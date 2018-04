Split objavio novi natječaj za žnjanski plato: ugostiteljima snizili cijenu i dodali posebnu stavku koja će definitivno mnoge zainteresirati

Kako bi potaknuli interes za ponovljeni natječaj za najam tipskih ugostiteljskih modula na žnjanskom platou Grad se odriče 537.000 kuna od iznosa koje je u startu planirao uprihoditi od štekata na toj plaži, jer se cijena snizuje sa 600 na 400 kuna po kvadratu.

Dodatni "bombon" potencijalnim ugostiteljima bacili su i iz "Spalatum D.M.C.-a" jer je direktor tvrtke Ante Šunjić najavio kako ostavlja mogućnost da će odabrani biti privilegirani kod određivanja kome će ići fiksni objekti na novom Žnjanu koji se planira za 2020. godinu.

- Druga novost je da najmodavac, ako "Spalatum D.M.C." bude izabran za glavnog koncesionara i upravitelja žnjanske plaže nakon konačnog rješenja, najavljujemo mogućnost da će odabrani moći dobiti dodatne bodove kada se bude raspisivao završni natječaj. Uz uvjet da budu redovito izvršavali sve ugovorne obveze tijekom ovog privremenog rješenja - kazao je Šunjić, dan nakon što smo objavili kako niti jedna od 12 tvrtki koje su se prijavila na prvi natječaj nema valjanu dokumentaciju, ili imaju dugovanje prema Banovini.

Od danas počinje ponovljeno nadmetanje koje traje do 9. svibnja u 15 sati, kad će bit održano javno otvaranje ponuda, a dva dana kasnije, 11. svibnja, trebali bi biti poznati prvi ugostitelji koji će ovog i idućeg ljeta raditi na Žnjanu. Početni iznos najamnine za po dva ugostiteljska modula i jedan skladišni ostaje ista, za one s manjom terasom to je 150.000 kuna, a za veći se treba ponuditi minimalno 170.000 kuna.

- Apeliram na ponuditelje da dobro pročitaju uvjete natječaja, dokumentacija nije komplicirana, no neka s Gradom dobro provjere imaju li oni ili tvrtke s kojima su u poslovnoj vezi postojeća dugovanja koja treba podmiriti. Nama je cilj da na Žnjanu imamo jednako uspješno i privremeno i konačno rješenje. Uvjeren sam da će sve biti spremno do početka srpnja kako je i bilo najavljeno - poručio je direktor D.M.C.-a.