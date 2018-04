Usud Splita 3: iako imaju podzemne garaže, građani aute parkiraju u - parku, a komunalci se 'trude' da zelenila bude što manje; Evo kako se živi u kvartu koji je nekoć pobirao sve urbanističke nagrade

Na Splitu 3 nema disfunkcionalne ceste gdje susjedi ne žele ustupiti komad dvorišta da se proširi kolnik.

On je građen planski. Baš sutra, 17. travnja, u Sveučilišnoj galeriji "Vasko Lipovac" otvara se izložba "50 godina Splita 3 – ulice, kvartovi, stanovnici". Umjetničko je djelo. Ali nekim radovima patina odmaže.



Precizno ocrtane skaline, oluci i strukture danas su šporki i polomljeni kamen, a trgovi ispunjeni crnim mrljama davno ugaženih žvaka. Gradske tvrtke trude se da je zelenila što manje, pilaju se stabala kako bi se nagurala vozila, ako ih i kad "pauk" ukloni, već su uništili ono malo što su "Parkovi i nasadi" napravili.



Montipajtonovski, nedostaje im parkirališta, a ispod stambenih blokova su dvije podzemne garaže. Pola one u Vrančićevoj koristi teatar za kostime i kulise, drugi dio uzurpirao je nekadašnji gradski vijećnik sa strojevima iz odavno ugasle tiskare. Za garažu u Ulici Ruđera Boškovića "Split-parking" predlagao je smanjenje cijena pretplate kad se poveća broj korisnika. Ništa od toga.

Slađe je parkirati na zemljište pokraj igrališta gdje su neriješeni imovinsko-pravni odnosi. Besplatno je. I dok se stanovnici prepiru treba li im crkva ili ne, nama nije jasno zašto se najprije ne rješavaju komunalni problemi, a ne ideološki, vjerski, svjetonazorski.



To, i mnoga druga pitanja htjeli smo postaviti Stipi Čogelji (HDZ), prvom čovjeku kotara. Trebali smo se naći u petak ujutro, otkazao je sat vremena prije dogovorenog termina. Dogovorili smo se da ćemo mu pitanja poslati e-mailom, jer, kaže, ide na službeni put. Valjda nije bilo signala jer nam ni nakon nekoliko SMS-ova nije odgovorio.



Njegovo ime zazivaju i naši sugovornici. Na Facebook grupi "Kotar Split 3" ukazuju na komunalne probleme. Lajkova se nakupila objava gospođe, ističe da je nadležni ignoriraju.



Tada smo se sjetili - ni mi od Grada nismo dobili odgovor na što su točno utrošena lanjska kotarska sredstva. Kako god, ona gospođa s "fejsa" zamolila nas je da njezinu izjavu potpišemo kao "grupa građana" jer je istomišljenika više i okupljaju se za kandidaturu na nadolazećim kvartovskim izborima.



Zahtijevaju uređenje zelenih površina, žele da se ispilana stabla vrate. Šalju nam fotografije mini kombija parkiranih na nogostupe, bode ih u oči glomazni otpad, nedostatak kontejnera.



– Kotarsko vodstvo i Grad zanemaruju Split 3. Nemamo probleme kao divlje razvijeni istok grada, no za zadržavanje kvalitete života potrebno je nešto i raditi. Ograničenim budžetom napravili su se manji komunalni zahvati i obnovilo balotaško igralište, ali nama treba više – navodi se u dopisu i dodaje:



– Od mjesta odakle se čuju povici koji nam nisu na ponos, treba ga pretvoriti u kotar gdje se koristi jedinstvena sinergija blizine Sveučilišta i kulturnog kapaciteta. Značajan je problem nedostatka parkirališta, postoje prometna rješenja koja bi Grad trebao usvojiti, površine za kućne ljubimce vrlo su loše riješene. Kotar nije radio ni na edukaciji stanovnika o reciklaži otpada, niti na bilo kakvim kulturnim događanjima i edukacijama.



I sami smo se uvjerili u njihove prozivke. Pod spomenikom poginulim HOS-ovcima svježe je ubrano cvijeće, ispod skala je prekrasno zamišljeni trg s nikad izgrađenom betonskom fontanom. Grafit "jaje na oko" svjedoči što stanovnici misle da bi "to" trebalo biti.



Razgledavamo ploče i natpise s imenima davno zatvorenih trgovina. Do njih su samo dodane nove. Potrudili se ugostitelji - na štekatima kao dodatnu vrijednost nude trampoline, klackalice i ljuljačke. Na putu prema tržnici šušur je i žamor.

Domaća jaja vade se iz "gepeka" starijeg modela mercedesa. Prodavači ih nose na banke. Pitamo kako im se sviđa život u kotaru, oni odgovaraju: "Tribamo se molit, a ne psovat! Nami crkva paše apsolutno."



Na tržnici upitnih budućih gabarita srećemo vrijednu prodavačicu, gospođu Mariju Beader. Živi u Žrnovnici, ali ovdje je svaki dan. Nije joj svejedno što će biti s njezinim radnim mjestom. Bi li preselila na Split 3?



– Ne bi, nema šanse. Žrnovnica je famozna, za ništa je ne bi minjala. Iman vrtal, kuću... – odgovara Marija.

Ma, zašto ne bi, što nedostaje kotaru?



– Lipo je, dobri su ljudi, mušterije iman. Želila bi samo da ova tržnica ostane, da ne ide dalje. Ali Žrnovnica je nezamjenjiva, nakon Dubrovnika najdraži dio Hrvatske – spremno će Marija.



Zato Marko Bartulić, direktor "Split-parkinga", vrti male oglase u potrazi za stanom. Želi, kaže, preseliti iz Kaštela. Ured mu je na Splitu 3 već 10 godina. Koliko se kvart promijenio otkad je prvi put došao?



– Popravlja se, obavljaju komunalne zahvate, od zelenila do uređenja cesta. Gledam s profesionalne strane - označeni su pješački prijelazi. Blizina Kampusa podigla je razinu pješaka i ta sigurnost je vidljiva. Postoji prostor za unaprjeđenje kao i u svim kotarima – odgovara Bartulić.



– U Vrančićevoj je zapravo atomsko sklonište, a oni su inače u statusu mirovanja predviđeni za parkirališta. Deložiranje tiskare zaista nije problem, ali treba uložiti znatna sredstva da bi se stavilo u funkciju i zadovoljilo tehničke uvjete – nabraja budući stanovnik.



Ako kupi stan nedaleko od zemljanog parkirališta, bit će susjed gradskog vijećnika Martina Pauka.



– Gradskim službama sve moraš nacrtati, ali dobro, naprave. Zadovoljan sam suradnjom s kotarom. Održavanje zelenih površina može biti bolje, ali ljudi stavljaju aute u parkove, treba pojačati stupiće da dostavni kamioni ne voze i parkiraju po pješačkim zonama. Čim se postave, netko ih iščupa. To je takav mentalitet – rezimira Pauk.



Streetworkout park imaju u Boškovićevoj, ali tu se, govori, skupljaju narkomani.



– Bude šprica, svega. Treba urediti fontanu od petnaestak metara raspona, napraviti parkić oko nje. Postoji otkad i kvart, ali još nije spojena na vodu. Obećanje je to svake kotarske vlasti zadnjih 20 godina – sjetno će Pauk. Sad nam je jasno što je bilo ono "jaje na oko".



– Nedostaje još jedan vrtić, fali i crkva – nabraja stanovnik. A volio bi, kaže, ispred svake škole postaviti bistu nekog dalmatinskog velikana. Bila bi interaktivna, s ekranom gdje bi se vrtjele informacije o životu te osobe. Raspitao se već o cijenama. Nije puno, ali prije treba srediti parkiralište. Čak i da se napune obje podzemne garaže, kaže, nedostajalo bi mjesta.