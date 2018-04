Kako je Splićanin dobio velike novce od EU: U jednom trenutku mislio sam da će sve propasti, a onda su nam odobrili četiri milijuna kuna - bespovratno

Kad za svoju investicije dobijete 45 posto nepovratnog novca, to nije mala stvar. Uspjelo je to Miru Kavelju, osnivaču i direktoru splitske građevinske tvrtke "Kavelj" d.o.o.



Njegov projekt "Povećanje proizvodnih kapaciteta i diversifikacija proizvodnje tvrtke Kavelj" uspješno je prošao na EU natječaju i dobio maksimum novca iz EU fondova. Inače, poduzetnici nepovratno mogu dobiti između 35 i 45 posto vrijednosti projekta.



– Kad sam došao na ideju da ću aplicirati na natječaj iz operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.– 2020.", prvo sam o tome razgovarao s prijateljima. Raspitao sam se tko je dobar kao konzultant, stupio sam u kontakt s odabranim konzultantom, zaslužuje sve pohvale. Dugo je sve trajalo, gotovo dvije godine od početka do realizacije.



U jednom trenutku sam čak mislio da neće biti ništa od toga, ali konzultant je bio uvjeren da možemo dobiti – prenosi nam Miro Kavelj svoja iskustva, danas kad su u njegovu firmu došli novi strojevi, kupljeni dobrim dijelom EU novcem.

Vrh svjetske kvalitete

Vrijednost cijeloga projekta bez PDV-a je 8,5 milijuna kuna, a iz Europskog fonda za regionalni razvoj za ovaj projekt dodijeljeno je 3,87 milijuna kuna. Kroz postupak javne nabave kupljena su četiri nova kamiona, dva bagera gusjeničara (rovokopači), jedan rovoglodač te oplate za betonske radove, a ne manje značajni su i softveri za projektiranje i nadzor.



– Proveli smo postupak javne nabave i kupili strojeve proizvođača koji su u samom vrhu svjetske kvalitete. Podigli smo konkurentnu sposobnost firme, smanjili troškove održavanja, te omogućili razvoj djelatnosti u dodatnim segmentima tržišta u kojima nismo bili prisutni. Da sad tražimo strojeve stare pet godina, skuplji su nego što smo mi kupili nove.



Stoga je moja preporuka: pratite natječaje, ne samo u građevinskom sektoru, aplicirajte i iskoristite europski novac za razvoj. Preduvjet je, naravno, da sve bude čisto, to ne treba ni spominjati, jer, zar će netko dati novac ako nije sve uredno – kazuje Miro Kavelj.



Firmu je osnovao 2001. godine, počelo je s jednim čovjekom, sada ima 22 stalno zaposlena. Krenuo je u posao s malim kamionom, pa malim bagerom i tako se posao širio, a firma "Kavelj" rasla. Dosad su strojeve i ostalu opremu nabavljali ili vlastitim novcem ili preko leasinga. Ovoga puta, uz 45 posto novca iz EU fondova, nabavu financiraju dijelom svojim novcem, a dijelom i bankovnim kreditom.

Ponosan na radnike

Miro Kavelj posebno je ponosan na svoje radnike. Radnik koji se zaposlio 2002. godine i dalje je u firmi, ljudi u nas ostaju godinama.



– To je moja velika sreća i zadovoljstvo – ističe i dodaje kako bi sad mogli uzeti pet novih radnika što se tiče količine posla. Ali nema ih.



– Mlade ljude ne educiramo za strukovna zanimanja, to je problem društva. To će biti i veliki problem za građevinski sektor, a time i hrvatsko gospodarstvo – napominje naš sugovornik.



Zadovoljan je i što je "Kavelj" d.o.o. prepoznat na tržištu, glavninu posla imaju u niskogradnji, a imaju poslova i u visokogradnji. Najviše rade na području od Zadra do Neuma.