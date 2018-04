Pogledajte spektakularan video slijetanja borbenog helikoptera na splitsku Rivu: Nemamo baš običaj slijetati među ljude, ali obučeni smo i za to

Spektakularnim slijetanjem borbenog helikoptera OH-58 D Kiowa Warrior na istočni dio Rive ispred spomenika dr. Franji Tuđmanu, dok je u Gradsku luku uplovljavala raketna topovnjača Vukovar, ovog petka najavljen je program 27. obljetnice 4. gardijske brigade Hrvatske vojske Pauci čija će se centralna svečanost održavati tijekom ove subote na Rivi.

Pred znatiželjnim prolaznicima dva pilota helikoptera Kiowa spretno su prizemljila malu, ali moćnu letjelicu, a nakon gašenja motora iskoristili smo priliku popričati s njima o neobičnom pozivu borbenog pilota.

- Nemamo baš običaj slijetati među ljude, na urbane terene, ali obučeni smo i zato. Letimo na Kiowi već godinu dana, a obuka za nju je trajala oko 7 mjeseci i to nakon dugogodišnjeg iskustva s drugim helikopterima. Jedino smo za Kiowu morali naučiti kako se koristiti svim tim oružanim sustavima - rekli su nam piloti ne otkrivajući svoj identitet. Otkrili su nam funkciju 'kacige' na vrhu helikoptera - riječ je o sustavu senzora koji pomaže pri identificiranju ciljeva i za noćno gledanje. Pitamo pilote kakav je osjećaj letjeti Kiowom.



- Znamo imati probleme s dronovima jer ljudi nisu svjesni koliko to može biti opasno, a općenito, dok upravljamo Kiowom osjećamo se moćno. Svi ste čuli za Petra pana, e pa mi smo vam ti, djeca samo s jačim i većim igračkama - kazali su piloti. Nakon slijetanja Kiowe uslijedilo je postavljanje naoružanja i opreme Hrvatske kopnene vojske na širem području Obale Hrvatskog narodnog preporoda i Obale Lazareta.

General bojnik Mladen Fuzul, zapovjednik zapovjedništva za potporu također je bio na Rivi najavivši bogati program obilježavanja u čast 4. gardijske brigade

kojoj se želi iskazati zahvala i poštovanje za sve što je učinila u obrani i oslobađanju Hrvatske

- Program počinje u subotu ujutro na mjestu odakle je sve krenulo, u Vili Dalmacija gdje je 28. travnja 1991. utemeljena 4. gardijska brigada i gdje će najviša državna i vojna izaslanstva zajedno sa lokalnom zajednicom i braniteljskim udrugama položiti vijence na spomen-ploči. Program se nastavlja sa vrha Marmontove u 09.45 sati odakle kreće svečani mimohod pripadnika HV-a, udruga hrvatskih branitelja predvođenih Udrugom veterana 4. gardijske brigade, te gostiju svečanosti. Odmah po dolasku na Rivu uslijedit će prezentacija ronjenja u izvedbi Ronilačkog kluba veterana 4. gardijske brigade, a zatim i dva akrobatska programa. Najprije će pripadnici Počasno-zaštitne bojne izvesti pokazni vojno-akrobatski program, a nakon toga nastupit će akrogrupa „Krila Oluje" kojoj će ovo biti prvi javni nastup na splitskoj Rivi - najavio je Fuzul.

Tom prilikom KUD Jedinstvo iz Splita zaplesat će završno kolo iz opere „Ero s onoga svijeta", a građani će na Rivi moći razgledati izloženu vojnu opremu i naoružanje Hrvatske vojske kako na kopnu tako i na vojnim brodovima.

Djeci će vjerojatno biti zanimljiv simulator aviona MiG-21 gdje će se moći okušati u pilotiranju, a mladi će moći saznati kako postati pripadnikom Hrvatske vojske kroz prezentacije vojnih studijskih programa. Za građane će biti osiguran i vojnički grah koji će se dijeliti na Rivi.

Posebno svečan trenutak bit će imenovanje Doma Hrvatske vojske u Lori imenom prvog zapovjednika 4. gardijske brigade generala Ive Jelića, dok će na Dračevcu novi pripadnici 3. mehanizirane bojne Pauci uz ceremonijal zavjeta i uručenja crvenih beretki izreći svečanu prisegu u Spomen-kapelici Svetog križa. Ovo je vraćanje tradicije kojom se nekad inicirao ulazak mladih vojnika u 4. gardijsku brigadu i ima posebnu vrijednost kao spomen na pobjedničke akcije pripadnika ove brigade u Domovinskom ratu. Svečanoj prisezi prethodit će i defile Moto kluba veterana 4. gardijske brigade te odavanje počasti stradalim pripadnicima.

- Uloga vojske u miru je veoma važna što je dokazano nebrojeno mnogo puta, pa i u prošlogodišnjim požarima, nedavnim poplavama, vojska je tu kada je narod treba i to želimo poručiti svim građanima jer smo i potekli iz naroda - naglasio je Fuzul.

Najmlađi članovi

Momci u ranim dvadesetim čiji su očevi bili sudionici Domovinskog rata, Mario Ćapeta i Krunoslav Vukosav sada su među najmlađim članovima 4. brigade.

- Velika mi je čast biti dio ove proslave jer sam ratni pripadnik 3. pješačke bojne 4. gardijske brigade. Prigoda vraća uspomene i emocije na proslavu u kolovozu 95. kada je četvrta imala svečani postroj na Rivi i cijeli grad je došao pozdraviti pobjednike. Zato su mi emocije jake - kazao nam je Vukosav koji je bio i u Afganistanu odakle nosi samo lijepa iskustva. Naglašava kako vojska napreduje iz godine u godineu modernizira se opremom i kadrom, spremna izvršiti sve zadatke.

- Sretan sam i ponosan što mogu slijediti put svog oca i stričeva koji su također bili pripadnici oružanih snaga. Ljubav prema domovini, uspomena na oca i stričeve, to su bili razlozi zašto sam odabrao put vojnika. A je li teško? Pa hrvatskom vojniku ne smije biti ništa teško - kazao je Ćapeta.