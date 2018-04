Splitska udruga godinama se borila za sirotinju, a sada joj prijeti gašenje i deložacija: Nemamo ni za najamninu derutnog prostora, država nas je grubo odbila i bojim se da više nećemo moći služiti siromašnim sugrađanima...

Mjesečno primim 800 kuna zajamčene minimalne naknade od države, i to mi je sve. Zamislite da još od toga plaćam odvjetnika! Zbog svega toga, udruga poput DOS-a nam je dragocjena – kaže jedan siromašni Splićanin

Dalmatinski odbor solidarnosti (DOS), udruga koja je tisućama siromašnih građana tijekom 26 godina svoga postojanja pružila besplatnu pravnu pomoć, vjerojatno će biti "protjerana" iz gradskog prostora na Bačvicama.



Premda je DOS-ovo djelovanje vrlo konkretno, o čemu su spremni posvjedočiti i brojni korisnici, pomoći od nadležnih institucija nemaju već dvije godine. Pravnici angažirani u udruzi pomirili su se s volontiranjem kako bi svakodnevno bili na usluzi građanima koji nemaju novca da bi platili odvjetnika, no troškove unajmljivanja ureda i režija jednostavno nemaju otkud podmiriti.



Zbog duga za najamninu za 2017. godinu, DOS-u je stigla opomena pred ovrhu iz Banovine. Za tridesetak kvadrata prilično derutnog prostora udruga bi Gradu trebala plaćati 429 kuna mjesečno.



– I plaćali smo dok smo dobivali naknadu za rad od Ministarstva pravosuđa, no pretprošle godine naš projekt nije prošao na natječaju i otad nemamo ni kune za rad. Gradu smo trenutačno dužni 5100 kuna. Udruga opstaje isključivo zahvaljujući našoj motiviranosti i senzibiliziranosti za potrebe najugroženijih... Ministarstvo nas je odbilo uz obrazloženje da ne možemo obraditi tisuću korisnika godišnje, koliko smo u planu naveli, te da ne djelujemo na ruralnim područjima. To uopće ne odgovara istini jer nam se obraćaju ljudi sa svih strana; s otoka i iz Dalmatinske zagore. Pravnu pomoć godišnje od nas doista dobije od 800 do 1000 ljudi. Evo, u prva četiri mjeseca ove godine u DOS je osobno po pravni savjet došlo 300 građana, a toj brojci treba pribrojiti barem još stotinu mailova i poziva koje primimo – kaže Marijana Baković, magistra prava i voditeljica udruge.



Dok razgovaramo s njom, na vrata kucaju korisnici i strpljivo sjedaju u improviziranu čekaonicu. Prostorija je toliko derutna da se parket odigao od poda, pa je dio dasaka i uklonjen kako posjetitelji ne bi zapinjali...

– Novca za tekući rad, a kamoli ulaganje, definitivno nemamo. Korisnicima naših usluga to ne smeta jer im je, naravno, najvažnije dobiti pravnu pomoć. Obraćaju nam se uglavnom umirovljenici, nezaposleni, osobe s invaliditetom, branitelji, a dolaze zbog ovrha, imovinskopravnih pitanja, neriješenog socijalnog statusa i slično. Sastavljamo im dopise koje oni šalju davateljima usluga; tvrtkama i institucijama – Centru za socijalnu skrb, HZZO-u, gradskoj upravi... Pružamo i pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješavanju spora, no ne smijemo ih zastupati pred sudom. Kad dođe do toga, upućujemo ih Uredu državne uprave, koji im nalazi odvjetnika – objašnjava Baković, koja u DOS-u radi s još nekoliko kolega pravnika.



Mogućim gašenjem udruge zgrožen je i Splićanin R.V. (potpuni podaci poznati redakciji), dugogodišnji korisnik njihovih usluga. On vodi bitku s tvrtkom "Vodovod i kanalizacija" zbog, kako tvrdi, nerealno visokih računa, a dopise davatelju usluga umjesto njega piše DOS.



– S vodom sam toliko štedljiv da na ljeto ne potrošim više od dva kubika. Unatoč tomu, stižu mi računi na stotinu kuna i više. Kako se s "rogatima" mi "mali" ne možemo bosti, obratio sam se DOS-u. Mjesečno primim 800 kuna zajamčene minimalne naknade od države, i to mi je sve što imam. Zamislite da još od toga plaćam odvjetnika! Zbog svega toga, udruga poput DOS-a nam je dragocjena – kaže Splićanin.

Grad: Pokušat ćemo naći rješenje Hoće li Grad oprostiti DOS-u dugovanje, ponuditi otplatu na rate ili, ipak, inzistirati na naplati ukupnih potraživanja, znat ćemo u četvrtak. Tada bi se pravnici iz DOS-a trebali sastati s Ivanom Lekom, ovlaštenim pročelnikom Odjela za gospodarenje gradskom imovinom, što nam je on sam potvrdio. – Njima jest poslana opomena pred ovrhu, no razmotrit ćemo mogućnost rješavanja cijele situacije – kazao nam je Leko i dodao da je upoznat s radom Dalmatinskog odbora solidarnosti.