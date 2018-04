Nevjerojatan niz propusta na novom splitskom parkiralištu: izgradili garažu bez ulaznih vrata, ograde, vatrogasnog prilaza... Zbog ovih 'detaljića' kasni cijeli projekt, građani na rubu živaca

Donji dio građevine, koji će biti pod naplatom, u ovom trenutku nije prilagođen standardima upravljanja koje gradska tvrtka 'Split parking' provodi u ostalim garažima na području grada

Garaža koja to u biti nije – tako bismo najkraće mogli opisati trenutno stanje na novom parkirališnom objektu na Sućidru koje je nakon završetka radova pred otvaranjem. Da budemo precizniji, za donju etažu će krenuti postupak izmjene i dopune građevinske dozvole. Kud prije, pitate se? Pa eto, da bi bila garaža, a ne tek natkriveno parkiralište, fale joj neki detaljčići poput ograde, ulaznih vrata (?!), rasvjete, videonadzora, a nema ni protupožarnog izlaza.



Drugim riječima, donji dio građevine, koji će biti pod naplatom, u ovom trenutku nije prilagođen standardima upravljanja koje gradska tvrtka "Split parking" provodi u ostalim garažama na području grada. Objašnjenje ove, u najmanju ruku nesvakidašnje situacije, potražili smo u Gradu Splitu, gdje nam je objašnjeno kako je po osnovnoj građevinskoj dozvoli, koja je ishođena u kolovozu 2016. godine, napravljeno sve što treba, a to je podrazumijevalo izgradnju otvorenog natkrivenog parkirališta. Tvrtka "Split parking" tada još nije ni postojala.



Bit će garaža



Zaista, ugovor između Grada i "Zajednice ponuditelja Lavčević" d.d. – izvršitelja cjelokupnih radova na projektiranju, ishođenju dozvola i izgradnji, potpisan je sredinom prosinca 2015. godine, dok je "Split parking" osnovan tek u ožujku 2016. No, bez obzira na to, u službenom izvještaju na web-stranici gradske uprave s potpisivanja ugovora u prosincu stoji da se na Sućidru gradi parkiralište i garaža.



Ako je do sada i bilo nedoumica što će na kraju objekt biti – natkriveno parkiralište ili garaža, sada ih više nema. Bit će garaža, a sudeći prema odgovoru Marka Bartulića, direktora "Split parkinga", na pitanje kada će ova gradska tvrtka preuzeti upravljanje nad njom, to se neće dogoditi dok se na donju etažu ne instalira i ne ugradi sva potrebna oprema za redovnu i sigurnu upotrebu i kontrolu pristupa.



– Kontrola pristupa navedenoj garaži odvijat će se preko magnetskih kartica, a cijeli prostor bit će pod videonadzorom. Također, bit će instalirana i sva zaštitna i sigurnosna oprema sukladno pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske. "Split parking" će preuzeti upravljanje garažom nakon instaliranja sve potrebne opreme i nakon što investitor ishodi uporabnu dozvolu – izvijestio nas je Bartulić.



Iz gradske uprave doznajemo kako su spomenute izmjene, odnosno dorade projekta, već ugovorene te da cijeli postupak ne bi trebao trajati dulje od mjesec dana, uključujući i tehnički pregled građevine. Zanimljivo je također spomenuti kako se u ovom slučaju prvi put primijenila praksa da jedan ponuditelj ili zajednica ponuditelja budu izabrani za realizaciju cijelog projekta – od projektiranja do izgradnje, umjesto da se za svaku pojedinu fazu preko javnog natječaja odabirao drugi ponuditelj.

Garaža u brojkama

5300 četvornih metara - površina objekta



304 - broj parkirnih mjesta



159 - broj parkirnih mjesta na donjoj etaži



145 - broj parkirnih mjesta na gornjoj etaži



6,2 milijuna kuna - ukupna vrijednost radova s PDV-om