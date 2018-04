Znate li priču o krvavoj glavi na kuli Arnirovoj, ocu koji je u bordelu kod Plinare zatekao svoju kćer ili onu o vještičjoj lomači na Peristilu? Sve to i još štošta iz starih spisa izvukao je ovaj Splićanin

Negdje u dvanaestom stoljeću na sjeverozapadnoj kuli Dioklecijanove palače, na kuli Arnirovoj, nekoliko mjeseci visjela je glava stanovitog plemenitaša koji se zvao Relja. Glave su ga lišili Splićani nakon što se zatekao sa svojom vojskom pred zidinama grada i zahtijevao od utvrđenih stanara Dioklecijanove palače da se predaju. Oni su, sigurni u svom zaklonu, to odbili, no sukob je eskalirao kad je Relja naredio svojim vojnicima da unište nasade vinograda i počupaju trsove izvan zidina.



Kad su to vidjeli, Splićani su se razbjesnili. Izletjeli izvan gradske utvrde, razbili mu vojsku, a njega ubili i odrubili mu glavu. Jer, ratovati se može, ali dirati se u vinograd i vino… Glava koja visi na visoko bila je za opomenu onima koji se diraju u domaće svetinje.



- A uživanje u vinu – ispričat će turistički vodič Dasen Petrić – ovdje ima dugu tradiciju. Još su stari Grci trgovali ovuda s ilirskim stanovništvom, a u rimsko vrijeme – bio rob ili car – uobičajeno je bilo da se popije po tri litre! Dnevno! A moglo je i više, naravno. Poznato je da su stari Rimljani vinom nazdravljali civiliziranom svijetu, a barbarima se držalo one koji piju medovinu ili pivo.







Splitski Statut grada iz četrnaestog stoljeća, najstariji koji poznajemo, ima tako neobično puno opaski koji se odnose na ponašanje pijanih stanovnika. U to je vrijeme, naime, pod lozom bilo četrnaest hektara zemlje oko Splita pa je vina bilo u izobilju. Kasnije, vino je bilo izvozni adut i Splita i Dalmacije, nakon što je 1860. godine filoksera uništila talijanske i francuske vinograde, a mnoge tamošnje vinogradare otjerala u samoubojstvo.



Između 1870. i 1890. godine ovdje je vladalo blagostanje, a iz Dalmacije se izvozilo nevjerojatnih 600 tisuća hektara vina godišnje. Za usporedbu, danas cijela Hrvatska izveze niti šest tisuća hektara!



Čitava Dalmacija izgledala je kao jedan veliki vinograd, sve dok nije, s koncem devetnaestog stoljeća, prokleta filoksera poharala i naše krajeve, donijela sa sobom neimaštinu i glad, a naše težake raselila po cijeloj Americi, u potrazi za boljim životom…



Mračne ture



Priča o našoj vinskoj povijesti jedna je od nekoliko tema o kojima ovaj 35-godišnji vodič priča turistima, ako žele čuti nešto o gradu u kojem borave. Odlučio se na nešto drugačiji pristup, izvan već poznatih turističkih priručnika:



- Jednu zimu proveo sam po splitskim knjižnicama, kopajući po povijesnim knjigama prikupio sam podatke koje turisti rijetko čuju, a ni Splićani ih ne poznaju, i osmislio sam nekoliko turističkih tura. Najpopularnije su priče o manje poznatim, tamnim stranama različitih povijesnih razdoblja, takozvana „dark tour“ - objašnjava Dasen, koji osim toga ima i tematsku turu vezanu uz Marjan, potom ratnu, „War tour“, te „Beer gazing“ u kojoj je spojio zalaske sunca na splitskom Sustipanu sa hrvatskim craft pivom.







Priču „Different Split“, dakle o nekom drugačijem, manje poznatom životu grada ispričao je i u obliku predavanja u prostorijama Info zone i malo je reći da su njegovi sugrađani tražili stolicu više, budući da se u prostoriju u Jerinoj ulici natisnulo toliko znatiželjnih da je i slušanje „s nogu“ bilo dobro prihvaćeno.

Legalne prostitutke

Svi su u dubokoj tišini slušali što Dasen priča o splitskim prostitutkama, robovima i vješticama.



Prostitutke su tako, sve do 1934. godine, radile legalno „one stvari“, a 1923. godine je točno 86 žena imalo licencu za obavljanje djelatnosti. No, vlast je sumnjala da se u danima kad je u luci bila kakva flota još barem 180 „obrtnica“ bavilo najstarijim zanatom na svijetu. Standardno su jednom mjesečno odlazile na liječnički pregled i dobivale pečat u svoju žutu knjižicu, no neke su javne kuće slale žene i češće k liječniku, čak i svakog tjedna.



Prostitutke, naravno, nisu bile iz Splita, dolazile su iz Zagore ili Hercegovine. Split je dvadesetih godina imao 28 tisuća stanovnika i Dasen Petrić je izračunao, otkrio, da je na stotinu muškaraca dolazila jedna prostitutka, a usporedio je to sa amsterdamskom statistikom – tamo je omjer navodno 1:75.



U svakom slučaju, prostitucija je bila veliki biznis i u Split se radi toga dolazilo iz okolnih mjesta.



Kćerka u bordelu



A na kojim su lokacijama bili bordeli? Najprije, tamo gdje je u to vrijeme bila najveća sirotinja, u splitskom Getu. Tako da, osim na glavnim ulicama u Palači, na Decumanus i Cardo, nitko od uglednih Splićana nije želio biti viđen u nekoj pokrajnjoj ulici. Nepotova, Pretorijanska, Žarkova bile su pune žena koje su se prodavale. Izvan Palače još se rado odlazilo kod stare Plinare, u Livanjsku i Gupčevu na Bačvicama.



„Kažin“ kod Plinare je, na primjer, nudio „Ljepoticu tjedna“, neku vrst brošure kojom su upoznavali mušterije s novom ponudom…Trajalo je navodno dok jedan „viđeni“ klijent nije našao u brošuri svoju kćer.







Nakon 1934. godine prostitucija se zabranjuje i otada se odvija na ilegalnim lokacijama, no one nisu ostale toliko nepoznate da ih se ne bi moglo pobrojati – usluge su se nudile u „Tri volta“, u „Juditi“ i „Luxoru“, a dogovaralo se i pregovaralo u odmaralištu „Slavija“. Usmena gradska legenda kaže da je osamdesetih i devedesetih prošlog stoljeća najživlje mjesto za razmjenu usluga bio – Đardin. Kao i to da je Mare Žebon bila jedina javno poznata osoba iz toga miljea.

Robovi sve do 18. stoljeća

Iako je opće poznato da je na robovskoj snazi izgrađena Dioklecijanova palača i da se gradila deset godina, mnogim Splićanima je nepoznat podatak da je robovlasništvo u ovom gradu preživjelo mnogo, mnogo duže od Rimskog Carstva. Sve do osamnaestog stoljeća! Također, rašireno je razmišljanje da su robovi bili neki ljudi drugačiji od nas, drugačije boje kože ili da su govorili nekim drugim jezikom, no ništa od toga nije morala biti istina.



Većina ih je – tvrdi Dasen – oteta stotinjak kilometara daleko od Splita, a onda bi ih dovelo ovdje na prodaju, što se odvijalo na Cararinoj poljani. Rob si, odnosno čovjek bez ikakvih prava, mogao postati neplaćanjem poreza ili ako si imao dugove koje ne možeš podmiriti. Također, ako ti je majka bila rob ili ako se nisi odazvao pozivu za ulazak u vojsku.



U razdoblju od četiri mjeseca 1540. godine u Splitu je prodano 66 robova, a cijena im se kretala od pet do 20 zlatnika za svakog. Plaća doktora je tada bila 12 i pol zlatnika mjesečno, pa iako nije riječ o prosječnoj plaći, nameće se zaključak da roblje i nije bilo puno skupo.



Dubrovčani su prvi u Europi ukinuli robovlasništvo 1416. godine, čak 450 godina prije Amerikanaca, no u Splitu je ipak i tijekom petnaestog ili šesnaestog stoljeća, na primjer, uobičajena pojava bila da katolički svećenici imaju roba – i to katolika.







Ne treba posebno podsjetiti da je vlasnik mogao s robom raditi što god hoće, no u Statutu grada Splita pisalo je da se ne smije tući magarca. Tako da je život magaraca u ovom gradu ponekad bio i podnošljiviji od ljudskog.

Splitska vještica

Kroz četiri stoljeća duga, od četrnaestog do osamnaestog, u cijeloj su se Europi progonile vještice, vješci i čarobnjaci, a postojala je i razrađena metoda po kojoj se to „glatko“ otkrivalo - dokument dvaju dominikanskih redovnika, "Malleus maleficarum" ili „Vještičji malj“ bio je temelj za spaljivanje Crkvi nepoćudnih. Povjesničari barataju da je posljedica te strašne hajke čak 60 tisuća ubijenih ljudi, od čega su - čudi li vas to? - 80 posto bile žene. Kao što se vidi, rodno uvjetovano nasilje ima duge korijene, a Istanbulska konvencija kasni barem nekoliko stoljeća!



Povjesničar Deniver Vukelić tako zbraja da je lov na vještice u Zagrebu odnio 250 žrtava, no kad je o Splitu riječ, samo je jedan jedini slučaj ostao zapisan u starim knjigama. U šesnaestom stoljeću, kaže priča, nakon Kandijskog rata, nakon što su Otomani spalili polja oko grada, u Splitu je vladala velika glad, a atmosfera je bila idealna da se optuži nekog da je kriv za sve to, neku vješticu recimo. I tako se i dogodilo.



Jedan pustinjak koji je održavao crkvice na Marjanu imao je mladu pomoćnicu, a kako ona nije htjela nešto što je on od nje tražio – puf! – on je optuži da je vještica. Na Peristilu se, kod Srebrnih vrata, naložila lomača, skupila se i svjetina i sve je krenulo loše za tu sirotu djevojku. No, za nju se založio jedan liječnik, omiljen u narodu zbog toga što nije tražio novce za liječenje, i on stade vikati na gomilu. Uspio ih je uvjeriti da je puste, ali u toj gunguli i komešanju zapalila se njegova duga haljina. Da bi se spasio, otrči na rivu i skoči u more, ali je – umro.



Djevojka je sačuvala glavu, a pustinjak je napustio grad plašeći se linča. Dolaskom Marije Terezije na vlast u Beču progon vještica je zabranjen, a Split – barem kako stoji u knjigama – nije spalio ni jednu ženu jer je vještičarila.

Što je dobro za žene i povijest grada, ali nije za turizam!