Nitko neće podstanare: Split pred sezonu zahvatila nezapamćena nestašica stanova za najam, ljudi sele van grada; Pročešljali smo ponudu nekretnina, od nekih cijena će vas zaboljeti duša

Posljednjih dana društvene mreže su preplavljene statusima u kojima protjerani podstanari traže stan za najam, a na deset takvih tipa "tražim stan" ide jedan koji počinje s "iznajmljujem". Ništa novo, slična se priča ponavlja u ovo doba godine, pred turističku pašu, ali situacija po podstanare nikad nije bila gora. Stanova za dugoročni najam, koji se iznajmljuju podstanarima i preko ljeta, gotovo da i nema, a i ono malo stanova što se nudi tijekom cijele godine nudi se po nevjerojatno visokim cijenama. Stotine studenata koji studiraju u Splitu suočili su se ovih dana s "otpusnim pismom" najmodavaca, koji su zaključili kako im se više isplati da im u stanu bude Anne iz Britanije nego Ane iz Ploča, a slična je sudbina zadesila i brojne podstanarske obitelji, poput one od našega sugovornika Lovre.



– Turizam nas u jednu ruku spašava, ali u drugu vodi u katastrofu. Moja obitelj do prije mjesec dana živjela je u lijepom dvosobnom stanu u Ruđera Boškovića. Uredno smo plaćali 450 eura najamnine, a onda nam je gazdarica jednog dana rekla da imamo rok od 30 dana da nađemo novi stan, jer će ona svoj pretvoriti u apartman. Krenula je bjesomučna potraga za novim stanom, prošao sam ih 15 dok nisam našao ovaj sada. Imao sam sreće jer sam na kraju našao dvosoban stan na Dragovodama,a najam će me stajati 400 eura plus troškovi režija – kaže ovaj obrtnik, napominjući kako se na ovaj oglas javio pet minuta nakon što je objavljen na Njuškalu, a već je pet ljudi zvalo vlasnike prije njega... Toliko o tome kakva je panika podstanarima. Lovre je imao i sreću što je stan našao bez posredničke agencije, pa nije morao platiti još jednu mjesečnu podstanarinu, koliko u pravilu iznosi provizija.



Pola godine unaprijed



– Srećom, pa sam obrtnik i solidno zarađujem te sam mogao platiti šest mjeseci najamnine unaprijed. Inače, teško da bi našao išta po ovoj cijeni – komentira Lovre, a mi se ne možemo načuditi kakva je to sreća plaćati 400 eura podstanarstvo u kvartu u kojem si donedavno ovakav stan bez po muke mogao naći za 150-200 eura.



Sad je skroz druga pjesma, potvrđuje nam i Sandra Korevec, agentica iz agencije "Anastazija nekretnine".

– Vlada strašna nestašica stanova za kupnju, ali i dugoročni najam. Od svih slobodnih stanova u kojima ne žive vlasnici, svega 10 posto se iznajmljuje podstanarima, a 90 posto ide za turistički najam. Prosječna cijena najamnine solidnog dvosobnog stana u Splitu je narasla s 400 na 700, ali ima stanova i po 900 i više eura mjesečno – kaže ova agentica i zaključuje kako je situacija puno gora nego lani i za agencije i za podstanare. Dobro je, čini se, samo najmodavcima, ali pod uvjetom da bude dobar booking ovo ljeto.



Podstanarima je grozno što se Splita tiče, pa masovno sele u Dugopolje, Solin i još dalje iza brda. Ništa čudno s obzirom na to da trenutačno najjeftiniji stan za najam na području Splita koji smo uspjeli pronaći košta 175 eura i vjerojatno je i on u međuvremenu već iznajmljen. A u pitanju je garsonijera od 18 kvadrata "komplet namještena" na duže razdoblje za jednu osobu. Nalazi se na 1. katu privatne kuće, ima zajednički ulaz i osiguran parking. Zlobnici bi rekli još najbolje da ni parking nema na Neslanovcu... To je ujedno i jedini stan u tom najnepoželjnijem kvartu čija je cijena ispod 200 eura.



S druge strane, trenutno se na području Splita nudi dvadesetak stanova za najam, čija mjesečna cijena prelazi 2000 eura. Najskuplji među njima je luksuzni stan na samoj Rivi s otvorenim pogledom na more i otoke, površine 65 kvadrata, smješten na drugom katu i kako stoji u agencijskom oglasu, dizajniran od strane etablirane arhitektice. Provizija prava sitnica – samo 3000 eura agenciji "BROKER-Group". Malo dalje, u Varošu, blizu Matejuške, najam lijepog dvosobnog stana stoji 1800 eura mjesečno. Loša je vijest da još toliko morate dati agenciji za posredovanje što vam je našla taj stan, a dobra da ga možete unajmiti dugoročno.

