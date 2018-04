Spasili su tisuće života, a sada oni trebaju pomoć: napuštene, ranjene i izgladnjele životinje godinama njeguju u svojim kućama, no došli su do zida; Evo kako pomoći splitskim volonterima

Došli smo do zida, ne možemo više ovako - kažu u splitskoj udruzi "Sehaliah" koja brine o napuštenim kućnim ljubimcima iz cijele Dalmacije. Nitko ih ne plaća, volonteri su, a njihove kuće su privremena skloništa za napuštene, ranjene, a često i izgladnjele životinje. No, volonteri su pri kraju snaga, a evo nemaju ni novca. Kroz stanove volontera i "teta čuvalica" prošle su tisuće pasa i mačaka, a dobar dio njih je i sretno udomljen.



- Stalno spominjemo da smo u financijskoj banani, ali i dalje pomažemo napuštenima kada možemo pa tako još dublje tonemo u dug. Našem splitskom vetu dužni smo gotovo 12.000 kuna. Uz taj dug, dugujemo i za sve Romeove operacije još dodatnih 2000 kuna (naplaćena nam je samo nabavna cijena titanskih pločica i vijaka koji su mu ugrađeni u lakat). Kastracija, zubi, pusti RTG pregledi i sve ostalo Romeo je dobio besplatno. Bez vaše pomoći "Sehaliah" dalje ne može. Došli smo do zida.



I zato vas molimo da nam i ovaj put pomognete i uplatite koju kunu na naš račun. Pripremamo i aukciju kojom se nadamo pokriti barem dio duga. Nećemo vas lagati i govoriti kako nismo zabrinuti. Jesmo, jako, jer Ava, Niva, Bullet, Lola, Willa, Asia, a od danas i 3 mačja dudaša ovise o nama... - dio je apela koji su odaslali na više adresa.



Da ne objašnjavamo zašto je "Sehailah" i te kako važan za sve napuštene životinje, evo pročitajte jednu od pohvala koju je dobila udruga.



- Nakon što nas je napustio naš neprežaljeni Bono, u život nam je, zahvaljujući udruzi "Sehaliah", ušao njihov bivši štićenik Hugo. Sada kad je postao veliki brat, naša obitelj je potpuna. Ako se kome divim zbog upornosti, požrtvovnosti i predanosti u ovom preteškom poslu, to su Sehine volonterke. Osobno sam svjedočila lijepim, ali i pretužnim i teškim situacijama s kojima se volonteri susreću.



Divim vam se što dajete zadnji atom snage, trošite svaku minutu svog slobodnog vremena, što se srcem i dušom dajete za napuštene pse. O borbi s vjetrenjačama i brojnim nepravdama na koje nailazite ne moram ni govoriti. Netko bi već sto puta odustao... Hvala vam svima od srca na svemu što radite i želim da vam svi štićenici nađu super domove - navodi u svojim pohvalama jedna obitelj koja je udomila psa iz splitske udruge.



No, kako bi udruga i dalje radila i pomagala psima i macama te tražila potencijalne udomitelje, trebaju i vašu pomoć.

Sunčicu Oplanić iz te udruge smo upitali da nam pobliže objasni s čime se svakodnevno susreću i kako im građani mogu pomoći.



- Udruga trenutačno brine o šest pasa, s time da nam još jedno štene stiže iz Knina ovih dana. Ali uvijek dolaze novi, i ovo je nekada posao od 24 sata, ali ne žalimo se, radimo i volontiramo jer volimo to što činimo. Nedavno smo preuzeli na skrb i tri mala tek okoćena mačića iz Spinuta, ali, nažalost, mali Fred, jedan od njih, nije preživio.



Sve donacije koje primimo odlaze za pokrivanje troškova s obzirom da nam pod skrb dolaze uglavnom zanemareni, izgladnjeli, a nekad i bolesni psi pa su im potrebni i veterinarska skrb i kvalitetnija prehrana. A imamo i pse koji imaju trajnih zdravstvenih problema poput Nive te zahtijevaju uzimanje terapije (u Nivinu slučaju enzim kreon i probiotik synbiotic D-C mora piti svaki dan), a jede i posebnu hranu zbog problema s gušteračom - kaže nam Sunčica, navodeći da ipak nije sve tako crno.



- Svi naši štićenici su cijepljeni, čipirani, a ako su dovoljno stari, i kastrirani. Svi su očišćeni od unutarnjih nametnika i imaju odgovarajuću zaštitu protiv vanjskih nametnika. Sada imamo tri volontera, ali nam se sve više ljudi javlja za pomoć. Nekada je to donacija, nekada prijevoz, a nas najviše raduje to što se sve više ljudi javlja da bude "teta čuvalica", dakle osoba kod koje mi smjestimo štićenika, s tim da osiguravamo sve potrebno za tog psa/mačku - kažu u udruzi te apeliraju da im se pomogne ili novčano kako bi pokrili dug kod veterinara ili s hranom.



Evo kako pomoći

Žiroračun udruge SEHALIAH

2340009-1110524225

IBAN: HR2723400091110524225

primatelj: Udruga SEHALIAH

OIB udruge: 61604222343

Možete se i učlaniti u udrugu, godišnja članarina iznosi 120 kn, a poruku im možete poslati i preko Facebooka, potražite samo njihovu stranicu 'Udruga Sehaliah'.



S čime se sve susreću u udruzi?

- Slomljeni i zdrobljeni udovi na psima i mačkama

- Zlostavljane životinje sa slomljenim rebrima

- Psi i mace s tumorima

- Mačke i psi toliko izgladnjeli da jedva stoje na nogama

- Operacije koje znaju zapadati i više od 4000 kuna