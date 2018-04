Bivšoj djevojci svog partnera pretvorila život u pakao: tri i pol godine proganjala Splićanku uvjerena da joj želi oteti dečka - maltretirala je doma i na poslu, prijetila joj, vrijeđala je na Facebooku...

Splićanka: Kada mi je baka kazala da je nju na kućni nazvala ženska osoba i pitala moj novi broj mobitela, znala sam da moram otići na policiju

Osam mjeseci uvjetnog zatvora uz rok kušnje od dvije godine traži Općinsko državno odvjetništvo u Splitu za Zadranku (30) koja je tri i pol godine progonila bivšu djevojku svog partnera.



Osim svakodnevnih poziva i slanja poruka, optužena se nije libila staviti suparničinu fotografiju na Facebook uz objavu da pruža seksualne usluge za novac, dolaziti joj na radno mjesto, a kulminacija je bila prijetnja da je će unakaziti.



Kako navodi optužnica, Zadranka je od svibnja 2014. do listopada prošle godine učestalo nazivala sa skrivenog broja mobitela djevojku iz Splita, koja je prije nje tri godine bila u vezi s njezinim partnerom, u namjeri da je zastraši i s njom ostvari neželjeni kontakt.



Zvala ju je na mobitel i na kućni broj te joj govorila da je kurva, štraca, drolja, kopile. Uvredljive poruke joj je slala i preko Facebooka te je na istoj društvenoj mreži objavila i njezinu fotografiju i broj mobitela uz natpis: "Udaram se za pare!" (pružanje seksualnih usluga za novac u žargonu, op.a.).



Ustrajna Zadranka nije ostala samo na pozivima svojoj žrtvi, već je nazivala i članove njezine obitelji i raspitivala se o njoj, stoji u optužnom aktu. Zatim je slala lažne predstavke njezinim kolegicama i čak joj tri puta došla na radno mjesto u Splitu.



Polovicom prosinca prošle godine ponovno je nazvala Splićanku u ranim poslijepodnevnim satima na kućni telefon i kazala joj: "Nikad se nećeš približiti mom djetetu, možeš me prijavljivat policiji koliko god hoćeš puta, uništiti ću ti život, uništit ću ti facu pa ćeš vidit na šta ćeš sličit!".



Optužena je u svojoj obrani priznala da je 2014. godine došla na radno mjesto bivše djevojke mladića s kojim ima dijete, ali da se ova nije ponašala profesionalno i odbijala je poslužiti.



- Ja sam se nakon toga zapravo pritužila na njen rad. Nisam je nazivala sa skrivenih brojeva. Vidjela sam je još jednom u trgovini 2015. godine te u istom prodajnom centru 2017. godine, znači sve skupa tri puta. Prilikom tog zadnjeg susreta me izgurala iz dućana i rekla da joj nemam šta dolazit na posao.



Nazvala sam njene nadređene, ali u drugom dućanu, i tražila njezinu voditeljicu. Žalila sam se na njeno ponašanje kao kupac, a nisam spominjala osobne odnose.



Nazvala sam je u prosincu 2017. godine da joj kažem da se ne približava mom djetetu jer u suprotnom neću odgovarati za ono što se može dogoditi. To sam napravila jer je viđala moje dijete dok sam bila u vezi s njegovim ocem i objavljivala mu fotografije na društvenoj mreži – izjavila je Zadranka.



U međuvremenu je njezin partner, zbog kojeg je progonila Splićanku i s kojim je dobila dijete, prekinuo vezu s njom.



S druge strane, njezina žrtva kaže kako unatoč činjenici da je odavno prekinula s ocem njezina djeteta nije nikako mogla izbjeći pozive Zadranke i to je s vremenom kod nje počelo izazivati strah.



- Nedugo nakon mog prekida s dečkom ona je stupila s njim u vezu, što sam vidjela po fotografijama na Facebooku. Došla je u trgovinu gdje radim i inzistirala da je ja poslužim, iako sam bila s drugom mušterijom. Prepoznala sam je upravo po fotografijama s Facebooka.



Nakon toga uslijedili su uvredljivi pozivi i poruke, a kada sam je blokirala, poslala mi je poruku s nepoznatog broja, ali sam sačuvala broj i nekoliko mjeseci kasnije vidjela uz njega na Viberu njezinu fotografiju. Maltretirala me i vrijeđala na razne načine, pozivima, porukama i dolascima na posao, bila sam uznemirena i preplašena.



Ona je uporno tvrdila da želim ponovno biti u vezi s mojim bivšim i njezinim tadašnjim mladićem, što nije bila istina. Kada mi je baka kazala da je nju na kućni nazvala ženska osoba i pitala moj novi broj mobitela, znala sam da moram otići na policiju – izjavila je progonjena djevojka.



Tužiteljstvo smatra kako je svojim ponašanjem Zadranka počinila dva kaznena djela: nametljivo ponašanje i prijetnja te je od splitskog suda zatražilo izdavanje kaznenog naloga i osuđujuću presudu.



Zatražili su da sud utvrdi uvjetnu kaznu od četiri mjeseca zatvora za nametljivo ponašanje te još pola godine zbog prijetnje i osudi Zadranku na jedinstvenu kaznu od osam mjeseci uvjetnog zatvora uz rok kušnje od dvije godine. Ako optužena ne prizna krivnju i ospori kazneni nalog, tužiteljstvo traži da se provede suđenje, ali u tom slučaju zahtijevaju uvjetnu kaznu od deset mjeseci i rok kušnje od tri godine.