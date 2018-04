Već je svima dobro poznato da KBC Split ima jedan jedini magnet, no dobra je vijest da se snimanje preko uputnice opet može obavljati i u privatnoj poliklinici

Nakon četiri mjeseca proradio je uređaj za magnetsku rezonanciju (MR) u privatnoj ustanovi "Medikol" na Križinama koji je zbog kvara bio izvan pogona od kraja 2017. godine.



Budući da se u poliklinici "Kalajžić" montirao novi MR, jasno je da je cijeli pritisak građana zainteresiranih za taj oblik pretraga bio usmjeren na KBC koji ima jedan vrlo često pokvareni "magnet". Zbog nemogućnosti ostvarivanja svojeg prava na pregled, pacijenti iz našega grada i okolice snalazili su se na razne načine, pa su odlazili na pretrage i u Gospić ili Šibenik.



- Nakon mnogih peripetija popravili smo postojeći uređaj i on će od idućeg ponedjeljka raditi punim kapacitetom. Posljednjih petnaestak dana na pretrage MR-om smo pozivali one pacijente koji su već bili zabilježeni za tu pretragu, ali je kod nas iz opravdanih razloga nisu mogli obaviti. Od ponedjeljka ćemo upisivati nove pacijente, a njihova ćemo snimanja na MR-u početi obavljati oko 10. svibnja, do kada ćemo završiti obradu građana koji su već bili upisani - kaže Darijo Radović, šef splitskog "Medikola".



Iako je popravak tog uređaja bio najavljen za kraj veljače, u privatnoj medicinskoj ustanovi tvrde da se odužio zbog težine kvara.



- Drago nam je da su kolege u "Medikolu" riješili taj problem jer će na taj način i nama u KBC-u olakšati rad i funkcioniranje budući da smo proteklih mjeseci bili "zatrpani" zahtjevima za MR pretragu, koje na tom jedinom našem uređaju ne možemo zadovoljiti. Iako "Medikol" ima ograničen broj HZZO-ovih crvenih uputnica preko kojih može primati pacijente, nama će ipak biti olakšan posao - dodaje doc. dr. Krešimir Dolić, prvi čovjek bolničke Radiologije.