U potrazi za 'eliksirom mladosti': ugledni znanstvenici u Splitu raspravljali možemo li zaustaviti starenje, evo njihovog recepta za dugovječnost koji definitivno vrijedi poslušati

Prvi dvodnevni međunarodni summit o ekobiologiji „Ekobiologija: zašto i što?“, koji je u Splitu okupio preko sto svjetski znanstvenika i stručnjaka iz cijelog svijeta, polučio je uspjeh.



Ističu to i Walter Gilbert, dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 1980. godine, renomirani američki biokemičar, fizičar i molekularni biolog, kao i Errol Friedberg, američki molekularni biolog, dobitnik niza nagrada za svoj znanstveni istraživački rad, među kojima i nagrade za istraživanje raka 2007. godine, te Jean-Noël Thorel, utemeljitelj grupacije NAOS koji je skovao pojam "ekobiologije".



Radi se naime o pojmu koji s jedne strane obuhvaća biološko starenje i bolest, a s druge okolinu i društvene aktivnosti kao izvore rizika.



Upravo je starenje bila i glavna tema brojnih predavanja, okruglih stolova koji su u organizaciji Mediteranskog instituta za istraživanje života - MediLS i NAOS grupe, održani na splitskim Mejama, u zgradi MediLS-a i Vile Dalmacije.



- Prezadovoljan sam summitom i dolaskom mojim dragih prijatelje i suradnika iz cijelog svijeta. A da smo pogodili temu konferencije govori i akreditacije čak 40 stranih novinara – otkrio nam je Miroslav Radman, osnivač i znanstveni direktor MedILS-a, hrvatski biolog i član Francuske akademije znanosti, Europske akademije znanosti i umjetnosti, Europske akademije znanosti i umjetnosti, Svjetske akademije znanosti i Europske organizacije za molekularnu biologiju, istaknuvši:



- Starenje nije bolest, ali je uzrok svih danas neizlječivih bolesti, kako degenerativnih, tako i raka. Naravno da je osnovna tema starenje kože, ali sve što naučimo fundamentalno o starenju kože bit će važno za razumijevanje starenja organizma.



Da li se može usporiti starenje za sada nije ispitivano na ljudima, no mnogo svjetskih stručnjaka radi i na tom procesu, budući je starenje, "potrošnja" organizama uzrok svih danas još uvijek neizlječivih bolesti.



- Poanta je da ljudi žive zdravijim životima, da budu aktivni i fizički i mentalno. Nemojte odustati od života već se uvijek bavite nečim – poručio je "nobelovac" Gilbert, koji se u 86-godini života, još pomalo bavi istraživanjima, ponekad predaje, no izuzetno je aktivan u umjetnosti.



Svakodnevno stvara umjetnička djela, koja naravno i izlaže javnosti. Još jedan od priznatih stručnjaka Peter Karran, čija je specijalizacija rak kože, savjetovao je:



- Nije preporučljivo dugo izlaganje suncu, trebamo se izlagati sunčevim zrakama u malim količinama jer je to dobro, donosi nam određene dobiti, no ne smijemo pretjerivati. I uvijek koristiti zaštitne kreme sa visokim faktorom zaštite. Broj oboljelih se smanjuje, jer se puno radi na prevenciji i edukaciji. S tim moramo nastaviti.



Uz navedene stručnjake, sudionici međunarodnog summita su još i Ariel Lindner, Jean-Claude Weill, Régis De Celosets, Idriss Aberkane i Zdravko Radman. Svi oni surađuju u posebnim istraživanjima proučavanja starenje ljudske kože te traženju molekule koje usporavaju, sprečavaju ili uklanjaju starenje kože.



A "ricet" za dugovječnost možda se krije u riječima 81-godišnjeg Errola Friedberga:



- Nemojte da vam u starosti bude dosadno. Aktivirajte mozak...