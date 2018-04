Stanovnici istočnog dijela Splita u 21. stoljeću ne mogu do kanalizacije: Sve stagnira godinama zbog žalbe jednog čovjeka. Ispadnemo iz igre, puno gubimo

Predstavnici istočnog dijela grada Splita, predsjednici mjesnih odbora Kamen, Šine, Žrnovnica i Srinjine okupili su se na TTTS-u ovog ponedjeljka kako bi javnosti, odnosno nadležnima, još jednom skrenuli pažnju na presporo rješavanje problema oko kanalizacijskog sustava u sklopu projekta agencije Eko-Kaštelanski zaljev.



Riječ je o projektu koji stagnira već godinama jer je Nebojša Knežević, vlasnik dijela zemlje blizu TTTS-a, uložio žalbu na lokacijsku dozvolu budući da mu trasa vodovoda prolazi preko njegove parcele. Uz to, sudovi su tromi i spori, a vrijeme ide.



- Upravnom sudu koji je rješavao ovaj slučaj trebalo je četiri godine za donošenje presude koja je opet putovala četiri mjeseca. Knežević se žalio nakon te presude na Viši upravni sud koji pak uopće nema rok kada bi se trebao sastati.



To može biti i za dvije godine, što je nama nedopustvo jer već imamo spremnu dokumentaciju, koju ćemo aplicirati na EU fondove u lipnju. Ne želimo propustiti tu šansu. Ovo nije interes pojedinca, ulice ili jedne kuće, već interes 30 tisuća ljudi koji gravitiraju ovom istočnom dijelu grada.



Uostalom, danas je pitanje kanalizacije minimun standarda života, pa smatramo da se ova pitanja trebaju brže i efikasnije rješavati na dobrobit cijele zajednice - rekao je Gordan Milinović iz MO Šine.



Zajedno s Sinišom Marinom iz MO Žrnovnica, Petrom Varvodićem iz MO Kamen i Tonijem Čovićem iz MO Srinjine pokazao nam je trasu na TTTS-u kojom bi trebale proći cijevi kanalizacijskog sustava, i ne samo one. Žrnovnica bi tim projektom konačno dobila vodovodnu mrežu, odvodnju i kanalizaciju.



Poznato je da sada koriste interni vodovod koji nema dozvolu, te ima funkciju tehničke vode.



Kamen već ima građevinsku dozvolu za projekt kanalizacije koja dijelom prolazi preko TTTS-a, no sve je zapelo na žalbama. Ukoliko ista bude odbijena, može se početi graditi na Kamenu, kaže nam Varvodić.



- Zapravo, čitav ovaj dio grada dobit će na kvaliteti života i rješiti ključne infrastrukturne probleme nakon desetljeća čekanja. Stoga apeliramo na sud da se sastane što prije i donese presude. Predugo čekamo na rješavanje ovog problema, a ako ispadnemo iz igre, gubimo puno.



Grad Split nam ne može isfinancirati sve te novce koje možemo povući iz EU. Čini se da je prioritet grada Žnjan, Marjan, a istočni dio grada im je na margini - poručuje Jurica Čović, nekadašnji predsjednik MO Srinjine.