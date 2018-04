Na samoj završnici jučerašnje sjednice Gradskog vijeća, ruka tek jednog Kerumova vijećnika, Igora Stanišića, bila je presudna za izglasavanje Odluke o davanju u zakup javnih površina. Vijećnici stranke Pametno, zbog neriješena pravnog pitanja oko najma neizgrađenoga građevinskog zemljišta, napustili su sjednicu, a takvoj odluci pridružili su se Most i SDP.



No, problem je nastao tek nakon što je koalicijski partner vladajućih, HSLS-ov Tonći Blažević napustio Banovinu, jer nije ostalo dovoljno ruku za izglasavanje odluke. Petar Škorić je zatraženom pauzom u ime HDZ-ova kluba vijećnika dobio na vremenu kako bi se mogla pojaviti ključna 18. ruka za izglasavanje odluke, a najbrži je bio mladi HGS-ov vijećnik.

'Sve je transparentno'

Jakovu Prkiću iz stranke Pametno, sporno je što se iz Odluke o davanju u zakup briše neizgrađeno građevinsko zemljište, ali se ne regulira drugom odlukom.



– U redu je da se javne površine razdvoje od neizgrađenoga građevinskog zemljišta, no problem je što dolazimo u nekakav pravni vakuum, jer nismo regulirali zakup neizgrađenoga građevinskog zemljišta. Imamo i primjer, istekao je najam neizgrađenoga građevinskog zemljišta parkirališta trgovačkog centra "Joker", a sada nema pravnog akta da se shodno tome napravi ugovor o zakupu tog zemljišta.



Dok se zakup neizgrađenoga građevinskog zemljišta ne regulira, "Joker" za nula kuna koristi 4000 kvadrata, odnosno 200 parkirališnih mjesta, jer nema pravne osnove prema kojoj će se dati u najam – kazao je Prkić, uz napomenu kako je na povjerenstvu koje je raspravljalo o ovoj odluci istakao taj problem, ali nije dobio konkretan odgovor i rješenje.



Gradonačelnik Andro Krstulović Opara je odgovorio da je povjerenstvo osnovano, premda nije bilo zakonske obveze, upravo zato da sve bude transparentno.



– Znate da se najam javne površine dogovarao neposrednom pogodbom, a sada se raspisuje javan i transparentan natječaj. I u takvim okolnostima, nema mogućnosti za insinuacije koje čujemo. Izdvojena je stavka neizgrađenoga građevinskog zemljišta, jer smo se konzultirali s drugim gradovima koji su takvu odluku donijeli – između ostalog je kazao gradonačelnik.



No, informacija kako od sada pa nadalje trgovački centar "Joker", umjesto pet kuna po kvadratu, više nema pravnu obvezu ništa plaćati, na predzadnjoj točki sjednice podijelila je vijećnike.

'Plan za plan'

Nakon višesatne rasprave vijećnici su prihvatili Plan gospodarenja otpadom za naredno petogodišnje razdoblje. Podržali su ga vladajući HDZ u koaliciji s HGS-om i HSLS-om, kao i nezavisni Martin Mladen Pauk i HNS-ovka Mirna Kovačić, dok su protiv bili vijećnici SDP-a, Mosta i Pametnog.



Uvodno izlaganje započeo je Damir Babić, v.d. pročelnika za komunalu, istaknuvši kako se radi o važnom i kompleksnom dokumentu, koji je preduvjet za apliciranje na EU fondove za nabavu opreme za provođenje mjera razvrstavanja otpada, nakon čega je Mirko Budiša, u ime izrađivača – tvrtke "Eco-Ina" predstavio njegove glavne značajke.



U raspravi koja je potom uslijedila Renato Čupić iz Pametnog je ovaj dokument ocijenio lošim, dok ga je njegova kolegica Kristina Vidan nazvala "planom za plan".



– Sama kompostana, za koju pišete da bi se trebala izgraditi u suradnji s ostalim općinama, planirana je za 10.000 tona godišnje, iako već sada za Split stoje predviđene količine od 23.000. Kompostana i sortirnica se moraju izgraditi inače ćemo odvoz puno više plaćati. Ne bi trebale biti privatne, kako ne bi došli u situaciju da nas ucjenjuju. Sve to mora biti sastavni dio Plana – smatra Čupić i dodaje kako jasno treba propisati da svatko mora svoj kontejner imati ispred svog ulaza.



Ante Čikotić (Most) naveo je kako sedam reciklažnih dvorišta nije dovoljno zbog sve većih količina građevinskog i ostalog otpada.



– Posebno nas muči pitanje azbesta, pa tako predlažemo da Grad organizira uklanjanje azbestnih krovova i predvidi za to sredstva u proračunu. Najspornije nam je kompostiranje. Naš je stav da ga ne prihvaćamo...



Na samom početku sjednice uvrštena je, a nakon toga i prihvaćena, dodatna točka o postavljanju spomen-ploče, kao podsjetniku na nemile događaje koji su se zbili 12. lipnja 1942. godine kada su talijanski fašisti na Pjaci palili židovsku baštinu – Tore, liturgijske predmete, namještaj iz sinagoge i brojne vrijedne predmete koji su pripadali splitskoj židovskoj zajednici.