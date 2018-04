Šok na Neslanovcu, nitko ne sumnja u priču ozlijeđenog dječaka: 'U kuću je upa čovik, obučen cili u crno. Mali je bija u zahodu, zariza ga je po vratu, našli su krvavi nož...'

– U kuću je upa čovik, obučen cili u crno i dosta visok. Mali je bija u zahodu. Zariza ga je po vratu. Tamo su ga kasnije i našli, ono kad je Hitna došla. Kraj njega je bija i krvavi nož – priča nam zaprepašteno stanovnik Sarajevske ulice u Splitu, gdje je u četvrtak oko 14 sati nepoznata osoba napala jedanaestogodišnjeg dječaka.



Na Neslanovac smo stigli oko 17 sati, dok je među ljudima još vladala neizvjesnost kako će proći operacija, a vozila MUP-a okružila su obiteljsku kuću. Policajci, što u civilu, što s kapama na glavi, tada nisu puštali nikoga u dvor kuće.



Navratili smo kod susjeda. Tamo su dvije gospođe u grobnoj tišini promatrale što se događa preko puta.

Šokirane, izvan sebe od nevjerice.



Dječak s teškim ozljedama vrata doveden u splitsku bolnicu: majka ga je pronašla krvavog u stanu, kazao joj da ga je napao provalnik!



– Dite da napadne, maloga, pa kakav to čovik moraš bit? Malo jače da ga je potega... Straj me i pomislit – nervozno nam je pričala jedna od gospođa. I ona je, kao mnogi, čula najprije vrisku, no mislila da je da se djeca igraju na ulici.



Na svu sreću, dječak je, kako smo kasnije doznali od obiteljskih poznanika, uspješno operiran u splitskom KBC-u. Pomoć su mu pružili na Firulama, lječnici Odjela uho, grlo nos, i nalazi se izvan životne opasnosti.



I to zahvaljujući činjenici da napadač nije uspio – kažu nam – zarezati vene.



Izvan životne opasnosti: 11-godišnjak primljen s ubodnom ranom na vratu hitno operiran, imao je veliku sreću što sve nije završilo tragedijom



Policija najavljuje da će dječaka već danas ispitati.



A teorija da se sam pokušao ozlijediti, na Neslanovcu se odlučno demantira.



– On je dobar, ka i svako drugo dite. Neko je motrio kuću danima, sigurno – gleda i kad 'ko ulazi, izlazi. Jer, mater je taman odvela maloga drugoga u vrtić, i baš tada on je, nesritan, osta sam. Dobra su oni obitelj, ćaća piše knjige, a mater radi u fast foodu, ma nikad s njima problema nije bilo, ne bi ovo neko malome radi njih napravio... – govori nam susjed.