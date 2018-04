Don Tonći Matulić: Živimo u dobu u kojem elite negiraju da je čovjek napravljen po slici Božjoj. Bojim se da će nam se to razbiti o glavu

- Nema sukoba između znanosti i vjere nego sukoba između nevjere i vjere. Živimo u svijetu punom izazova, hereza, industrije samodopadnosti i praznovjerja u vremenima kada čovjek misli da sam sebe može spasiti, kada se ljudi hrane praznovjerjem, kada nam se na svakom koraku nudi "vjera" za vlastite potrebe i po vlastitom ukusu, raznorazne tehnike poniranja u sebe, kao da nam ne treba Bog, otkupljenje i milost.



Rekao je to prof. dr. don Tonći Matulić s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, koji je gostovao na tribini "Odnos znanosti i vjere" koja je održana ovog četvrtka u velikoj dvorani Nadbiskupskog sjemeništa. Tribinu je organizirala Hrvatska udruga Benedikt u sklopu Hrvatskog aktivističkog festivala VIDIK festa.



Matulić se dotakao brojnih tema, između ostalog i o širenju nevjere u svijetu, pa i u hrvatskom društvu. U našem društvu, kazao je, provlače se floskule kako je crkva neprijatelj razuma i napretka, a pogotovo se svašta moglo čuti na Maršu za znanost.



- Crkva je kroz povijest, pa i sada, otrpjela sve kritike i napade. Kao predstavnik vjere ona želi sklad i harmoniju sa znanošću, partnerski odnos koji vodi dijalogu, a ne podjelama. Također, znanost treba biti otvorena za vjeru. Između vjere i znanosti zapravo nema sukoba jer se istina ne može protiviti istini - smatra Matulić.

Bilo je riječi i o Istanbulskoj konvenciji.



- Živimo u postmodernističkom dobu u kojem vlada iskrivljena slika o čovjeku, u kojem se angažiraju "najbolje elite" da govore kako je sve dopušteno, negirajući da je čovjek napravljen po slici Božjoj. I onda se čudimo što tamo, primjerice, u New Yorku imaju 19 izjašnjavanja. Bojim se da će nam se sve to razbiti o glavu. No, vjerujem da ćemo se, u vjeri, uspjeti oduprijeti tim izazovima i zastranjenjima - kazao je.



Na tribini je izlagao i prof. dr. Ivica Grković s Medicinskog fakulteta u Splitu koji kao medicinar, anatom, vjernik i katolik, nije imao dvojbe - za njega je vjera odrednica čovjekovog životnog puta, njegovog odgoja, ponašanja, odnosa s kolegama, čak i odnosa prema znanosti.



- Ja nemam dileme. Po meni svaki sukob nastaje u čovjekovom srcu. Stoga se treba zapitati tko smo, što smo. Vjera utječe na ozdravljenje, i ja kao medicinar vjerujem u Božja čuda, u snagu molitve, a to je dokazana snaga - rekao je Grković.