Kerumove tvrtke u stečajnoj sapunici: evo kako je poslovao nekadašnji splitski gradonačelnik i najmoćniji poduzetnik Dalmacije, čak i iza njegove jahte su ostali milijunski dugovi!?

Stečajni postupci koji se vode nad tvrtkama u vlasništvu Željka Keruma i članova njegove obitelji postale su prave "sapunice".

Na ročištima frcaju iskre, jer bi se trebale otkriti tajne poslovanja svojedobno najmoćnijeg splitskog poduzetnika i bivšeg poteštata koji još uvijek uspješno plovi u političkim vodama.



Dio onoga što je "isplivalo" na površinu u stečaju tvrtke "Sapor", bivšeg "Kerum-inga" koji je bio glavni izvođač radova na hotelu "Marjan", su primjerice dugovi koji su ostali iza bivše Kerumove, 23 metra duge jahte "Dalmatina".



Radi se o 182.954 kune neplaćenih obveza ACI-ju za vez u marini pod Sustipanom, 253.561 kuna po polici za osiguranje tog broda, te 1,08 milijuna kuna duga prema leasing kući koja je financirala nabavu plovila. No, ostalo je tajna gdje je 50 milijuna kuna koje je "Sapor" dobio podizanjem nenamjenskog kredita kod Kreditne banke Zagreb (KBZ), radi čega je ta financijska institucija upisala hipoteku na hotelskom aneksu koju su kasnije preuzeli "Lipa promet", pa "Agrokor", i na kraju "Adris Grupa". "Sapor" nikada nije vratio niti jednu ratu tog kredita.



Stečajni upravitelj Zoran Miletić u četvrtak (jučer) je na izvještajnom ročištu na Trgovačkom sudu kazao kako je jasno da KBZ-ov novac nije išao za smanjenje "Saporova" duga prema podizvođačima na "Marjanu". Napomenuo je i da su pola godine nakon što je financijska institucija doznačila novac, inspektori zatvorili gradilište na Zapadnoj obali zbog manjeg odstupanja od projektne dokumentacije.



Da bi tijek novca ostao skriven, brine se Kerumov nećak Igor Sapunar, bivši vlasnik i direktor spomenute tvrtke u stečaju. I to radi vrlo uspješno. Mladi Sapunar, naime, stečajnom upravitelju mjesecima odbija dati veliki dio poslovne dokumentacije "Sapora" koji je iza sebe ostavio više od 290 milijuna kuna dugova, a koja je za radove na nikad dovršenom hotelu fakturirala 230 milijuna kuna i naplatila je oko polovice tog iznosa.



Da bi mogao priznati ili osporiti potraživanja određenih vjerovnika, Miletić je od stečajnog suca Velimira Vukovića zatražio da naloži Sapunaru da mu dostavi poslovnu dokumentaciju. Da sudac može izdati takav nalog složila se i Lendi Pezzi, zamjenica županijskog državnog odvjetnika, koja zastupa državu kojoj je "Sapor" ostao dužan 4,28 milijuna kuna za poreze i druga javna davanja. Oboje su dobili odgovor da sud tako nešto ne može učiniti.



– Kada je banka davala kredit "Saporu", ta tvrtka je bila nesposobna za plaćanje. Zbog toga je moguće da je ta radnja bila poduzimana s ciljem oštećenja drugih vjerovnika – obrazložio je upravitelj Miletić zbog čega ovršne isprave nisu dovoljne da bi se utvrdilo što se uistinu događalo, već da treba pratiti trag novca.



Upravitelj je zatražio i dokumentaciju po kojoj tvrtke iz tzv. Kerum grupe, a to su nekadašnji trgovački lanac "Kerum" (koji je od 2013. u postupku predstečajne nagodbe koja do danas nije okončana), agencija za privremeno zapošljavanje "Kurdila", "Neva Kerum", "Koteks"... potražuju ukupno 121,7 milijuna kuna, uglavnom temeljem ugovora o pozajmicama. Odvjetnici tih tvrtki se također pozivaju na to da imaju ovršne isprave.

Dugovanja

182.954

kune iznose neplaćene 'Saporove' obveze ACI-ju za vez u marini pod Sustipanom, gdje je bila privezana 'Dalmatina'



290

milijuna kuna iznose dugovi tvrtke koja je bila formalni izvođač radova na nikad dovršenom hotelu 'Marjan'