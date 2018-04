'Školski primjer širenja mržnje': splitski gradski vijećnik išao dijeliti lekcije Angeli Merkel pa se propisno osramotio

Martin Pauk, splitski gradski vijećnik i bivši član Mosta, danas je na svom Facebook profilu objavio vijest o jezivom zločinu u Njemačkoj.



Naime, Pauk je napisao kako je afrički imigrant usred bijela dana na stanici podzemne željeznice u Hamburgu mačetom ubio Njemcu i rasjekao njezinu jednogodišnju bebu, a završio je zaključkom: "Bravo Angela Merkel. Bravo."

Pauk se najvjerojatnije referirao na događaj od prije nekoliko dana kada je jedan Afrikanac nožem usmrtio svoje dijete i bivšu suprugu. Taj događaj njemački mediji opisali su kao zločin iz strasti, no, po Pauku ispada da je neki imigrant napao neku ženu i dijete.



Možda se Pauk (na slici dolje, u sredini) referirao na vijest od jutros. Naime, u Hamburgu je policija u nogu ranila duševno bolesnog Kamerunca koji je pobjegao iz bolnice i trčao po cesti, mašući nožem.



Paukov "pogled" na imigrante izazvao je brojne komentare i "zapalio" Facebook, što je primijetio i Mario Nakić čiji post prenosimo u cijelosti:



"Ovo je školski primjer širenja mržnje na društvenoj mreži. Fora je da ljude čak nije ni briga govoriš li istinu dok god govoriš ono što žele čuti. A primitivni ljudi niskih strasti žele slušati kako su stranci primitivniji od njih jer ih to čini sretnima, onda se osjećaju superiorniji.



Kaže Pauk, inače bivši Mostovac (drago mi je zbog Mosta što se rješava takvih) da je on "samo prenio vijest iz njemačkih medija". A vijest kaže ovako: Policija je ranila 24-godišnjeg muškarca iz Kameruna, duševnog bolesnika koji je izašao iz bolnice i s nožem prijetio prolaznicima. Kad je upozoren, napao je policajce pa su ga ranili u nogu. 24-godišnjak je hospitaliziran." Tu je original: http://m.faz.net/agenturmeldungen/dpa/hamburg-polizei-schiesst-messer-angreifer-nieder-15551535.amp.html

Prosudite sami."

