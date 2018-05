Splitski Peristil osvanuo je u crvenom, ali ne od piture kao ‘68. kad su carski trg obojili umjetnici, nego od zastava i karanfila kojima su SDP i Nova ljevica proslavili međunarodni praznik rada.



- Ako se gaze simboli radničkih prava, onda se gaze i radnička prava. Ako su simboli poštovani, to je prvi korak prema poštivanju radničkih prava. Ako se radnici ne nazivaju radnicima, nego djelatnicima, to se pokazalo kao prvi korak prema diskriminaciji i gotovo uništenju radnika. Kad smo čuli da postoje djelatnička prava? - zapitao je okupljene Kotur.



Ranko Ostojić ustvrdio je da je čak u rimsko doba bilo više demokracije nego danas.



- I danas se potrebno boriti, kao nekad u Chicagu, za osam sati rada, osam sati odmora i osam sati kulturnog uzdizanja. Najveći problem je da se upravo ovaj dio, kulture i znanja pokušava uskratiti. Danas to nisu ljudi u trlišima, već ljudi koji rade svoj posao za računalima. Treba ih zaštititi, jer ljudi ostaju bez onog što je najvažnije, a to je pravda. - naglasio je Ostojić.



Novinare je zanimalo Ostojićevo mišljenje o povezivanju na ljevici.



- Hrvatska treba ujedinjenu ljevicu, Nova, ljevica, SDP, lijeve snage se ujedinjuju, to je jedini put da se zaustavi crnilo koje se u ovom trenutku događa. - kazao je Ostojić.



Čelnik Nove ljevice Dragan Markovina izjavio je novinarima kako je poruka peristilskog prvomajskog okupljanja da se ljevica se vraća ulici i ljudima.



- Svjestan sam da to neće ići lako, ali treba vratititi povjerenje ljudi da to nije salonska ljevica i da se ne moraju odati populističkim strankama. Počeli smo razgovore i uspostavili korektnu suradnju. Dijelimo zajedničke vrijednosti, imam dojam da SDP u Splitu želi skrenuti u lijevo, barem na simboličkoj razini, koliko vidim iz priopćenja i nekih zalaganja - napominje Markovina.



Mjesto za mikrofonom pripalo je i Diani Magdić iz Nove ljevice koja je zaželila sretan borbeni prvi maj, naglasivši kako su u ovoj zemlji i sami radnici pljunuli na svoja prava.



- Ne pružaju otpor da ih se ne bi okarakteriziralo kao ljevičarske ekstremiste. Ali, ta ista radnička prava traže i dobiju u kapitalističkim zemljama Zapada. Odlaze ne samo po veće plaće, nego po temeljnu egzistencijalnu sigurnost i dostojanstvo.



Potplaćivanje i turistička monokultura ne štete samo radnicima i poslodavcima, nego i čitavoj ekonomiji. Gubi se zarada od prireza, jer se splitska radnička klasa povlači u gradove i naselja gdje je stanovanje jeftiniji - istaknula je Magdić.



Rada Borić, feministička aktivistica i zastupnica Nove ljevice u zagrebačkoj Gradskoj skupštini upozorila je na razne oblike gaženja i ugrožavanja žena i njihovih radnih i ljudskih prava.



Iako su SDP i Nova ljevica organizirali ovaj skup, pozivu su se odazvali i Radnička fronta te SRP.