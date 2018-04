Bio planet u centru Mall of Split nudi najveći izbor zdrave hrane

Najbolji način da pomognemo svom organizmu je hraniti se što zdravije, a donedavno nije bilo jednostavno pronaći mjesto na kojem možete biti sigurni da su namirnice koje jedete ekološki uzgojene i nutritivno vrijedne. Nakon "Jokera", od sada i u centru "Mall of Split" možete pronaći trgovinu "Bio planet" specijaliziranu upravo za organsku i ekološku hranu. U pitanju je najveća trgovina zdrave hrane, ne samo u Splitu već i u cijeloj Hrvatskoj, koja u svoj ponudi ima više od 4000 artikala.

Nisu makrobiotički dućan, jer uz veliki izbor takvih namirnica, imaju i one koje nisu veganske ili vegetarijanske (poput konzervirane tunjevine, paštete od jetrice, a uskoro i raznovrsnih smrznutih proizvoda), no pažnju zaokuplja cijeli jedan dio iznad kojeg se nadvio natpis "gluten free". Bez obzira je li u pitanju tek pomodarstvo ili želite izbjegavati gluten zbog zdravstvenih razloga, na ovom mjestu možete pronaći raznovrsnu slatku i slanu hranu.

Pažnju nam zaokupljaju raw granole, kefir i ostale mliječne proizvode uglednog brenda Andechser, prirodnu kolu eko-certifikatom koja u sebi nema štetne sastojke poput pića kojem je zamjena. Okus je i dalje osvježavajući, ali su u ovom slučaju sastojci u potpunosti prirodni. Brzinski se napunite energijom uz smothie od čistog voća koje nije prskano, ili u svoju prehranu uvedite manuka med koji služi jačanju imuniteta, a koji se prikuplja isključivo na Novom Zelandu. Zahvaljujući "Butigi od kruva" u Malla svakog dana možete kupiti svježi kruh koji se priprema isključivo od žitarica punog zrna, bez aditiva.

- Od svih naših dobavljača biramo najbolje artikle, pritom nam je fokus na hrvatskim proizvođačima, kao i identičnim proizvodima koji se mogu pronaći na policama u Njemačkoj i ostalim zemljama zapadne Europe. Krajnji cilj nam je otvoriti domaći lanac zdravih trgovina u kojima će naši kupci moći obaviti kompletnu kupovinu, dakle nakon Splita krećemo s otvaranjem prodavaonica diljem Dalmacije i Hrvatske - kazali su nam iz "Bio planeta", u kojem su cijene hrane i kozmetike možda malo više, no i dalje pristupačne, no barem nisu upitne kvalitete kao što je često slučaj s robom koja se nudi na policama trgovačkih centara široke potrošnje