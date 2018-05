'Začuli su se hici iz više oružja, a onda trka i vika oko zgrade...: Donosimo detalje noćnog sukoba u Splitu u kojem su ranjena četvorica policajaca i provalnik, evo zašto su 'zavidani' Kaštelani nasrnuli na Interventnu

Nakon manijaka koji je prošle zime napadao žene po ulici, i proljetna sezona u splitskom kvartu Spinut počela je – opasno.

Umjesto budnica i koračnica u povodu Praznika rada, stanovnike Tesline ulice u utorak ujutro probudili su pucnji.

Skor – lakše ozlijeđena četiri policajca, od kojih je jedan slomio ruku pri padu, drugi je isječen po ruci, a treći i četvrti prošli su s površinskim ozljedama. Jedan od dvojice napadača propucan je u nogu i zadržan na liječenju, a drugi je uhićen!



Kako neslužbeno doznajemo, radi se o dvojici Kaštelana, odavno poznatih policiji, od kojih je onaj stariji Jurica M. (34) uhićen, a ranjeni Marko D. (30) koji je nožem ozlijedio policajca, zadržan je u splitskoj bolnici na liječenju zbog prostrijelne rane na nozi.

Riječ je o mladiću koji je po zanimanju mesar, no bez zaposlenja. U kaznenoj evidenciji prikupio je više pravomoćnih presuda i to zbog krivotvorenja isprava i napada na službenu osobu radi čega je dobio godinu dana zatvora s trogodišnjim rokom kušnje. Također je osuđen i zbog krivotvorenja isprava, objesne vožnje i prisile prema službenoj osobi na djelomičnu uvjetnu kaznu od čega je 17 mjeseci zatvora dok je preostalih 18 mjeseci uvjetno s rokom kušnje od pet godina.



Zadnji njegov krimen koji je krajem veljače rezultirao optužnicom datira od 30. lipnja 2017. godine kada je oko 15.15 sati u splitskoj Solinskoj ulici na motociklu bez registarskih oznaka bježao policajcu. Policajac ga je ipak uspio nekako prisilno zaustaviti i legitimirati. Dok je šefa smjene obavještavao o postupanju, Marko D. je naglo upalio motocikl te krenuo na policajca i motociklom ga udario u nogu. Zbog napada na službenu osobu splitsko tužiteljstvo za njega traži tri godine zatvora.



Dvojac provalnika pod okriljem noći u Teslinoj ulici provalio je u kiosk "Tiska", želeći se domoći cigareta. No, dok su odvaljivali zadnji dio metalnog kioska, netko od građana je provalu dojavio policiji te su odmah na teren izišla četiri interventna policajca.I tad je nastala prava drama – policajci su upozoravali pljačkaše tražeći da se predaju, no obojica su se dali u bijeg istočno, prema parku Emanuela Vidovića, odnosno prema platou ispred obližnjih školskih i fakultetskih zgrada.Policajci su sustigli mladiće, Jurica M. navodno nije pružao otpor pri uhićenju, no jedan od policajaca je, loveći ga, pao i slomio ruku. Marko iz Kaštel Novoga nastavio se boriti s policijom.Iako je pao na pod, izvukao je nož i u ruku ranio jednog policajca, opirući se uhićenju. Ni policijski hici upozorenja ispaljeni u zrak, provalnika nisu zaustavili, pa se pridigao i dalje nasrtao na policajce. Po svemu sudeći, dodatnu snagu Marku su dali i opijati te su ga na pod oborila tek dva hica u nogu. Na mjestu događaja pronađeno je ukupno šest čahura iz policijskog pištolja– Počinitelj kaznenog djela zaprimljen je u bolnicu zbog prostrijelne rane ekstremiteta. Njegovo stanje je stabilno i izvan je životne opasnosti te ostaje na Jedinici intenzivnog liječenja pod policijskom zaštitom. Lakše ozlijeđeni djelatnici policije su nakon obrade pušteni na kućnu njegu – doznajemo od profesora, šefa kirurške službe Hitnog kirurškog odjela KBC-a Split, gdje je pružena prva pomoć ozlijeđenima iz noćne potjere, koja je uzbunila duhove u Spinutu.Građane koje smo zatekli u utorak ujutro tijekom ispijanja prve prazničke kave, već pomalo i nervira što su postali kvart-slučaj. Kotar koji se diči zelenilom, sada je postao meta brojnih provalnika koji često svoj plijen traže u prodavaonicama "Lidla", "Bipe" ili dviju ljekarni, a kiosk "Tiska" im je omiljeni cilj, zbog brojnih stabala i sjene koju stvaraju njihove krošnje.– Nešto iza dva sata začuo sam više hitaca, po meni iz dvije vrste vatrenog oružja. Bilo je jedno 5-6 pucnjeva, trka i vika oko nebodera. Mislim kako je bila interventna policija s dva oružja – kazao je, opisavši noćnu pucnjavu koja je probudila mnoge njegove susjede.– Uvik vam idu na taj kiosk, kradu ili cigare ili energetska pića. Od 1968. godine, otkad smo u ovom kvartu bilo je krađa. Ali ove pucnjave nas zabrinjavaju – govore nam, komentirajući noćna događanja, koja su nekad mirnu ulicu stavili u centar opasnih zbivanja.– Svi jutros govore samo o pucnjavi. Neki su čuli pucnje, drugi viku, ali nitko ne zna detalje. I policajce su ranili – zgražaju sete bračni par, pokušavajući dokučiti što se to pod okriljem noći zbivalo u njihovom, nekad mirnom susjedstvu.Sada će im Praznik rada, 1. svibnja, ostati u sjećanju po pucnjavi, ozljeđivanju policajaca i provalnika kojeg najvjerojatnije čeka i dugogodišnja zatvorska kazna za ranjavanje službene osobe, odnosno teško ubojstvo u pokušaju.