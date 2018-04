Inicijativa Narod odlučuje u Splitu predstavila referendumsko pitanje: evo kojim promjenama žele omogućiti pravednije izbore

Građanska inicijativa Narod odlučuje najavila je kako izjašnjavanje o referendumu za pravedniji izborni sustav počinje u nedjelju, 13. svibnja, a birači će svojim potpisom moći zatražiti raspisivanje referenduma do nedjelje, 27. svibnja.

Cilj referenduma je, kako su najavili na konferenciji za novinstvo u Splitu, osigurati veće odlučivanje birača o njihovim saborskim zastupnicima, veće sudjelovanje birača u izborima te smanjenje političke trgovine i korupcije.

Inicijativa je predstavila dva referendumska pitanja: 1) Jeste li za to da se članak 72. Ustava Republike Hrvatske mijenja i glasi: „Hrvatski sabor ima najmanje 100, a najviše 120 zastupnika, koji se, na temelju općeg i jednakog biračkog prava, biraju neposredno tajnim glasovanjem. Pripadnici nacionalnih manjina biraju najviše šest zastupnika u Hrvatski sabor.

Zastupnici se u Hrvatski sabor, osim zastupnika nacionalnih manjina, biraju prema sustavu razmjernog predstavništva.

Birač može glasovati za jednu od predloženih lista kandidata i može označiti do tri kandidata koji imaju prednost pred ostalim kandidatima na listi za koju je glasovao (preferirani glas). Izabrani kandidati s pojedine liste utvrđuju se isključivo na temelju najvećeg broja preferiranih glasova.

U svakoj izbornoj jedinici u Republici Hrvatskoj bira se najmanje 15 zastupnika. Izborne jedinice ne smiju dijeliti zakonom utvrđena područja Grada Zagreba i županija Republike Hrvatske. Broj zastupničkih mjesta rasporedit će se među izbornim jedinicama na temelju izračuna odnosa broja birača u svakoj izbornoj jedinici i ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.

Pravo na sudjelovanje u diobi zastupničkih mjesta u izbornoj jedinici ostvaruju kandidacijske liste koje su na izborima dobile najmanje četiri posto važećih glasova birača.

Birači na izborima mogu glasovati: na biračkom mjestu, dopisnim ili elektroničkim putem.“

Drugo referendumsko pitanje je: 2) Jeste li za to da se iza članka 72. Ustava Republike Hrvatske doda članak 72.a koji glasi: „Zastupnici nacionalnih manjina odlučuju o svim pitanjima iz nadležnosti Hrvatskoga sabora, osim o povjerenju Vladi i donošenju državnog proračuna.“

Glavni koordinator GI Narod odlučuje Zvonimir Troskot istaknuo je kako će uvođenje tri preferencijska glasa bez praga od 10 posto osigurati da isključivo preferencijski glasovi, glasovi birača, određuju poredak na kandidacijskoj listi stranaka, odnosno tko od kandidata ulazi u Sabor.

Isto tako, tri preferencijska glasa bez praga spriječit će predizborne koalicije kojima velike stranke uvode proizvoljno male stranke koje ne mogu same prijeći prag od četiri posto, napomenuo je Troskot dodavši kako se do sada dogovorom šefa stranaka, na primjer HDZ-a ili SDP-a s HNS-om – kandidate HNS-a stavljalo na prva mjesta na listi – što je bilo jamstvo da će ući u Sabor.

Druga promjena koju donosi referendum za pravedniji izborni sustav jest, istaknuo je, omogućavanje dopisnog i elektroničkog glasovanja – koje će osigurati veću slobodu u korištenju biračkog prava te veću izlaznost birača – i u Hrvatskoj i izvan nje.

Ivana Bilić Antičević podsjetila je kako elektronsko glasovanje koriste mnoge države te ocijenila kako Hrvatska ima sve pretpostavke uvesti ga brzo i sigurno uporabom sustava e-građanina.

Referendumom za pravedniji izborni sustav broj saborskih zastupnika smanjit će se s najviše 160 na najviše 120, rekla je dodavši kako će se proporcionalno smanjiti i broj zastupnika manjina – na najviše šest.

Smatra kako će raspon od 100-120 zastupnika osigurati i racionalizaciju troškova.

Marija Burazer je ustvrdila kako se na ovaj način sprječava i politička trgovina manjinskim mandatima koja, po njezinu mišljenju, može biti korisna za neke predstavnike manjina, ali sigurno nije u interesu naših sugrađana, pripadnika nacionalnih manjina.

Podsjetila je i da sve države Europske unije zajedno u svojim parlamentima imaju osam rezerviranih mjesta za zastupnike manjina - koliko ih ima sama Hrvatska.

Odvjetnik Darko Varnica smatra da će promjene vezane za izborne jedinice osigurati da ujednačen broj birača ima svog saborskog zastupnika. Danas imamo razliku veću od 30 posto između broja birača u nekim izbornim jedinicama, rekao je dodavši kako to znači da isti broj zastupnika – njih 14 , bira 30 posto više birača u, na primjer 9. izbornih jedinica nego u 4. izborne jedinice.

Istodobno, referendumom će se osigurati da izborne jedinice prate administrativne granice županija, te da iz svake dolazi 15 zastupnika, rekao je Varnica.

Referendumom tražimo smanjenje izbornog praga s 5 posto na 4 posto kako bi time omogućili bolju i pravedniju zastupljenost što većeg broja glasača u Hrvatskom saboru, istaknula je Jelena Teklić dodavši kako bi se time smanjio i velik broj propalih glasova.

Predstavnici GI Narod odlučuje istaknuli su kako će trebati prikupiti oko 380 000 potpisa.