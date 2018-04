Sad je i službeno: Agencija za okoliš i prirodu Marjan proglasila ugroženim područjem! Što treba napraviti da se spasi simbol Splita?

Javna ustanova za upravljanje park-šumom Marjan dobila je pozitivno mišljenje na izmijenjeni prijedlog godišnjeg programa za 2018. od Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP).

O brojnim primjedbama koje je ta državna institucija uputila na prvu verziju ovogodišnjeg programa rada, a uspjeli smo ih izbrojiti 25, pisali smo prije nekoliko dana. Priča ne bi bila toliko važna – i doista bismo se mogli složiti s Robertom Koharevićem, ravnateljem gradske ustanove, koji kaže da je u pitanju uobičajena procedura – da nisu bile upućene važne primjedbe, a ima i onih koje se odnose na zakonitost poslovanja, te da se sve ne odvija u dramatičnom kontekstu budući da se šuma suši, a čak ni stručnjaci ne mogu jamčiti da će mjere sanacije biti spasonosne.

Svakako, Marjan je sad i službeno proglašen ugroženim područjem. Naime, Javna ustanova je bila predložila da ocjena stanja područja bude "E – zadovoljavajuće (načini korištenja i upravljanje područjem su odgovarajući)", ali u HAOP-u su vidjeli da je vrag odnio šalu i zahtijevali da ocjena treba biti "D – ugroženo područje (potrebna je promjena načina korištenja i/ili poduzimanje dodatnih mjera".

– Javna ustanova je u prvom prijedlogu programa za 2018. ocijenila da zaštićenim područjem upravlja odgovarajućim načinom. HAOP je predložio nižu ocjenu upravo zbog planiranih i primjerenih radova sječe zbog problema s progresijom potkornjaka. Ocjena D podrazumijeva promjenu načina korištenja i/ili poduzimanja dodatnih mjera zaštite, što je upravo ono što Javna ustanova čini planiranom sječom i obnovom šumske vegetacije – kažu u Agenciji, očito zadovoljni time što je splitska institucija prihvatila njihove naputke, jer su im prvi put spočitnuli da nisu naveli koliko stabala planiraju posjeći ni koje vrste namjeravaju saditi.

Jedna od primjedbi sa zagrebačke adrese odnosila se na nepostojanje stručnoga kadra.

– Navođenjem nedostatka stručnog kadra željeli smo naglasiti potrebu za zapošljavanjem stručnog voditelja javne ustanove. U prvom prijedlogu bilo je navedeno da planiraju zapošljavanje sukladno Zakonu o zaštiti prirode. U izmijenjenom prijedlogu godišnjeg programa to je ponovljeno i dodano je zapošljavanje stručnog voditelja – napominju iz HAOP-a.

Stručni voditelj potreban je prema Zakonu o zaštiti prirode, a predviđen je i Statutom Javne ustanove. Ta osoba zadužena je da vodi stručni rad na Marjanu. Stručni voditelj, a ne ravnatelj, prema Statutu, nadzire provođenje pojedinih stručnih poslova, te održavanje, promicanje i korištenje marjanske šume, dapače, on je taj koji bi HAOP-u trebao dostavljati podatke o stanju prirode.

Upitali smo Koharevića hoće li Javna ustanova raspisati natječaj za stručnog voditelja i zašto do sada nije bio raspisan.

– Kao što vam je vrlo dobro poznato, najprije sada ide natječaj za ravnatelja, a onda će se vidjeti kako dalje. Stručni voditelj je bio zaposlen od rujna 2012. do studenoga 2013. – odgovorio nam je ravnatelj, koji je u spomenutom razdoblju bio stručni voditelj na Marjanu.

Tražili smo na uvid u odobreni godišnji program, ali ga nismo dobili, a ravnatelj je kazao da će taj dokument uskoro postati javan nakon što ga usvoji Upravno vijeće Javne ustanove.



KUNA PO KUNA...

Za struku nema, za savjetnika se našlo

Zanimljivo je napomenuti da u važećem financijskom planu Javne ustanove, u rubrici "Prijedlog plana radnih mjesta za 2018.", nije predviđen angažman stručnog voditelja, što bi značilo da ga se nije planiralo zaposliti ni ove godine. No, financijski plan ne predviđa ni da se u 2018. zaposli ravnateljev savjetnik, jer za tekuću godinu nisu predviđeni koeficijenti za ta dva radna mjesta, bodovi, ni plaće. Ali to, čini se, nije bio problem da se kao savjetnika zaposli diplomiranog inženjera građevinarstva Damira Grubšića.