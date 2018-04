Vladajući su s 11. sjednice Gradskog vijeća skinuli vlastite točke dnevnog reda kojima su investitorima novih hotela na Matejuški, Bačvicama i Žnjanu željeli omogućiti da s građenjem nastave i tijekom tri udarna mjeseca turističke sezone.



Kako je obrazložio dogradonačelnik Nino Vela, odluke su povučene jer ulagači u hotelijerske projekte nisu dostavili podatke sa specifikacijom radova. U prijedlogu odobrenja izvođenja radova, koji je pred vijećnicima trebao braniti prvi komunalac Damir Babić, navodi se kako su investitori priložili dinamički plan s radovima koji bi se izvodili.



Kako god bilo, vijećnici do iduće sjednice u Banovini neće odlučivati o toj temi, pa privatni iznajmljivači, koji zbog "bužanja" ispod svojih prozora već doživljavaju štetu, privremeno mogu odahnuti.



U redakciji smo, naime, tijekom proteklog tjedna zaprimili nekoliko poziva iznajmljivača koji tvrde kako im radovi ozbiljno ugrožavaju posao kojim prehranjuju obitelji, a naša sugrađanka Ivana ustupila nam je i presliku recenzije koju joj je gost ostavio još prije nekoliko mjeseci.



Javno je izrazio nezadovoljstvo što je, umjesto ispijanja kavice na malenoj terasi, cijelo vrijeme morao držati prozore zatvorenima zbog buke s obližnjega gradilišta hotela "Ambasador", čiji je novi vlasnik njemački poduzetnik Klaus Alex Birkenstock.







– Odlučili smo se na ovaj apartman zbog malene terase, no nismo mogli uživati na njoj zbog velikih radova koji su se svakog dana od 7 ujutro do 19 navečer odvijali ispod nje. Preporučujem svima da s Ivanom najprije provjere je li gradnja još uvijek u tijeku – napisao joj je gost Joseph, a očekivano na to su se naslonili upiti potencijalnih klijenata koji žele ljetovanje 2018. provesti u Splitu.



Raulu se sviđa smještaj, ali pita za bučne radove, Catherine bi stigla sa suprugom i kćeri, no ima istu nedoumicu, a i Astrid se zanima za terasu prije nego dovrši rezervaciju.



Otvaranje novog "Ambasadora" najavljeno je za početak 2020. godine, a u slučaju dopuštenja da s radovima nastave u razdoblju između 15. lipnja i 15. rujna, njegovi vlasnici tvrde kako bi mogao biti spreman već do 30. svibnja 2019. godine.



Dopisom koji su uputili u Banovini obvezali su se organizaciju gradilišta prilagoditi radnom vremenu "s ciljem što manjeg ometanja turista i građana", te kako će se "izvoditi armiranobetonski radovi te radovi na instalacijama unutar objekta, čime će građevinska jama biti u potpunosti zatvorena".



Dozvolu za građenje u samom srcu turističke sezone zatražio je investitor vile "Harmony", čijih šest nadzemnih etaža počinje nicati na parceli istočno od cestovno-pješačkog mosta koji spaja Gradsku luku i Bačvice.



Oni su svoj zahtjev opravdali složenom procedurom javne nabave i nepovoljnim vremenskim uvjetima koji su ih usporili, pa radovi kasne, a financirani su dijelom i novcem Europske unije, pri čemu se trebaju poštovati dogovoreni rokovi.



Radove ne bi željeli prekidati ni na Žnjanu, gdje poduzetnik Zvonko Kotarac gradi "Amphora Resort", koji želi prve goste primiti već idućeg Uskrsa, a za ovo ljeto najavljuju da bi izvodili armiranobetonske radove, konstrukcijske pozicije i izolatorske radove.



TZ: Treba voditi računa o turistima i građanima



Iz Turističke zajednice grada (TZ) obavijestili su nas kako oni do sada nisu zaprimili slične pritužbe gostiju ili iznajmljivača.



– Zadovoljstvo građana i turista mora biti na prvom mjestu. Temeljem navedenog, smatramo da treba voditi računa da građevinski radovi ne ugroze mir i kvalitetu života građana i kvalitetu boravka gostiju u destinaciji.



Izuzetak su iznimni slučajevi kada je riječ o projektima uistinu od strateške važnosti za daljnji razvoj turizma u gradu, no i u tim slučajevima radovi moraju biti vremenski prilagođeni kako bi se utjecaj buke na kvalitetu života u okruženju minimizirao – poručili su iz TZ-a.