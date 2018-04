Incident na 'najvećem splitskom gradilištu': usred Palače radnik propao kroz strop dok je uređivao apartman

Zvali smo policiju da se napravi zapisnik, ali su nam rekli da to nije njihov posao. Zvala je šefica dućana i konzervatore. Oni su rekli da je izvođač radova firma 'Neir' koja radi za njih, ali ni oni ništa nisu poduzeli...- žali se prodavačica

Splitska jezgra je gradilište, iako je sezona zapravo počela. Uz skele se treba provlačiti na nekoliko frekvetnih mjesta. Ako vam ne padne ništa na glavu i ne udare vas brojna kolica koja prevoze šut, ne znači da su takve sreće oni unutar zgrada koji moraju trpjeti velike radove na starim kućama.



U dućanu "Dišpetoža" u Domaldovoj doživjeli su šok kad im je kroz plafon jednom nogom propao radnik koji je radio na gornjoj etaži. Što se dogodilo, ispričala nam je prodavačica Iana Lapornik.



- U četvrtak je došao izvođač pogledati kakvo je stanje. Po podu je bila gomila prašine, jer oni počinju raditi dva sata prije nas. Rekao je da će sve biti dobro, jer su dan prije lupali katastrofalno. Izašla sam vani, pomislila: “Super, nećete više raditi iznad nas!” Kad odjednom: Bum! Radnici su šetali po gredama koje su bile gnjile, u komatoznom stanju. I jedan radnik je propao nogom. Budući da je to knauf, nastala je velika rupa u našem plafonu - objašnjava nam prodavačica.



- Oni su odmah rekli da će to popraviti, ali nije ni to rješenje. Nama ljudi ne žele ulaziti, čovjek se prepadne kad mu počnu silno lupati nad glavom. Pred neki dan sam stajala ispred dućana, zovem šeficu, kažem, mene je straj da će mi nešto na glavu pasti. Inače se uvijek vrzmam po dućanu na tu stranu, ali sam taj dan izašla, srećom, jer bi mi sve bilo palo po glavi - kaže nam Lapornik i pokazuje pukotine po stropu.

Ispucali spojevi

- Ispucali su nam svi spojevi gdje se gore nalaze njihove grede. Vidite ovdje, kompletno nam se odvojio pregradni dio. Po cijelom dućanu, gdje god pogledate, ima pukotina. Prvo se dogodilo da je iz jedne plafonijere voda iscurila - pokazuje naša sugovornica štete po dućanu.



- Od početka drugog mjeseca rade, tako da smo dva i pol mjeseca u prašini. Meni dođe žena kupiti šal od 700 kuna, a ja se sakrivam iza odjeće da ga istresem od prašine - kažu nam u "Dišpetoži", a na naš upit jesu li što poduzeli da se zaštite, doznajemo kako nije bilo od toga koristi.



- Zvali smo policiju da se napravi zapisnik. Došao je jedan i kaže: “Šta ću vam ja, nemam ništa s time”. Zvala je šefica dućana i konzervatore. Oni su rekli da je izvođač radova firma "Neir" d.o.o. koja radi za njih, ništa nisu poduzeli, jer da to nije njihov posao. Zvala je vlasnika prostora da mu kaže što se dogodilo, ali ni on nije imao sluha za ove stvari, već mu je bitno da se to što prije napravi.



Preko vikenda nismo uspjeli stupiti u kontakt s "Neirom", u subotu dopodne u Domaldovoj nisu se čuli radovi na katu. Na skeli na fasadi nitko nije radio, kao ni na još nekim skelama u povijesnoj jezgri gdje radovi nisu gotovi, iako je grad već pun turista.