Sramota na legendarnoj plaži: nekoliko metara od kupača pobacali smeće iz obližnjih ugostiteljskih objekata

Popularna splitska plaža Bačvice u nedjelju je vrvila kupačima, što je jasan pokazatelj da je turistička sezona u gradu pod Marjanom započela. No to je očito neke zateklo nespremnima s obzirom na prizor koji smo zatekli u plićaku na kantunu između Bačvica i betonskog platoa na predjelu "Željezničara".



Pobacani kameni stalci za suncobrane, dijelovi slamnatih stolica... Sve to na nekoliko metara od kupača koji se na temperaturi blizu 30 Celzijevih stupnjeva bezbrižno brčkaju i sunčaju. Zasigurno slika kojom se ne možemo podičiti.



Tko je kriv, sada više i nije važno. Nadajmo se samo kako će netko od nadležnih ubrzo reagirati i počistiti ove "morske bisere" jer sezona je već u punom jeku...