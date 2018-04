Sveti Duje časti janjetinom! Predstavljen program najveće gradske fešte, evo tko će sve zabavljati Splićane na Dan grada

Pozivam sve naše župe i vjernike da dođu kao i nekada kada se dolazilo u Split na tu proslavu. Da budu okićeni, u svojim nošnjama i s barjacima, te da budu ures ovoga grada, a sve na čast našega svetoga Dujma – poručio je vikar don Miroslav Vidović

Bogat sakralni i svjetovni program u povodu proslave sv. Dujma i Dana grada, s čak 73 događaja različitog karaktera, jučer su u Banovini predstavili gradonačelnik Andro Krstulović Opara, don Miroslav Vidović, generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije, te Alijana Vukšić, direktorica gradske Turističke zajednice.



- Sudamja nije samo fešta Splićana i naše Nadbiskupije, nego i brojnih gostiju koji dolaze u naš grad. Želimo pomaknuti puninu sezone na ovo razdoblje Sudamje i s njom izbrendirati Split kao grad temperamenta, baštine, tradicije i svih ljepota – kazao je gradonačelnik, dodajući kako su se u izradu opsežnog programa koji je službeno započeo u ožujku, te traje sve do 13. svibnja kada se obilježava Dan Marjana, uključile sve gradske tvrtke. Najavio je vraćanje nekih elemenata tradicije, kao što su običaj da se na blagdan svetoga Dujma jede janjetina s bižima, što će za građane pripremiti ŠKMER-ovci 7. svibnja u 12.30 na ribarnici.



Za taj Dan grada je najavio tombolu, ali i veliki koncert na Rivi u 21 sat, gdje će nastupiti više od 15 splitskih i hrvatskih izvođača, među kojima su Zorica Kondža, Tedi Spalato, Jole, Giuliano, Mjesni odbor i Đorđi Peruzović. Tradicionalna biciklijada održat će se 12. svibnja od Sv. Frane pa do Žnjana, kako je gradonačelnik opisao, nove splitske razglednice. Tamo će na novoj plaži i prostoru 5. svibnja biti organiziran međunarodni humanitarni koncert škotskog benda "Simple Minds", čime se poslije devet godina vraća tradicija nastupa snažnih internacionalnih imena na proslavi rođendana našega grada, a Krstulović Opara vjeruje da će to u naš grad privući brojne njihove sugrađane iz Velike Britanije.



Znakovit plakat



- Na našem plakatu Sudamje imate poruku - prikaz rock gitare, ali i kandila s tamjanom koje time zapljuskuje naš grad plemenitim mirisom, koji rastjeruje sve ono zlo i loše što je iz njega izlazilo prema vani. Siguran sam da će ovaj sveti miris naš grad držati blaženim, sretnim i veselim te onakvim kakvim želimo da bude – zaključio je Opara te istaknuo i kako je posebnost ovogodišnje proslave sjednica Vlade RH, gdje će se 4. svibnja donijeti važni zaključci koji će odrediti razvoj grada, aglomeracije i cijelog juga zemlje, a prije toga će se održati svečana sjednica Gradskog vijeća i dodjela nagrada grada. Također je pozvao sugrađane da se odazovu programu obilježavanja 27. obljetnice osnutka 4. gardijske brigade u subotu 28. travnja na Rivi od 10 do 16 sati, gdje će se primjerice moći razgledati oprema i naoružanje Hrvatske vojske.



Don Miroslav Vidović najavio je otvaranje moćnika sv. Dujma 6. svibnja u katedrali, kao i središnje sveto misno slavlje s procesijom na sam blagdan našeg zaštitnika koje će predvoditi mons. Tomislav Rogić, mladi šibenski biskup.



- Pozivam sve naše župe i vjernike da dođu kao i nekada kada se dolazilo u Split na tu proslavu. Da budu okićeni, u svojim nošnjama i s barjacima, te da budu ures ovoga grada, a sve na čast našega svetoga Dujma – poručio je vikar, pojasnivši kako sve počinje devetnicom u katedrali 28. travnja, a svaku se večer održava sveta misa i prigodni kulturni program. Dodajmo i kako će Peristil 5. svibnja ugostiti Sudamja fest - koncert duhovne glazbe u čast sv. Dujma.



- Dobili smo dodatni međunarodni štih zahvaljujući glazbenim koncertima, pa smo angažirali strane blogere i novinare koji će zabilježiti kako mi slavimo našega zaštitnika i zašto je Split šampion turizma – poručila je Vukšić, navodeći neke od točaka programa koji će se održavati na svim gradskim lokacijama.



Prva je na redu proslava Praznika rada na Marjanu, neparnim danima se odvijaju kulturna i glazbena događanja na Rivi i trgovima, a parnima će nastupati kulturno-umjetnička društva. Od 3. svibnja kreće Gastro Get festival Sudamja, s tradicionalnom trpezom uz moderni štih, a tada se održava i dječji program "Neka Riva u cviću pliva" na Rivi, kao i susret dalmatinskih klapa u HNK s početkom u 20 sati. Četrdeset treći Praznik cvijeća koji počinje 4. svibnja imat će vanjski dio u Đardinu, gdje će, primjerice, biti i natjecanje u izradi splitske torte.