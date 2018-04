kvaliteta života 3

komunala 1

urbanizam 2

okoliš, lokacija 3

infrastruktura 1

javni sadržaji 3

Komunalni redar grada Splita, u narodu znan i kao "komunalac" (lat. communalis: općinski), mitološko je stvorenje ili grupa bića za koja se vjeruje da obitavaju u drugom najvećem hrvatskom gradu.



Narodne predaje kažu da patroliraju prašnjavim ulicama u dobroj namjeri da uoče komunalne probleme, a ponekad se okupljaju u rana jutra u zgradi na Zapadnoj obali. U mitologiji, komunalni redar kategoriziran je kao čovjekoliko biće iz kategorije zaposlenika plaćanih iz proračuna. Ulagana su značajna sredstva i najmodernija tehnologija ne bi li se konačno dokazalo njihovo postojanje.



Evo, jeste li vi, ikada uživo vidjeli komunalnog redara? Ne prometnog. Baš komunalnog. Dobro razmislite.



Legenda o marljivom i skromnom komunalcu održala se desetljećima. Postojale su i neke fotografije, ali pokazalo se da su montaže. Baš su zato dva odlučna "znanstvenika" uzela stvari u svoje ruke, s namjerom da dokažu kako nema teoretske šanse da komunalni redari uopće postoje podno Marjana. Da bi potkrijepili tu tezu, najjednostavnije im je bilo obići kotar Brda.

U znanstvenom radu prikupili su brojne dokaze, kojih je dio i ova kotarska inspekcija.



Moramo priznati, nas su u konačnici uvjerili. Nema šanse da je dobri komunalni redar prošetao Brdima!



Evo zašto: da zaista postoji, ne bi sebi mogao oprostiti da korov okupira nogostup u Hercegovačkoj. Zapisao bi da pod hitno treba srediti zelenilo na rotoru, prebrisao bi "HOS" grafit s kapije pogona "Cestara", ma on bi čak i centar Brda pregradio u pješačku zonu! Iako takvo što ni u ludilu nije njegova nadležnost, srčano bi se izborio za boljitak svih stanovnika. Zapitao bi se:

"Pa dobro, zašto moji dragi sugrađani plaćaju spomeničku rentu ako ova ploča u čast palim borcima NOB-a stoji išarana?"



Zgrozio bi se kako se automobili parkiraju na dvije trake. Prošetao bi zemljanim okrajkom ceste i na raskrižju se, umoran, naslonio na prometni znak. Ali, onda bi se stup počeo ljuljati, klimati. Nalio bi malo betona, da ga učvrsti, pa bi se osvrnuo naokolo i vidio da su čitava prometna signalizacija, kolničke trake, pješački prijelazi – kompletno izblijedjeli! Strašno bi se razljutio.



Komunalni redar iz bajke vidio bi kako se može s Gradom i Hrvatskim šumama dogovoriti da se na privatnim parcelama po kotaru obrežu suhe grane napadnute palminom pipom. Zabrinulo bi ga osušeno stablo nasuprot crkve, kuda djeca prolaze u školu.

Prvi čovjek kotara

Nego, ispričali su nam oni "znanstvenici", da većina očevidaca opisuje komunalca kao čovjeka s dvije ruke i dvije noge. Visina se procjenjuje na metar i osamdeset, iako postoje i tvrdnje o mnogo većim primjercima, ali to psiholozi koji su ovo proučavali tumače kao efekt iznenađenja kod građana, ako ih ugledaju. I mi smo se odvažili, pa upitali jednog od stanovnika Brda, je li ikad vidio komunalnog redara?

– Redara? Ne.

Znate li kako izgleda?

– Pa kažu da ima, ovako, bijelu košulju, gore neki logo, grb grada. Nose gaće, i tako. To je to. Ne znan više osim onog što su meni pričali. Govorile su babe onda i da imaju teke, zapisnike. Napišu šta vide da triba popravit... – zbunjeno će nam čovjek.



Pozdravili smo se uz kurtoazno "a zašto to, šta pitate" i "za koju novinu je to?"



Kasnije smo razgovarali i s prvim čovjekom kotara, Ivicom Kusićem.



Ozbiljan mladić, uglađen HDZ-ovac, priznajemo – i radišan predsjednik Vijeća, a inače pročelnik Porezne uprave kojem ne prestaje zvoniti mobitel. Zato bi bilo neozbiljno da ga "davimo" s narodnim predajama.



Više smo, eto, razgovarali o velikim problemima Brda.



– Glavni je nedostatak infrastrukture, dovršetak Širokobriješke ulice i iznalaženje prostora za kulturni centar – odrješito će Kusić. Kotarske prostorije nisu, kaže, zavidne. Tridesetak kvadrata zidova dekoriranih vlagom, ali svejedno u njima djeluju stranke, dvije udruge i zbor.



"Bez rukavica", priznaje – ne zanimaju ih kotarske aktivnosti za građane. Samo projekti.



– Grad nas je podupro. Dobili smo dva nova zahtjeva za lokacijske dozvole – za detaljno uređenje u donjem dijelu Mostarske i u dijelu Ramske ulice. Uskladili interese građana i nakon naručivanja idejnog projekta išlo se u ishodovanje lokacijske dozvole. Prije dvije godine započelo je detaljno uređenje Sarajevske ulice, ali napravljena je samo strana prema Neslanovcu. Radnike sa strane prema Brdima povukli su preko noći. To je bilo predizborno doba, Ivo Baldasar je napravio kardinalnu grešku, osramotio je Brda i sebe – oštro će čelnik. Kaže da su mu iz Grada nedavno rekli da je taj dio Sarajevske konačno u planu održavanja.

Domjenak vs. kanalizacija

Iz istog tog Grada poslali su nam i popis trošenja kotarskog proračuna.



I zanimljivo da je kotar Brda baš te izborne 2016. godine ugostio Baldasara, a pritom mu i financirao domjenak iz skromnih decentraliziranih sredstava. Vaših para. Sad, nije bitno ni koliko je plaćen (okej, ako vas baš zanima - 823,53 kune), ali sama činjenica da je prilikom njegova posjeta dalekim Brdima bilo potrebe za organizacijom neke spize, ića i pića pomalo je komična.

Za proučavanje je i popis sredstava utrošenih u prošloj godini – kaže, "izmjena temeljne kanalizacije u Imotskoj ulici kod br. 5-11" koštala je 15.265 kuna. Znate što je koštalo točno šezdeset pet kuna manje? Odnosno 15.200 kuna?



Spiza povodom dana kotara.



A razgledali smo i neke antikne imovinsko-pravne probleme nedaleko mjesta gdje se ta fešta održava. Na zapuštenoj parceli od oko 600 kvadrata ne zna se što je gradsko, a što crkveno. Tu je u planu i zeleni otok.



U centru kotara realizirat će mali park za pse, na susjedno zelenilo postavili su klupice i stolove, posadili kostelu.



– Prije je bio živi nered. Di možemo, napravimo – skromno će Kusić. Tu ne misli na Kopilicu. Tu ne može ništa ni Bog, kao ni vlasnik one obrasle parcele tu ne može ništa. Brda, pokazuje nam u daljinu, graniče sa Solinom, a za Dujmovaču se ne zna čija je.