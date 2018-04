Pametno u kampanji: Iziđite na kotarske izbore i uredite svoj kvart

Pametno će na predstojećim kotarskim izborima, koji bi se trebali održati u lipnju ove godine, izići u 20 izbornih jedinica, potvrdila nam je u utorak Kristina Vidan, predsjednica splitskog ogranka stranke. Naglasila je da pritom neće biti bitno da na listama budu isključivo njihovi članovi.



Marijana Puljak, predsjednica Pametnog, podsjetila je na to da su na prošlim kvartovskim izborima izišli u 15 kotareva, te su dobili 18 vijećnika u 13 lokalnih sredina.



– Stranka je izišla iz Gradskog kotara Žnjan, iz skupine ljudi koja se borila za poboljšanje života u svojoj ulici, u svojem kvartu... Narasli smo do nacionalne stranke i želimo svima poručiti: nitko nam neće servirati uređeno društvo, kvart ili grad, nego se sami trebamo izboriti za to – poručila je Puljak



Vidan je dodala kako su ovi izbori najvažniji za poboljšanje kvalitete života građana jer se na njima biraju kotarski vijećnici koji, ako žele, mogu promijeniti stvari nabolje – od onih najjednostavnijih, poput uređenih cesta bez rupa, sigurnih pješačkih prijelaza, preko dječjih igrališta, zelenih površina, školskih dvorana, pa do samih škola.



– Upravo se na primjeru kotara Žnjan može vidjeti višegodišnji kvalitetan rad njegovih vijećnika – istaknula je čelnica gradskog ogranka stranke.



Pozvala je sve građane koji žele promijeniti stvari nabolje da im se pridruže u srijedu u Beton kinu u Domu mladih, gdje će se u 18.30 održati javna tribina "Reci za svoj kotar".



– Želimo da nam građani iskažu svoje želje i potrebu, sve ono što treba njihovim kvartovima kako bi u njih vratili mediteranski stil života, gdje ćemo se družiti na igralištima, sjediti na klupama u parkovima... – podvukla je Vidan.



Sani Mardešić, aktualni čelnik Kotara Žnjan i gradski vijećnik Pametnog, kazao je da u izbore kreću upravo ispred osmoljetke "Žnjan-Pazdigrad", koja je pravi primjer zalaganja i građana i vijećnika.



– Puno je toga što kao kotarski vijećnik možete napraviti. Želimo potaknuti građane da iziđu na ove izbore jer se radi o konkretnim, životnim stvarima kojima se direktno pridonosi poboljšanju kvalitete života – naglasio je i dodao kako će se ponovno kandidirati za predsjednika.