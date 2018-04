Odbijena i četvrti put: Nina Kuluz mora vratiti Cesarea ocu na kraju školske godine

Nina Kuluz je, nakon prva dva zahtjeva koji su joj odobreni, još četiri puta tražila odgodu ovrhe od splitskog suda. Zahtjevi su odbijeni, što je pravomoćno za svaki pojedini potvrdio Županijski sud u Zagrebu

I četvrti put je Županijski sud u Zagrebu pravomoćnom odlukom odbio zahtjev majke Nine Kuluz za odgodom predaje Cesarea (8) njegovu ocu Talijanu Alessandru Avenatiju.



Predaja dječaka bit će nakon završetka školske godine u lipnju, odlukom Općinskog suda u Splitu nakon što je odgođena već zakazana ovrha početkom veljače. Odluku o odgodi splitski sud je donio po službenoj dužnosti zbog nedostatka sigurnosnih uvjeta, a u međuvremenu je odbio četiri zahtjeva majke. Po njezinim žalbama zahtjevi za odgodom su potom išli na evaluaciju na viši sud u Zagreb, koji je u svakom pojedinom slučaju potvrdio odluku splitskog suda.



Povijest odgađanja



Nakon predaje Nine Kuluz u rujnu 2016. godine poslije višegodišnjeg bijega zakazano je, sukladno pravomoćnoj odluci suda, vraćanje dječaka u državu rođenja Italiju odakle je odveden nelegalno 2011. godine. Tada je majka zatražila odgodu ovrhe djeteta zbog zdravstvenih problema, što je Općinski sud u Splitu odobrio.



Nakon oporavka djeteta od manjeg zahvata krenuo je u prvi razred te je splitski sud odobrio još jednu odgodu do okončanja te školske godine. U lipnju prošle godine zakazana je prva predaja ocu te je splitski sud odbio majčin novi zahtjev za odgodom. Predaja nije uspjela pa do kraja godine nije zakazan novi pokušaj.



U međuvremenu je majka u Italiji osuđena na tri godine i četiri mjeseca zatvora i oduzeta joj je roditeljska skrb koju je do tada dijelila s dječakovim ocem. Za veljaču ove godine zakazan je novi pokušaj predaje koji je odgođen kada je sud dan ranije procijenio da splitska policija ne može osigurati sudsku radnju.



Kako je otac došao u Split ne znajući za odgodu, uhićen je po prijavi majke za nasilje u obitelji putem objava na društvenoj mreži i porukama preko mobitela zbog čega je zatražena i zabranu približavanja i kontaktiranja. Nakon ispitivanja u splitskoj policiji Alessandro Avenati priveden je na Prekršajni sud u Splitu koji ga je pustio da se brani sa slobode i odbio mjere opreza koje su zatražene.



Otac se vratio u Italiju, Cesare je nastavio ići u školu u Splitu, a Općinski sud je zakazao novu predaju za lipanj. Majka Nina Kuluz je, nakon prva dva zahtjeva koji su joj odobreni, još četiri puta tražila odgodu ovrhe od splitskog suda. Zahtjevi su odbijeni, što je pravomoćno za svaki pojedini potvrdio zagrebački županijski sud odlukama u ožujku i srpnju prošle godine te u siječnju i sada u travnju ove godine.



Nedostatak dokaza



Svaki put odluku je donosio drugi sudac za mladež, a u svojim odlukama između ostaloga navode kako majka nije dokazala niti jedan razlog zbog kojeg bi trebalo zabraniti povratak djeteta u Italiju. Među razlozima zbog kojih bi se moglo zabraniti odvođenje Cesarea Avenatija iz Hrvatske je ozbiljno zlostavljanje ili zanemarivanje djeteta.



Majka je također zatražila ukidanje ili preinačenje pravomoćne odluke o povratku njezina sina u Italiju ocu, što joj je odbio Županijski sud u Splitu krajem ožujka ove godine. Nad njom je, osim onog u Italiji koji je okončan presudom i zatvorskom kaznom, u tijeku i postupak zbog otmice koji se vodi pred Općinskim sudom u Splitu i u kojem je zakazano ročište početkom svinja.