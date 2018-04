Lalić: Torcida se ne može poistovjetiti s 'Našim Hajdukom', moja generacija nikad ne bi napala igrače

Neki drže da je udruga 'Naš Hajduk' možda i najveća žrtva huliganskog napada na Futacsa, jer je tim incidentom – s obzirom na raširenu percepciju javnosti da Torcida i 'Naš Hajduk' čine isti organizam – neopravdano bačena sjena na njihov progresivni projekt 'narodnog kluba'

Vrući dani u Splitu, osobito na relaciji od Hajdukova stadiona na Poljudu do Kluba navijača Torcida u Zrinsko-Frankopanskoj.



S vrha Hajdukove piramide, na pritisak navijača, tresnuo je predsjednik kluba Ivan Kos, a najbolji igrač, mađarski centarfor Marko Futacs, dobio je u centru grada navijački udarac nogom u glavu, dok je branio napadnute suigrače.



Kos je smijenjen demokratski, Futacs napadnut huliganski. No, vremenska podudarnost tih pojava u dobrom je dijelu javnosti uvjetovala zaključak da je Torcida potpuno preuzela kontrolu nad splitskim klubom, uključujući i pravo da fizički kažnjava igrače zbog poraza Hajduka.



Buknule su stare teze o „bandi huligana i klošara“ koja je „prekoračila ovlasti“ i da „ulica ne može voditi klub“. Mnogi tvrde da je Hajduk postao talac Torcide. Čak je i dio članova udruge "Naš Hajduk", u znak neslaganja s vodstvom, ritualno isparao vlastite članske iskaznice i to objelodanio na društvenim mrežama.



- Treba ponajprije razlikovati torcidaše i druge navijače Hajduka od šačice izgrednika. Govoriti o usmjerenosti cijele Torcide na nasilje kao način rješavanja problema u klubu, mislim da je pogrešno.



To je jako velika skupina, sastavljena od u mnogočemu različitih ljudi, pa u njoj ne postoji samo jedan stav – kaže sociolog dr. Dražen Lalić, kroničar Torcide i autor netom objavljene knjige „Nogomet i politika“, gdje je iznio i kritike nekih postupaka Torcide i udruge "Naš Hajduk".



- Model „narodnog kluba“ je pozitivan i ja ga podržavam, ali realizacija je u zadnje vrijeme pokazala velike manjkavosti. Ako se provodi demokratski, zašto ne dolazi do reagiranja na ekstremističke pojave u vidu ustaških skandiranja i zašto se slabo i nedovoljno reagira na nasilje?



Ako je to model koji će unaprijediti Hajduk, zašto uslijed njegove izvedbe ne dolazi do rezultatskog napretka i zbog čega mnogi sumnjaju da se sada neracionalno, pa i nemoralno upravlja klubom? – pita se Lalić.

Progresivni projekt

Neki drže da je upravo udruga "Naš Hajduk" možda i najveća žrtva huliganskog napada na Futacsa, jer je tim incidentom – s obzirom na raširenu percepciju javnosti da Torcida i "Naš Hajduk" čine isti organizam – neopravdano bačena sjena na njihov progresivni projekt „narodnog kluba“.



Istina, i Torcida i "Naš Hajduk" su relativno brzo osudili napad na Hajdukove igrače. No sitničaviji bi čitatelj u tim osudama otkrio i određenu zadršku: Torcida osuđuje incident „u kojem su sudjelovali i igrači Hajduka“ – sugerirajući da su i nogometaši suodgovorni za nasilje – a Naš Hajduk u istom dahu i sličnom tonu osuđuje napad na Futacsa i paranje članskih iskaznica nezadovoljnih članova.







- Naravno da su ta priopćenja kamilica, slaba su i neodređena. Treba puno odrješitije osuditi negativne pojave, ali Torcida se ne može poistovjetiti s "Našim Hajdukom" – kaže Lalić, te pojašnjava:



- Ako aktivna Torcida, kako neki upućeni kažu, uvijek ima 20 godina, onda su aktivisti "Našeg Hajduka" u prosjeku 35-godišnjaci.



Naravno da su u percepciji javnosti Torcida i "Naš Hajduk" povezani, velika većina članova udruge "Naš Hajduk" su pripadnici Torcide. Ali unatoč tome, ne mislim da je njihov kolektivni grijeh ono neprilično što se dogodilo Futacsu, a događalo se i ranije, da spomenemo samo napad na Janicu Kostelić – drži splitski sociolog.



Osim nasilnika koji su napali Futacsa, za sadašnje tenzije u Splitu Lalić najodgovornijim smatra Hajdukov Nadzorni odbor. Naš sugovornik tvrdi da je NO Hajduka ključnu grešku – koja je dovela do sukoba navijača i uprave – počinio već u trenutku kad je za predsjednika kluba postavio Ivana Kosa, budući da taj mladi osječki menadžer nije navijač Hajduka.

Futacs nije Žanetić

- Upravo to je posebno iznerviralo Torcidu i druge navijače Hajduka – kaže Lalić, te nastavlja:



- Nadzorni odbor je tada htio modernog menadžera koji je vješt u biznisu te postupa hladno i racionalno. Ali Hajduk svakako nije puko poduzeće, nego je više od svega drugoga ogroman rezervoar emocija. Zato sam uvjeren da bi baš svaki predsjednik Hajduka morao imati cjeloživotnu osjećajnu privrženost klubu, kao što je primjerice imaju Hrvoje Maleš i Marin Brbić.



Da se čak za predsjednika dovede Warren Buffett, smatram da bi to bio loš izbor koji ne bi dao valjane rezultate, jer taj multimilijarder nije navijač Hajduka – drži naš sociolog.



U analima Hajduka ovo nije prvi slučaj navijačkog nasrtaja na klupske igrače. Ta pojava je starija i od Torcide, što smo mogli vidjeti u pojedinim epizodama TV serije „Velo misto“.



U spomenutoj knjizi „Nogomet i politika“ Lalić iznosi slučaj Hajdukova nogometaša Ante Žanetića kojeg su 29. svibnja 1960., par sati nakon derbija Hajduka i Dinama, u Marmontovoj ulici pretukli trojica navijača Hajduka, s optužbom da se na derbiju nije zalagao.



Iako taj slučaj podsjeća na Futacsev, suština je posve različita. Žanetić je u svojim javnim pismima priznao da je, kao hrvatski rodoljub, htio pobjedu Dinama, kako bi prvenstvo Jugoslavije te godine osvojio Dinamo, a ne Crvena zvezda, pa su navijači Hajduka, dakle, opravdano bili ljuti na njegovu slabu igru u tom derbiju (što, dakako, ne opravdava nasilje prema Žanetiću).



A Futacs je protiv Dinama igrao srčano, u granicama svojih postrekonvalescentnih mogućnosti. S time se slaže i Lalić:



- Žanetić je grubo napadnut jer se nije borio i htio je pustiti Dinamu, a igrači u bijelim dresovima su u nedjelju doista htjeli pobjedu Hajduka. Kao neki veteran, pa i kroničar Torcide, moram reći: moja generacija nikad ne bi napala igrače Hajduka, a kamoli one koji su došli sa strane. To je neprihvatljivo – zaključuje naš sugovornik.