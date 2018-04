14:00 - Joško Markić je u nastavku rasprave podržao Kristinu Vidan kazavši kako je plan preopćenit i nedovoljno definiran. - Fali direktnije komunikacije s građanima, treba jasnija dinamika gradnje reciklažnih dvorištima - naglasio je. Tonči Blažević (HSLS) ističe kako će ovdje trebati sistem "mrkve i batine".



- Tko ne bude odvajao, platit će kaznu. Za mene je Plan detaljan i realan. Najbitnije je kako će se on provodit, rokovi su nategnuti. Ovo je za grad Split iskorak - kazao je i dodao da se pravno pojasni je li amandmani vraćaju posao na početak.



13:20 - Na redu je točka o Planu gospadarenja otpadom za naredno petogodišnje razdoblje koji Odbor za satut i poslovnik nije prihvatio (falio je jedan član HDZ-a, pa nije bilo većine). Uvodno izlaganje započeo je Damir Babić, v.d. pročelnika za komunalu.



-Plan je tek početak, uvertira, služi nam za aplikacije za fondove putem kojih bi se nabavila oprema. Ovo je jako složen dokument - kazao je.



Prepustio je riječ Mirku Budiši, predstavniku tvrtke Eco-Ina koja je izradila Plan koji je predstavio njegove glavne značajke. U raspravi koja je uslijedila javio se prvi Renato Čupić iz Pametnog koji je naveo da je plan loš.



- Plan je toliko loš da vam on pada već u sljedećoj točci Gradskog vijeća i mislim da je to najbrže padanje nekog plana u povijesti. Naime, u izvještaju Čistoće stoji kako je kompostana za biootpad planirana u okviru županijskog centra za gospodarenje otpadom "Lećevica", a do izgradnje istog županijskog centra Grad Split će koristiti sortirnicu za odvojeno prikupljeni otpad u partnerstvu s ovlaštenom pravnom osobom za gospodarenje otpadom, uz sklapanje posebnog ugovora. Sama kompostana, za koju pišete da bi se trebala izgraditi u suradnji s ostalim općinama planirana je po vašem Planu za 10.000 tona godišnje iako je već sada u vašim tablicama samo za Split stoji količina od 23.000 tona godišnje.



Ante Čikotić (MOST) naveo je kako sedam reciklažnih dvorišta nije dovoljno zbog sve većih količina građevinskog otpada.



-Posebno nas muči pitanje azbesta. O zdravlju ljudi koji žive pod azbestnim krovovima svi moramo brinuti. Predlažemo da Grad organizira njihovo uklanjanje i predvidi sredstva u proračunu. Najspornije nam je kompostiranje. Naš je stav da ne prihvaćamo ovaj Plan - kazao je.



Replicirao mu je Škorić kazavši kako ga je to iznenadilo.



- Plan nije mogao biti donesen prije državnog. Ne vidim razloga zašto ga ne bi prihvatili. Imali ste javni uvid i priliku reći svoje primjedbe. Ovdje se radi o čistom politiziranju i opstrukciji. Po pitanju kompostane tražimo rješenja kao i za reciklažno dvorište za građevinski otpad - rekao je. Replicirala mu je i Vrdoljak.



- Gdje bi s ostatkom komunalnog otpada? Prikupljanje "od vrata do vrata" je u operativnoj primjeni, a bio otpad se predaje ovlaštenoj pravnoj osobi. Broj dvorišta je određen zakonom i brojem stanovnika. Dobro da se uopće pronašlo tih sedam lokacija - odgovorila mu je Vrdoljak. Kristina Vidan iz Pametnog ovaj je dokument nazvala popisom želja.



- U planovima drugih gradova su razrađeni detallji. Mi smo dobili plan za plan. Pripremili smo četiri amandmana i predlažemo odgađanje do sljedeće sjednice i da se oformi radna skupina od vijećnika i predstavnika civilnog sektora - predložila je. Replicirao joj je Ante Zoričić (Popravi grad), koji je istaknuo da svaki amandman vraća cijeli proces unazad.



- Projekt se može mijenjati u hodu, a ne da idemo od početka. Onda ćemo proces vratiti barem pola godine unatrag - kazao je.



- Dosta je da se stalno stavljamo pred zid, jer je bilo dovoljno vremena. Nećemo na to pristajati više, ovo je prevažan dokument da ga mijenjamo u hodu - odgovorila mu je Vidan.



Mirna Kovačić (HNS) smatra kako su Planu navedenu egzaktni podaci.



- 40 dana je bilo dovoljno vremena da se svi uključe. Ovdje postoje ekološki skeptici i dovodimo se u opasnost da izgubimo rok. Plan je hitan i važan dokument, pa apeliram na oporbu da ga usvojimo - podvukla je.



- Mi smo se uključili u javnu raspravu, ali većina primjedba nije uvažena. Ne postoje mjere i aktivnosti da se postignu navedene brojke, zato tražimo doradu - rekla je Vidan.



Replicirala joj je i Vrdoljak. -Odgoda donošenja plana je i odgoda skupljanja otpada po sistemu "od vrata do vrata". On će biti jednostavnije provesti u privatnim kućama, ali kad su javne površine u pitanju, to će biti teže jer ćemo time izgubiti između 7000 i 10.000 parkirnih mjesta - kazala je.



Vidan je replicirao i Tomislav Prljević (HDZ) koji je rekao kako je plan njezina subjektivna procjena, a ne produkt stručne kompetencije.



- Nije produkt ni moje, ali ja smatram da je kvalitetan. Ovo je korak naprijed, a vrijeme će pokazati jesmo li bili u pravu.



- Žao mi je ako odlučujete na temelju dojma, ja to nikad ne radim. Zato se konzultiram sa stručnjacima. Vi ste sigurno stručniji od mene jer radite u razvojnoj agenciji i znate da postoji stavka praćenje provedbe - odgovorila je Vidan.



Za raspravu se javilo još šest vijećnika, ali tek nakon pauze za ručak.



11:37 - Nakon što je Komisija javna priznanja odradila svoj posao za nagrade Grada, pristupilo se glasovanju o predloženim kandidatima. Tako su od strane vijećnika prihvaćeni prijedlozi Komisije da su Ivan Urlić, Frano Baras i Ivica Luetić dobitnici nagrade za životno djelo. Dobitnici osobne nagrade su Dina Levačić i Vlado Sunko, a skupne dječji zbor Srdelice i JK Mornar.

11:15 - Ante Zoričić (Popravi grad) upozorio je na neevidentirane kućne ljubimce. Zašto grad nema veterinarsku službu preko vikenda? To je nedopustivo.

- Grad obavlja higijeničarsko-sanitarnu službu. Za veterinarsku službu za lutalice je nadležna Veterinarska stanica Split, a čini mi se da za taj problem nije nadležan Grad pa ću provjeriti - odgovorio je Babić.

Urlić je postavio pitanje neovlaštenog korištenja kina Bačvice od strane tvrtke Ekran, odnosno zanimalo ga je kada će Grad ući u posjed, na što mu je zamjenica Hrgović odgovorila da će ubrzo imati rješenje tog problema.

Marijanu Puljak zanimali su statusi stanova u vlasništvu Grada, a Mirnu Kovačić (HNS) što Grad radi po pitanju EU projekata.

- Nije bilo natječaja na koji se nismo prijavili. Prijavili smo 160 projekata vrijednih 440 milijuna eura, a preko 20 ih je u provedbi.

Ljubica Vrdoljak (HDZ) nije dobila odgovor od prije tri mjeseca na osnovu kojeg ugovora je donesena arbitraža?

- Drugo, u gradu je previše reklama i treba im povećati naknade. Koliko tu Grad uprihodi? Trebalo bi Grad podijeliti u tri zone oglašavanja. Želim konkretne odgovore na ova pitanja - kazala je.

Ivica Grubišić Gire, savjetnim gradonačelnika za komunalu je odgovorio da je u pripremi odluka koja će regulirati to pitanje, te je istaknuo kako je podjela u zone sada teško izvediva.

- Krenut će čišćenje reklama s pročelja u staroj gradskoj jezgri, a radi se na Planu postavljanja - najavio je.

Ante Bradarić Šljujo (MOST) upozorio je na velike prometne gužve koje su trenutno na nekoliko lokacija u gradu, a Babić mu je odgovorio kako se radi o kompleksnim radovima, te da Grad za takve radove ima samo nekoliko mjeseci.

Sanija Mardešića (Pametno) zanimao je odgovor na pitanje ima li Grad u planovima izgradnju električnih punionica i na kojim lokacijama?

Vela mu je odgovorio kako su u planu, te da se razgovaralo o tome s HEP-om.

- U planu je 10 mjesta, razgovori su u tijeku - kazao je.

Ante Jukić (HDZ) pitao je gradonačelnika oko radova na žnjanskog platoa te kakav je njegov stav oko poništenja natječaja?

- Pravi odgovor je dao direktor Ante Šunjić. Važno je kazati da je praksa naše uprave provođenje natječaja. Prostori su se dodjeljivali neposrednom pogodbom, a naše je inzistiranje uveden provođenje natječaja. Za Žnjan je bio strog, natjecatelji nisu platili dugove Gradu, jedan je imao dug od 35 kuna i bio je eliminiran. Prije bagera sam poslao sve bivše koncesionare da podmire svoje obveze za 2016. i 2017, godinu, samo jedna trećina je to učinila, od potraživanih milijun smo naplatili 340.000 kuna. Prva poruka -dostavite dokumentaciju, svi koji podmire svoja dugovanja su dobrodošli i treća - nikome ništa nije namješteno. Nema popuštanja. Nulta tolerancija. Želimo postići red, zakonitost, transparentnost.

Privremeno rješenje će biti ovog ljeta - kazao je poteštat i dodao kako će i drugo otvaranje ponuda također biti javno.

Igor Stanišić (HGS) pitao je što je s čišćenjem mikro deponija na kojima se odlaže šut i građevinski otpad te zašto kućanstva s okućnicom nemaju kante za biootpad?

- Deponiji se čisto stalno, ali toliko ih je da je nemoguće čistiti svaki sat. I naši redari obilaze grad i pišu kazne, ali ne mogu biti u svakom dijelu grada. Najviše se odlaže noću, kada se najmanje vidi. To je utrka s vremenom, ali grad je velik. Čistoća ima preko 500 intervencija mjesečno - kazao je Grubišić.

Ante Čikotić (MOST) ukazao je kako odgovore na pitanja čeka već tri mjeseca.

- G. Šuta je na konferenciji za novinare kazao kako će zbog operativnih troškova doći do povećanja cijene vode za građane. Je li o tome obavijestio Grad i Skupštinu? Smatramo da građani ne trebaju plaćati skuplju vodu.

- Ja sam bio tamo nazočan. To je rečeno u kontekstu velikih ulaganja gdje je rekao da samo za to postoji mogućnost, tako da smo daleko od te odluke. Ne trebate se bojati, mi ni u jednom trenutku nismo o tome razgovarali, tako nemojmo uznemiravati građane. Ono što je bilo najvažnije na tom događaju je bila prezentacija velikih projekata koje provodi Vodovod i kanalizacija u suradnji s Agencijom Eko Kaštelanski zaljevom, Hrvatskim vodama i Ministarstva zaštite okoliša - odgovorio mu je zamjenik Vela.

Goran Kotur (SDP) pitao je što je se napravilo u provedbi zaključka da se od Vlade zatraži izmjena da se Marjan proglasi lokalnom šumom.

- Rekao sam već da će Marjan biti splitski, a to će sigurno biti potvrđeno i na sjednici Vlade. Nadam se da će prilikom izmjena zakona biti konsenzusa. Na tome se intenzivno radi - odgovorio mu je Opara.

Zadnje pitao je postavio Renato Čupić (Pametno) kojeg je zanimalo što je s nastavkom sanacijom Karepovca nakon prve faze. Pokazao je kratki video u kojem je pokazao kako su neki svjetski gradovi na saniranim deponijima napravili sportska igrališta te ga je zanimalo ide li Grad u ovom smjeru.

- Ovo se može realizirati u trećoj ili četvrtoj fazi. Hvala na ovakvom razmišljanju, jer je krajnja želja vratiti Karepovac prirodi. Predviđena je svakako zelena površina i određeni sadržaji, ali nisu još detaljno definirani - odgovorio mu je zamjenik gradonačelnika Vela.

10:02 - Petar Škorić tražio je dopunu dnevnog reda da se u njega uvrsti točka o postavljanju ploče u spomen na spaljivanje židovske baštine u Drugom svjetskom ratu, što je prihvaćeno. Glasovalo se o konačnom prijedlogu dnevnog reda koji je usvojen.



Na redu su vijećnička pitanja. Prvi se javio Tomislav Prljević (HDZ) kojeg je zanimalo što je poduzeto od strane Grada za predstojeću sjednicu s Vladom koja će se održati u Splitu 4. svibnja.



- Dnevni red sjednice će biti utvrđen na užem kabinetu, no činjenica je da se pripremaju kvalitetni materijali kako bi se donijele odluke za splitsku aglomeraciju. Nama je u interesu da sjednica bude početak suradnje, odnosno aktiviranje vertikale, koja se već pokazala učinkovitom po pitanju Žnjana, Karepovca, Hajduka... Najveći blok se odnosi na infrastrukturne projekte po pitanju vode i odvodnje, izgradnje solinske zaobilaznice, željezničke pruge između zračne luke i kolodvora, stanogradnje na Korešnici, prenamjenu Dračevca za tehnološki park..Mogao bih do sutra nabrajati - kazao je gradonačelnik. Tonći Blažević (HSLS) predložio je da se analizira prijedlog od pet kuna za 25 minuta autobusom, višednevne karte, te pojeftinjenje cijene noćne karte.



Što se tiče Split parkinga, predlažem da se uvede polusatno plaćanje te 15 minutno besplatno parkiranje preko puta knjižnice - kazao je Blažević, na što je Opara obećao da će proslijediti prijedloge nadležnima.



Joško Markić (SDP) traži da se donese strategija socijalne skrbi, na što mu je zamjenica Jelena Hrgović kazala kako će se podaci obraditi, te je istaknula da se ide u izmjenu Odluke o socijalnoj skrbi. Konačno je oformljeno Socijalno vijeće koje će dati svoj doprinos u ovim aktivnostima i povlačenju sredstava iz fondova. Za osobe treće životne dobi provodimo projekt Zaželi i program otvaranja dnevnih boravaka - odgovorila je.



Aida Batarelo (SDP) upozorila je na neuređene privatne površine, te pitala što Grad radi, a Damir Babić, v.d pročelnika za komunalu kazao je da je služba ubacila u veću brzinu. - Promptno reagiramo na svaku dojavu. Dat ćemo sve od sebe da takvih primjedbi bude manje - kazao je.

09:30 - Započela je 11. sjednica Gradskog vijeća. Prije usvajanja dnevnog reda Jakov Prkić iz Pametnog se požalio kako se materijali nisu dostavili na vrijeme, na što je Jure Šundov, predsjednik Gradskog vijeća rekao kako je došlo do pogreške od strane službe dostave te je apelirao da se točke koje pripremaju gradske službe pripreme na vrijeme.



Zamjenik Nino Vela je kao predlagatelj tražio povlačenje točke o izvođenju radova za vrijeme sezone, jer investitori nisu dostavili konkretne podatke o radovima.



Usvojena je dopuna dnevnog reda da se raspisuju kotarski izbori, a po pitanju dopune dnevnog i donošenje po hitnom postupku odluke o davanju u zakup javnih površina, štekata, štandova i sl. javio se gradonačelnik Andro Krstulović Opara.



- Ovu odluku moramo donijeti jer je i državna revizija progovorila Gradu zbog dosadašnjeg načina dodjeljivanja bez natječaja. Mi se takvoj praksi opiremo i vašim glasovanjem stvorit će se mogućnost dodjele putem natječaja, i to pred sam početak sezone. Branitelji će u natječaju imati pravo prvenstva. Nadam se da će ovo biti novi iskorak u upravljanju javnim površinama - kazao je.



Prkić se složio da je stvar hitna, ali smatra da su materijali mogli biti dostavljeni ranije, a ne na dan sjednice. Prijedlog je prihvaćen i prijedlog ove odluke će biti na dnevnom redu.