaka. A nakon rata devedesetprve obnovljena je fešta ovdje, na Uvolića širini – objašjava Božulić.



Kaže, fešta ima i crkveni i svjetovi dio.



Vuka Erak, vijećnica Kotara na to se nadovezuje da je Dan Varoša ujedno i fešta svetoga Križa, to su te neke poveznice:



- I prije Domovinskog, i prije onog rata se slavila. I sveti Križ kao zaštitnik Varoša ima veliku ulogu i dva dana se slavi. Normalno, bez srdela i vina nema ni pučke fešte. A ove godine imamo novost koja se fino uklopila - to što je zvonik Svetog Križa osvijetljen led rasvjetom, a to smo mi kao Kotar omogućili – ponosno će Vuka.



Vjeko Santrić, predsjednika vijeća, kaže da se nada kako će ove večeri jednog dana biti upotpunjene s feštama na križanju Jerine i Smojine ulice:



- Na mjestu znanom kao Smojin teatrin u komornijoj atmosferi bi vratili taj oblik kvartovskih zbivanja u Varoš jer kroz godine smo sve više optuživani kao apartmansko naselje koje zapravo nema tipični varoški život, pa smo i to htjeli reanimirati.