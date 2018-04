Potpuni prometni kaos zavladat će Splitom uoči derbija na Poljudu: ceste se kopaju na svakom koraku, zatvara se i marjanski tunel!

S obzirom na najavljeno zatvaranje tunela, iz 'Prometa' obavještavaju da će njihovi autobusi na linijama broj 7 i 8 voziti do okretišta linije broj 17 kod Studentskog doma na Spinutu

Bit će ovo vikend u kojem će nam trebati puno živaca i strpljenja.



Pripremimo se na vožnje u kolonama, čekanja, trubljenja, beštimanje i sve ono što ide pod ruku sa situacijom kada se stvaraju gužve i vozi otežano zbog radova na cestama. A njih, bogu hvala, ovih dana ne manjka na glavnim gradskim prometnicama.

Krenimo od onih najnovijih zastoja - od srijede se opet kopa dio Hercegovačke ulice ispred "Prometove" garaže zbog spajanja sustava na plinsku stanicu, zbog čega iz tvrtke "EVN Croatia plin" mole vozače da izbjegnu prolazak kroz Kopilicu do 25. travnja, dakle do iduće srijede.



Privremena regulacija prometa do tada je na snazi, a ona uključuje čak tri izmjenična semafora i zatvaranje sjevernog traka Hercegovačke u dužini od 100 metara. Upravo je zbog ovih radova naša čitateljica Martina (30) relaciju od Ulice Hrvatske mornarice do Žrnovnice vozila dugih 45 minuta! Za to vrijeme je, u normalnim uvjetima, komodno mogla stići do Rogoznice.



- Kolaps je nastao već kod istočnog ulaza u škver na Putu Supavla, gdje su se počele stvarati kolone jer je Hercegovačka bila blokirana. Skrenula sam desno prema Dubrovačkoj, ali budući da su svi vozači vidjeli da je krkljanac ispred njih, krenuli su i oni tim smjerom pa se stvorila gužva i na raskrižju s Ulicom Domovinskog rata. Na kraju sam shvatila da će mi biti brže preko Kmana, Šibenskom ulicom, što sam na kraju i napravila. Vozim dalje, dolazim do Sirobuje, kad tamo - opet kolaps! Na skretanju prema Žrnovnici sam čekala dobrih 10 do 15 minuta jer se i tamo gradi cesta. Inače mi do Žrnovnice treba desetak minuta - žali nam se ogorčena sugovornica.



No, to nije sve. Gužve su i na prilazima raskrižju Ulice Bruna Bušića i Šimićeve, istočnom ulazu u Blatine, gdje se također kopa zbog postavljanja plinovodnih instalacija. Srećom, barem bi tijekom vikenda situacija na toj lokaciji trebala biti nešto lakša, jer bi do tada dio ceste trebao bio asfaltiran. Radi uvođenja plinske mreže kopa se i na Putu iza Nove bolnice, pa se iz smjera KBC-a ne može skretati prema Poljičkoj cesti, već svi moraju ući u bolnički krug.



O prometnim čepovima na solinskom dijelu obilaznice ne trebamo ni govoriti. To je muka vozača gdje se granica njihova strpljenja svakodnevno testira. Samo ćemo spomenuti kako je tijekom jučerašnjeg poslijepodneva, oko 14 sati, tim dijelom prošla svita biciklista u sklopu utrke "Tour of Croatia".



Nadalje, ovog vikenda je na redu redovni servis marjanskog tunela koji će za sav promet biti zatvoren od danas u 17 sati do ponedjeljka u 5 sati, pa će se voziti cestom oko park-šume. Budući da je u nedjelju poslijepodne na rasporedu veliki nogometni derbi između Hajduka i Dinama na Poljudu, iz Grada su nas, unatoč prethodnoj infomaciji o stalnim radovima, obavijestili da će tog dana od 10 sati do 22 sata tunel ipak biti otvoren kako se ne bi stvarale dodatne gužve.



Kako nas je izvijestio Damir Babić, v.d. pročelnika za komunalu, u sklopu redovnog održavanja prat će se tunelske oplate, sanirati rasvjeta, odnosno zamijeniti pregorene žarulje, obnoviti signalizacija i popraviti ventilacijski sustav te servisirati aparate za gašenje. U svakom slučaju, ponesite apaurine sa sobom. Trebat će vam.