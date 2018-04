U Split se ulazi satima, vozačima pucaju živci, a Hrvatske ceste - analiziraju kolone!?

U danima i tjednima kada iz svih smjerova rastu kilometarske kolone vozila koja se slijevaju prema splitsko-solinskoj obilaznici, a vozačima na prevrućem asfaltu opravdano pucaju živci, "Hrvatske ceste" odlučile su uložiti oko 50.000 eura u - analize.



I to ne bilo kakve. Taj projektni zadatak s pripadajućim, opet projektnim, ali elaboratom trebao bi stručnjacima državne tvrtke biti isporučen kao "analiza prometnog funkcioniranja rotora Bilice u Solinu kao značajnog čvorišta s analizom postojećeg prometnog režima i mogućnosti dogradnje (rekonstrukcije) cestovnih rampi kao spojeva na državnu cestu DC 8 i Mravinačku cestu".



Spomenuta birokratska kobasica zapravo je prilika da se "vanjskom" partneru za procijenjeni iznos posla od 375.000 kuna omogući, već pogađate, analiza stanja na najopterećenijoj prometnoj točki u državi, jer cijela bojna zaposlenika "Hrvatskih cesta" za takvo što nije ovlaštena ili, ne želimo ni pomisliti, nije stručna.



Rezultat narudžbe trebao bi biti poznat za otprilike dva mjeseca, a izabrani analizator morao bi ponuditi "najmanje tri zasebna idejna varijantna rješenja za mogućnost poboljšanja prometnog funkcioniranja rotora Bilice", ali i "poboljšanja prometne protočnosti na širem području rotora Bilice". A sve bi se to moglo analizirati samo jednom vožnjom od Svetog Kaja do Podstrane ili obratno...



U ovoj posljednjoj formulaciji tek se nazire moguća konkretizacija, ali poznavajući ritam planiranja i izgradnje splitske prometne mreže, to se neće dogoditi za najmanje 10 godina.



Riječ je o dogradnji čvora na solinskoj Širini, poboljšanju stanja na sjevernom ulazu u Split, aktiviranju napola izgrađenog podvožnjaka Mravince (a ne Mravinci kako pogrešno piše u dokumentu) ispod brze ceste Solin-Klis koji je dio još uvijek samo na papiru postojeće nove prometnice prema Karepovcu i TTTS-u, te o zahvatima na staroj Solinskoj cesti.



Da sav taj prometni rašomon oko drugoga grada po važnosti i veličini u državi ne proživljavamo već desetljećima, moglo bi se reći da se državna tvrtka uprla pomaknuti problem s mjesta, ali ovako sve to izgleda poput podsmjehivanja ili sprdanja sa svim ljudima koji jednom godišnje obvezno plaćaju cestarinu, a taj dio javne blagajne pumpaju još i svakom kupljenom litrom goriva.