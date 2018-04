Veliki ugostiteljski rat u Splitu: spor oko štekata na Firulama rješavat će se na Ustavnom sudu

Drama na splitskim Firulama oko štekata prije desetak dana okončana je kaznenom prijavom zbog lažnog uzbunjivanja protiv vlasnika kafića, koji je prijetio aktiviranjem nepostojeće eksplozivne naprave.



Kada se utvrdilo da eksploziva nije bilo, izišlo je na vidjelo da je ugostitelj izjavio da je to napravio iz revolta zbog odluke Ministarstva pomorstva kojom je koncesijsko odobrenje dodijeljeno susjednom lokalu unatoč presudi Visokog upravnog suda koji je njemu dao za pravo.



Međutim, pokazalo se kako nije samo on revoltiran postojećom situacijom, nego je frustracija oko birokratskih nadmudrivanja dovela do očaja i suprotnu stranu.



Višegodišnje natezanje oko koncesije dovelo je do toga da će se spor oko štekata na Firulama rješavati na Ustavnom sudu po tužbi podnesenoj u ime trgovačkog društva "Franko & Ivan", koje obavlja djelatnost u susjednom kafe baru "Firule" i koji polaže pravo na korištenje plaže.



– Pravna država ne funkcionira, ja se borim samo pravnim sredstvima i zato do sada nisam išla putem medija u javnost. Pokazalo se, nažalost, da je važnije istupiti u javnost nego poštovati zakon i dokaze koji na to upućuju. Plaćam koncesiju četiri godine, a ne mogu legalno ostvariti pravnu osnovu, odnosno dobiti pravomoćno koncesiju jer natječaj nije raspisan.



Koristimo cijeli prostor i plaćamo na osnovi toga što smo godinama uredan koncesionar, u mirnom smo posjedu, a upravni postupci su u tijeku. Susjedni objekt je godinama koristio pomorsko dobro a da nije godinama plaćao naknadu za pomorsko dobro u gradski proračun. Do sada sam platila 378.000 kuna, a nisam uspjela dobiti trajni papir koji mi potvrđuje dugogodišnje pravo korištenja – kazala nam je Josipa Buzdovačić, vlasnica trgovačkog društva "Franko & Ivan".



U ustavnoj tužbi osporava zakonitost odluke Visokog upravnog suda kojim je poništeno rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. U navedenom rješenju Ministarstva trgovačko društvo "Franko & Ivan" dobilo je koncesijsko odobrenje za plažu na Firulama, za koju i plaća godišnju pristojbu od 114.000 kuna.



Navedeni iznos plaća se na temelju koncesijskog odobrenja dobivenog 2014. godine od strane Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja Grada Splita. Međutim, iste godine je i susjedni kafić dobio odobrenje za koncesiju na dijelu plaže površine 60 metara četvornih odlukom donesenom na telefonskoj sjednici.



Osim telefonske dodjele koncesijskog odobrenja, još čudnije je bilo što je Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja Grada Splita godinu dana ranije podnijelo prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu upravo protiv vlasnika toga kafića jer je utvrđeno terenskim nadzorom da nelegalno koristi prostor za štekat.



Zbog svih tih okolnosti Josipa Buzdovačić je 2016. godine podnijela kaznenu prijavu Državnom odvjetništvu protiv odgovornih osoba iz tadašnje gradske uprave. Prijava je proslijeđena USKOK-u jer se radi o službenim osobama. Do danas nije dobila povratnu informaciju o prijavi.



