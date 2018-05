Kako su dolaskom demokracije iz Splita nestajali simboli radništva: sjećate li se Rose Luxemburg na Mejama ili Šetališta Prvog maja?

Borba radnika za oslobođenje od kapitalističkog iskorištavanja, koje, ako je pušteno s lanca, nema kraja ni konca, započela je davno, još s ludističkim pokretom u Engleskoj daleke 1811. godine.



Tada su nevoljnici, prisiljavani da rade i po petnaest sati dnevno za manje od crkavice, razbijali strojeve smatrajući ih glavnim krivcima za svoju žalosnu sudbinu, prazne džepove i gladnu djecu. Trebalo je radnicima neko vrijeme da shvate kako njihovi glavni tlačitelji nisu makinje, nego gazde, ali škola je bila krvava, vlast je stala na stranu bogatih i nemilosrdno ih ubijala, mlatila i gazila odbijajući im poboljšati radne i životne uvjete. Korak naprijed bilo je osnivanje Prve internacionale 1864., međunarodne radničke udruge koja je 1871. urodila formiranjem Pariške komune, prve radničke državice koja je trajala 72 dana.



U to su vrijeme organizirani prvi sindikati i kreću pravi ratovi s poslodavcima i vlastima, a jedna od najpoznatijih bitaka započela je na ulicama Chicaga – poznato vam je odnekud – prvog dana svibnja 1886. godine. Zavaljalo se oko 250 tisuća obespravljenih radnika čije su zahtjeve simbolizirale tri osmice – tražili su osam sati rada, isto toliko odmora i kulturnog obrazovanja. Na radničke mase puštene su stotine policajaca i pripadnika državne garde. Krvavi sukobi rezultirali su s pet ubijenih radnika, nekoliko stotina ranjenih, pet radničkih vođa osuđeno je na smrt, a crvena zastava radičkog pokreta ostala je kao uspomena na prolivenu krv. Tek 1916. doneseno je u SAD-u zakonsko osmosatno radno vrijeme, i to za željezničke radnike. Godinu dana prije Urugvaj je kao prva svjetska država izglasao takvu odluku, a pojedini tvorničari i ranije, poput njemačkog proizvođača motornih štrcaljki Roberta Boscha, koji je već 1906. skratio rad na osam sati.



Ovu skraćenu povijest teške i dugogodišnje borbe radnika za prava donosimo u vrijeme kad u Hrvatskoj takve priče gotovo da i ne postoje. Sindikata ima kao pljeve, aktivnost im se svodi na govorancije i dijeljenje fažola i garifula po urancima (zar i na taj dan radnici moraju ustajati u zoru?), a radnička prava tek su imaginarni brod koji sve dublje tone. Štrajkovi kao motor takvog plovila tek su puste sanje.



No, prijeđimo na stvar. Kako su u Hrvatskoj radnici s dolaskom demokracije ostajali bez prava, bogme i tvornica i kruha (ovog puta su ludisti bili gazde koji su strojeve dobili za jednu kunu pa ih brzo porazbijali), tako su s ulica nestajali i simboli koji bi nekoga mogli podsjećati na nezgodnu borbu koju bi radništvo pod pritiskom moglo inicirati. Konkretno, riječ je o nazivima. Rekli biste, kome bi smetao spomen na Prvi maj, radnike, ljude koji su dali glave za onu borbu, pa od toga svi danas imaju koristi. Ili barem znaju što bi im trebalo: svima bi pasalo osmosatno radno vrijeme, svi bi pauzu, svi bi zaštitu na radu... A eto, ipak svima nije sasvim ugodno.



Recimo, iz splitskog "kažiputa" početkom devedesetih iščezlo je Šetalište Prvog maja, duga ulica u elitnom kvartu koja je vijugala od Hatzeova perivoja do Zente, čiju su južnu stranu činile – pješčane plaže, a sjevernu, pomalo neobično – vile prijeratnih splitskih imućnika. Kasnije je udvojena, na Šetalište Bačvice i Šetalište Firule.



Zaboravom je platila i Rosa Luxemburg (1871. – 1919.), Poljakinja židovskog podrijetla, političarka, aktivistica i teoretičarka radničkog pokreta i socijalističke misli u nastajanju. Borila se za prava radnika i ravnopravnost žena, život je provela između organiziranja proletera i zatvora, ubijena je kundacima tijekom ispitivanja desničarske policije, a tijelo joj je pronađeno nakon četiri mjeseca u berlinskom kanalu. Poznata je po citatu: "Sloboda je uvijek i isključivo sloboda za onoga koji misli drugačije." Sada se njezina ulica na Mejama zove Mihanovićeva.



Jedna od većih i ljepših nosila je naziv Radničko šetalište. Baš krasno, utopističko ime. Jer što radnici imaju šetati i što će djelatnicima šetalište?! Tako je lakše shvatiti zbog čega joj je ime oduzeto i dodijeljeno dubrovačkom književniku i vlastelinu Đivi Gunduliću.



Ipak, ima jedno ipak! U spomen na to da i u Splitu još uvijek ima radnika, jedna ulica preživjela je mijene. Upravo časnog naziva – Radnička ulica. Ali toliko malena, na jednom kraju neprometna, skrivena i skromna, samo za dobro upućene stanovnike Gripa spaja Osječku i Dubrovačku. Malešna, tiha, pitoreskna i neznatna. Upravo kao i radnička prava u suvremenoj državi Hrvata. Međutim i usprkos, sretni vam dragi, umorni djelatnici, radnički Prvi maj i nada u radnička prava.