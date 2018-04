Sveučilište u Splitu proglašeno osmim najboljim u Novoj Europi, iza sebe ostavili gotovo 1500 institucija

Sveučilište u Splitu osmo je sveučilište prema Times Higher Education ljestvici koja po prvi put mjeri ranking sveučilišta iz 13 država Nove Europe, pridružene Europskoj uniji u 21. stoljeću. Priznanje je dodijeljeno upravi Sveučilišta na čelu s rektorom prof.dr.sc. Šimunom Anđelinovićem na konferenciji THE Research Excellence: New Europe Summit u Olomoucu, u Češkoj.



- Posebna mi je čast i zadovoljstvo da se splitsko sveučilište našlo u društvu najboljih sveučilišta Nove Europe. Na svečanosti povodom objavljivanja rezultata upoznati smo s kompleksnim sustavom evaluacije koja uzima u obzir izvrsnost u nastavi, znanosti, suradnji s gospodarstvom i razrađenim kriterijima internacionalizacije te procjeni utjecaja sveučilišta na regiju i globalni sustav svjetskog znanja. Tim više je ovaj naš rezultat iznimno značajan za cijelu hrvatsku znanost i visoko obrazovanje jer ne samo što se povećava vidljivost i znanstvena izvrsnost, već se i ukazuje da ne postoje neki lokalni kriteriji izvrsnosti, već samo međunarodni. Ovo je uspjeh svih naših uposlenika, a isto tako i rezultat napornog rada uprave da se objedine svi ovi napori te da se strateškim upravljanjem ubrza razvoj našeg Sveučilišta - kazao je rektor Anđelinović povodom dobivanja ovog važnog priznanja.



Na mjernoj ljestvici ukupno je bilo 1472 institucije od kojih je izdvojeno njih 53, a prvo mjesto je zauzelo Sveučilište u Tartu iz Estonije. Uz Sveučilište u Splitu iz Hrvatske se na ranking listu pozicioniralo Sveučilište u zagrebu i to na zbirnoj poziciji od 31. do 40. mjesta.



Times Higher Education je organizacija koja vodi jednu od najznačajnih svjetskih ranking lista sveučilišta na kojoj je prošle godine Sveučilište u Splitu po prvi put u svojoj povijesti postavljeno i obzirom na ranking drugih sveučilišta, proglašeno najboljim sveučilištem ovog dijela Europe.