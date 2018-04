Sramota u Splitu: navijači u centru grada napali igrače Hajduka, Futacs dobio nogom u glavu!

Oko 14 sati kod Starog placa u samom središtu Splita, kako neslužbeno doznajemo, fizički je napadnut nogometaš Hajduka, mađarski internacionalac Marko Futacs.



Sve se odigralo kada su petorica nogometaša splitskog kluba, uz Futacsa su bili i Hamza Barry, Savvas Gentsoglu, Hysen Memolla te Ahmed Said Said, šetali Cankarjevoj poljanom u blizini Kluba navijača Torcida. U tom trenutku, neslužbeno se doznaje, iz prostorija Kluba navijača izletjelo je nekoliko osoba i verbalno napalo Saida, vrijeđajući ga zbog lošijih partija u posljednje vrijeme.



Njegovi suigrači odmah su mu priskočili u pomoć i pokušali smiriti situaciju, a u naguravanju jedan od navijača udario je Mađara u glavu nogom. Od udarca su mu pukle naočale te ima modricu ispod oka.



Nazvali smo splitsku policiju, no tamo su nam rekli da za sada nemaju nikakvu dojavu o napadu na Hajdukovce.



