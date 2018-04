Što se to događa s tržištem nekretnina u Splitu? Stanovi se bezuspješno prodaju i po nekoliko godina,  ali kvadrati postaju sve skuplji!? Ni stranci više ništa ne kupuju...

Lani je u Hrvatskoj prodano 2429 novih stanova, od čega su 292 stana iz poticane stanogradnje

Cijene stanova lagano rastu, i to dvije godine zaredom, što znači malen oporavak, no unatoč rastu, stambene nekretnine i u prošloj su godini bile 15 posto jeftinije nego 2008. Također, povećanje cijena od 3,8 posto je ispod prosječne razine rasta cijena stambenih kvadrata u Europskoj uniji, u kojoj je lani zabilježena stopa rasta od 4,4 posto.



Analitičari Raiffeisenbank ističu da novi podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da je indeks cijena stambenih nekretnina prošle godine porastao 7,6 posto, što je njegova druga godina uzastopnog rasta, a ta je godišnja stopa rasta najviša od 2008. godine, od kada su dostupni podaci.



- U prošloj godini su cijene stambenih nekretnina nakon skromnijeg rasta u 2016. od 0,9 posto zabilježile godišnji rast od 3,8 posto. Pri tome je godišnji rast prvenstveno posljedica rasta cijena postojećih stambenih objekata od 4,6 posto, dok su oni novi nastavili s negativnim godišnjim stopama rasta od 0,1 posto. Rast cijena, promatrano u prosjeku, zabilježen je i u Gradu Zagrebu - 4,3 posto, na Jadranu 4,4 posto te 0,6 posto na ostalim područjima - navode analitičari Raiffeisenbank. Ističu da su, unatoč ovakvim kumulativnim rezultatima, cijene na tržištu i dalje visokodiferencirane i na pojedinim mikrolokacijama postoje značajne razlike.



Neće ni stranci



Statistika kaže da je cijele prošle godine u Hrvatskoj prodano 2429 novih stanova, od čega je 292 stana iz poticane stanogradnje. Lanjska prosječna cijena stanova u novogradnji bila je 11.128 kuna po metru četvornom, bez poticane stanogradnje, dok je pretprošle godine ta cijena bila niža za 101 kunu. U Zagrebu su novi stanovi stajali 12.164 kuna po kvadratu, 741 kunu više nego preklani, a u ostatku zemlje po 10.117 kuna i bile su 459 kuna niže od prosječnih cijena iz prethodne godine. Porasle su za 326 kuna i cijene stanova iz poticane stanogradnje te su lani prosječno koštali 8132 kune po metru četvornom.



Službeni podaci baš i ne idu rame uz rame s neslužbenima po kojima se, primjerice, u Splitu stanovi prodaju i za dvostruko više cijene. Jasminka Biliškov, vlasnica agencije Biliškov nekretnine, dopredsjednica Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i predsjednica Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK Županijskoj komori Split, komentirala nam je vijesti o skoku cijena u Splitu tijekom veljače, pri čemu su splitski kvadrati poskupjeli najviše u zemlji, 16 posto na godišnjoj razini, na 2648 eura, tako što je podsjetila na to da tražena cijena nije isto što i prodajna. Cijena stana je ona koja se postigne na tržištu.



- U Splitu na Rivi imamo stanove u novogradnji koje prodajemo nekoliko godina po istim cijenama, a kupaca nema, stanovi baš i ne idu. Nisu to jedini neprodani stanovi u novogradnji u Splitu. U povjerenstvu sam za procjenu nekretnina Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, pratimo cijene i procjene Porezne uprave i mogu reći da su blago porasle, ali ne radi se o drastičnom rastu cijena. Tržište to ne može progutati. Tko će ih kupiti? Nema ni pomame stranaca za nekretninama. Prije tri tjedna bila sam na sajmu nekretnina i investicija u Cannesu, to je najveći takav sajam u Europi i svijetu, Hrvatska baš i nije kupcima bila zanimljiva. Ukrajinci su pokazali veliki interes na sajmu u Kijevu, na kojem smo bili prije dva tjedna. Imamo mnogo upita, vidjet ćemo kakva će biti realizacija. Do sada nemamo nijednu realizaciju od tih upita - ističe Biliškov. Na naše pitanje je li se tržište oporavilo od krize veli da jest ako se uzme u obzir da domaći ljudi opet kupuju stanove.



Blagi oporavak



- Podižu kredite, imaju neku štednju, pa je kombiniraju s kreditom, mladima pomažu roditelji, domaći ljudi se muče i kupuju nekako, pa je tržište malih stanova veličine od 40 do 60 metara četvornih opet krenulo. I u krizi su mali stanovi išli, a sad idu nešto bolje. No, taj je promet daleko od bilo kakvih navala, buma ili sličnog. Radi se o blagom oporavku. Isto mogu kazati za cijene. Prodajne jesu malo veće, ali nije to drastično povećanje cijena o kakvom se govori. U Splitu se stanovi mogu naći po cijeni od 1400 do 1500 eura po metru četvornom na Brdima do 2600 eura za novogradnju na Žnjanu, s garažom i vrtom ako je stan u prizemlju - kaže Biliškov.



Lanjski rast cijena može biti dobar indikator koji upućuje na početke oporavka u ovom sektoru, smatraju analitičari Raiffeisenbank.



- S obzirom na očekivani nastavak rasta gospodarstva uz pozitivne pomake na tržištu rada, i u ovoj godini možemo očekivati nastavak rasta cijena. Pri tome bi zamjetniji rast cijena, odnosno potražnje za nekretninama mogao biti ograničen prisutnom averzijom prema riziku koji nosi dugoročno zaduživanje - navode analitičari.

U Italiji cijene stalno padaju

Od zemalja u okruženju, jedino je u Italiji zabilježen nastavak pada cijena stambenih nekretnina koji traje šest godina od 0,4 posto, dok sve ostale zemlje bilježe snažniji rast u odnosu na Hrvatsku. U Češkoj je zabilježen rast od 11,7 posto, Mađarskoj 8,5 posto, Sloveniji osam posto te Slovačkoj 5,9 posto. U Češkoj i Mađarskoj cijene su više nego 2008., u Slovačkoj su niže dva posto, a u Sloveniji rastu tri posljednje godine i još su na 14 posto ispod cijena stambenih kvadrata iz 2008. godine.