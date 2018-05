Prvomajski uranak na Marjanu: u trenu nestalo 2500 porcija fažola, mnogima i nije bilo do fešte nego do besplatnog obroka; 'Djeca su mi nezaposlena, hranim cijelu obitelj s 1850 kuna mjesečno'

Radnih mjesta, bolje plaće te mirovine, kao i više vremena za obitelj, poželili su svi govornici koji su se okupili ovog utorka na Marjanu kraj nekadašnjeg Zoološkog vrta gdje je, među mnoštvom građana i stranaca, obilježen Međunarodni praznik rada, u organizaciji splitske podružnice Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.



Ovaj put proslava je protekla pod sloganom "Za reforme za ljude" čime se željelo poručiti da reforme moraju ići prema tome da ljudima i radnicima bude bolje.



Istina, nije se ništa novoga reklo, sve su to stare želje, priznaju i sami sindikati, no još jednom su pozivali Vladu RH na novu ekonomsku i socijalnu politiku i reforme koje će osigurati kvalitetniji život i ostanak u Hrvatskoj



- Želimo još jednom ukazati da se reforme trebaju provoditi, reforme koje su za narod i radnike jer inače radimo pogrešno. Naši zahtjevi su povećanje plaća, dostojanstvena starost, provođenje reforme u školstvu kako bi mlade pripremili za bolju budućnost, sređivanje zdravstvenog sustava na način da ostane javan, a ne privatan, te da pravo na liječenje imaju svi građani Hrvatske.



Tu je i zahtjev vraćanje povjerenja u javne službe i pravosuđe zbog kojih mladi i bježe. Hrvatska je zemlja za sebe, ne treba uvijek slušati Europsku uniju, a narod treba slušati, a ne samo strane administracije - poručio je Vedran Dragičević, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i predsjednik Sindikata metala Hrvatske.



Na Marjan je stigao i župan Blaženko Boban čestitavši svima Praznik rada, te se dotakao problema na tržištu rada.



- Puno ljudi nedostaje u turističkoj sezoni, ne zato što nema ljudi, nego iseljavaju vani, a i plaće su male, pa nam ljudi iz Bosne i drugih država gdje je standard niži od našeg dolaze kao radna snaga.



Odgovornost je na izvršnoj vlasti, ali i na gradovima i županijama, te na poslodavcima koji trebaju znati da kapital ne može doći preko noći, nema bogaćenja preko noći.



Ovih dana ćemo prezentirati javnosti novi paket gospodarskih mjera koje se nadam da će pomoći barem dijelu mladih ljudi u Splitsko-dalmatinskoj županiji kroz samozapošljavanje, da ostanu na svom ognjištu - rekao je župan.



I splitska dogradonačelnica Jelena Hrgović poželjela je svima posla te vremena za odmor.



- Otkako smo došli na čelo grada pokušavamo gurati neke projekte na dobrobit grada i za povećanje radnih mjesta, na transparentan način, da se nakon završenog školovanja može dobiti prilika za rad. Puno se priča o IT sektoru koji je perspektivan, tu je turistički sektor koji treba iskoristiti, ali činjenica je da dio ljudi ipak odlazi jer žele nove prilike i iskustva, no on nije nužno dugoročan i vezan uz egzistenciju - smatra Hrgović.



No, neke egzistencija itekako muči, poput umirovljenice Duške. Djeca su joj nezaposlena, a ona hrani obitelj od 1850 kuna koje kako kaže, čarobnim štapićem rastegne do iduće penzije.



- Moraš dobro kalkulirati gdje ćeš i šta ćeš uzet. Prvo rasporediš režije. Meso je luksuz, parfemi pogotovo, čak i opća higijena. Prašak je luksuz, sve je luksuz.



Dolazim već godinama na Praznik rada na Marjan, onako iz navike, a sve se promijenilo, al na gore. Ovi ljudi su uglavnom došli pojest besplatan fažol, a ne zabavljat se. Nažalost, neće nam biti bolje. Ja ću otići, ali djeci neće ništa biti bolje. Zato nam i odlaze... - pesimistički nam govori.



Na porciju fažola nije stigla jer je red bio poveći i sat vremena prije podjele. Odojak od 120 kuna i janjetina od 200 kuna bili su joj, kako kaže, luksuz.



Točno u podne glavni kuhar Marinko Jaman podignuo je kacijolu kao znak da počinje podjela fažola. Oko 15-tak kuhara pripremilo je 2500 porcija fažola za koje je trebalo 160 kila fažola, stotinjak kila kobasica, 100 kila suhog mesa, 50 kila povrća i začina.



Porcije su se podijelile jako brzo, a naguravanja nije bilo. Dok su čekali na rad, zabavljala ih je čuvena ekipa s Matejuške pjevajući dalmatinske pjesme uz gitaru.



Možda nam zaista jedino preostaje pjevati, pa sutra što bude.





Promet častio vožnjom do Marjana Uoči proslave na marjanu, splitska podružnica SSSH u jutarnjim satima položila je vijenac na Lovrincu u znak zahvalnosti braniteljima.



Mnoštvo građana prevezeno je besplatnim Prometovim linijama od kazališta do Marjana gdje je priređen zabavni program u organizaciji Turističke zajednice, dok su novac za fažol osigurali Grad i Županija.



Crvenih karanfila moglo se izbrojati na prste, a Marijana Puljak iz Pametnog dijelila je - jabuke.